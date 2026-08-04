Fernando Tano Ortiz entraría en los planes de Tigres como nuevo DT

En las últimas semanas, el panorama de los Tigres UANL ha estado marcado por rumores y especulaciones sobre posibles movimientos en su banquillo.
Uno de los nombres que comenzó a escucharse con más fuerza es el de Fernando “Tano” Ortiz, quien dirige actualmente en Chile y mantiene lazos con el futbol mexicano.
PUBLICIDAD
Ante la expectativa de la afición y el club, así como la necesidad de soluciones en La U de Nuevo León, la figura de Ortiz aparecería entre las alternativas en estudio, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la posibilidad.
La trayectoria de Ortiz: de Monterrey a Colo Colo y el regreso en la mira
De acuerdo con diferentes reportes provenientes de la prensa chilena, en este momento de definiciones, la experiencia y recorrido de Ortiz lo colocarían como una opción atractiva para el banquillo felino.
PUBLICIDAD
- Ortiz dirigió a equipos como América, Monterrey y Santos Laguna en la Liga MX.
- Actualmente lidera a Colo Colo en el campeonato chileno, con resultados positivos.
- Defendió la camiseta de Tigres como futbolista entre 2009 y 2010.
La directiva observaría en Ortiz cualidades para adaptarse a la exigencia de la institución. No obstante, su contrato vigente en Chile y su deseo de culminar la temporada constituirían factores que condicionan cualquier avance inmediato.
Tigres ante la urgencia de definir su rumbo
La situación actual del club obliga a tomar decisiones rápidas, pero con visión de futuro. El banquillo interino y la falta de resultados han elevado la presión sobre la dirigencia y el plantel.
PUBLICIDAD
- La sorpresiva renuncia de Guido Pizarro y la ausencia de victorias han generado incertidumbre en la afición.
- Dentro del entorno, han sonado nombres como el de Jaime Lozano y Juan Carlos Osorio para ocupar el banquillo.
- La salida de referentes como Gignac ha dejado vacíos de liderazgo y experiencia.
Frente a este escenario, la directiva busca un técnico que pueda garantizar resultados inmediatos y sentar bases para el futuro, valorando la experiencia del “Tano” como una alternativa.
El escenario de Ortiz y los tiempos del mercado
El interés de Tigres por Ortiz se mantendría en una etapa preliminar, sin negociaciones formales ni avances concretos. El desenlace dependerá de factores contractuales y de la disposición del entrenador argentino.
PUBLICIDAD
- Ortiz tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026.
- Su entorno ha dejado claro que la prioridad es terminar la temporada antes de escuchar ofertas externas.
- El futuro inmediato dependerá de la evolución de los respectivos torneos y de las condiciones de negociación entre ambos clubes.
En este sentido, la directiva de Tigres mantendría abiertas todas las opciones, a la espera de que el contexto y los tiempos de mercado permitan avanzar en la incorporación de un nuevo técnico.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD