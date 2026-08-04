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Fernando Tano Ortiz entraría en los planes de Tigres como nuevo DT

Tras la inesperada salida de Guido Pizarro, la incertidumbre en el entorno felino ha postulado candidatos como Jaime Lozano y Juan Carlos Osorio

La directiva de Tigres valoraría la llegada de Ortiz para revertir la crisis, pero en Colo Colo lo mantienen atado durante un perido más extenso. (ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
La directiva de Tigres valoraría la llegada de Ortiz para revertir la crisis, pero en Colo Colo lo mantienen atado durante un perido más extenso. (ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
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En las últimas semanas, el panorama de los Tigres UANL ha estado marcado por rumores y especulaciones sobre posibles movimientos en su banquillo.

Uno de los nombres que comenzó a escucharse con más fuerza es el de Fernando “Tano” Ortiz, quien dirige actualmente en Chile y mantiene lazos con el futbol mexicano.

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Ortiz dirige actualmente a Colo Colo en el campeonato chileno y su perfil se estaría analizando como alternativa para el banquillo felino. (X/ @ColoColo)
Ortiz dirige actualmente a Colo Colo en el campeonato chileno y su perfil se estaría analizando como alternativa para el banquillo felino. (X/ @ColoColo)

Ante la expectativa de la afición y el club, así como la necesidad de soluciones en La U de Nuevo León, la figura de Ortiz aparecería entre las alternativas en estudio, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la posibilidad.

La trayectoria de Ortiz: de Monterrey a Colo Colo y el regreso en la mira

De acuerdo con diferentes reportes provenientes de la prensa chilena, en este momento de definiciones, la experiencia y recorrido de Ortiz lo colocarían como una opción atractiva para el banquillo felino.

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  • Ortiz dirigió a equipos como América, Monterrey y Santos Laguna en la Liga MX.
  • Actualmente lidera a Colo Colo en el campeonato chileno, con resultados positivos.
  • Defendió la camiseta de Tigres como futbolista entre 2009 y 2010.
El Tano jugó en Tigres entre 2009 y 2010, un antecedente que lo vincula con La U de Nuevo León. (Foto: X)
El Tano jugó en Tigres entre 2009 y 2010, un antecedente que lo vincula con La U de Nuevo León. (Foto: X)

La directiva observaría en Ortiz cualidades para adaptarse a la exigencia de la institución. No obstante, su contrato vigente en Chile y su deseo de culminar la temporada constituirían factores que condicionan cualquier avance inmediato.

Tigres ante la urgencia de definir su rumbo

La situación actual del club obliga a tomar decisiones rápidas, pero con visión de futuro. El banquillo interino y la falta de resultados han elevado la presión sobre la dirigencia y el plantel.

  • La sorpresiva renuncia de Guido Pizarro y la ausencia de victorias han generado incertidumbre en la afición.
  • Dentro del entorno, han sonado nombres como el de Jaime Lozano y Juan Carlos Osorio para ocupar el banquillo.
  • La salida de referentes como Gignac ha dejado vacíos de liderazgo y experiencia.
Guido Pizarro renunció repentinamente al banquillo felino, lo cual dejó a Tigres en un panorama de incertidumbre. REUTERS/Daniel Becerril
Guido Pizarro renunció repentinamente al banquillo felino, lo cual dejó a Tigres en un panorama de incertidumbre. REUTERS/Daniel Becerril

Frente a este escenario, la directiva busca un técnico que pueda garantizar resultados inmediatos y sentar bases para el futuro, valorando la experiencia del “Tano” como una alternativa.

El escenario de Ortiz y los tiempos del mercado

El interés de Tigres por Ortiz se mantendría en una etapa preliminar, sin negociaciones formales ni avances concretos. El desenlace dependerá de factores contractuales y de la disposición del entrenador argentino.

  • Ortiz tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026.
  • Su entorno ha dejado claro que la prioridad es terminar la temporada antes de escuchar ofertas externas.
  • El futuro inmediato dependerá de la evolución de los respectivos torneos y de las condiciones de negociación entre ambos clubes.
En el entorno de Tigres también suenan Jaime Lozano y Juan Carlos Osorio como opciones para el nuevo DT. (Foto: Maria Lysaker-Imagn Images)
En el entorno de Tigres también suenan Jaime Lozano y Juan Carlos Osorio como opciones para el nuevo DT. (Foto: Maria Lysaker-Imagn Images)

En este sentido, la directiva de Tigres mantendría abiertas todas las opciones, a la espera de que el contexto y los tiempos de mercado permitan avanzar en la incorporación de un nuevo técnico.

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