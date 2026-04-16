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Juan Reynoso afirma que “no tendría problemas en dirigir a Alianza Lima” en caso surgiera la oportunidad

El laureado técnico peruano, con paso reciente por FBC Melgar, reconoce que por intermediarios “hubo en un momento una pulseada” para llegar a La Victoria como estratega

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Juan Reynoso no le cierra las puertas a Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Juan Reynoso no le cierra las puertas a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Aunque su nombre suele causar cierto tipo de escozor entre los seguidores de Alianza Lima, Juan Reynoso no deja de ratificar su identificación con el club de La Victoria y sí considera la posibilidad de llegar a la zona técnica para ejercer su labor como entrenador. De hecho, según ha contado en una entrevista con ‘Los Sapazos de Puchungo’, en una ocasión se le acercaron para conocer su postura con respecto a una asunción.

Directamente no me ha propuesto dirigir, por terceros hubo en un momento una pulseada. Si en algún momento dije que no hubiera vuelto a jugar, hoy te digo que no tendría problema en dirigir a Alianza Lima”, destacó.

En esa misa frecuencia, el ‘Ajedrecista’ explicó que la única traba que impediría su llegada al banquillo aliancista la pondría el área directiva, que suele llevarse mucho por las opiniones externas de la actualidad. Ello, eso sí, tampoco le mueva la aguja al profesional peruano, quien ratifica que goza del respeto de aquellos seguidores que lo conocen desde su época de futbolista.

El problema sería creo que para las administraciones. Me he encontrado con muchos hinchas de Alianza Lima, no solo en Perú sino en el extranjero, con jefes de barra y que hoy viven en Estados Unidos, y ellos me dicen que no tienen ningún problema conmigo”.

Sí dejó en claro Juan Reynoso que toda la problemática nace de un puñado de simpatizantes jóvenes que maneja un sesgo acerca de la historia del técnico y por eso ha surgido una presión y resistencia constante: “Cuando sale mi nombre como opción, varios dicen cómo va a venir si nos traicionó”.

Conocido popularmente como el ‘Cabezón’, se integró a las filas de Alianza Lima a inicios de la década de los ochenta tras no llegar a tiempo a las pruebas de captación en Sporting Cristal. Un amigo suyo lo llevó a Matute para que se presentara y ahí empezó su historia como ‘íntimo’.

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