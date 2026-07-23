Lucciana Pérez y Dana Guzmán se estrenan con triunfo y avanzan a los octavos de final en el W35 de Vacaria y el W75 de Santa Fe

Lucciana Pérez y Dana Guzmán debutan con triunfo en sus respectivos torneos. Crédito: FPV.

El tenis femenino peruano continúa viviendo un gran presente en el circuito profesional. Lucciana Pérez y Dana Guzmán comenzaron con el pie derecho sus respectivas participaciones en Brasil y Estados Unidos, firmando sendas victorias que las instalaron en los octavos de final de los torneos W75 de Vacaria y W35 de Santa Fe. De esta manera, ambas prolongaron el buen momento que atraviesan y superaron con éxito sus estrenos por segunda semana consecutiva, manteniendo el protagonismo peruano en el ITF World Tennis Tour.

Lucciana Pérez avanza en Vacaria

Lucciana Pérez confirmó su condición de una de las favoritas del torneo y debutó con una sólida victoria en el W75 de Vacaria, en Río Grande do Sul, Brasil. La primera raqueta nacional y cuarta cabeza de serie del certamen derrotó a la ecuatoriana Camila Romero (#849 WTA), proveniente de la fase de clasificación, para asegurar su presencia en los octavos de final.

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La peruana, ubicada actualmente en el puesto 375 del ranking WTA, dio un paso importante en un torneo clave para sus aspiraciones de mantenerse cerca del Top 350. El triunfo también le permite comenzar a recuperar parte de los puntos que perderá en la próxima actualización del ranking, ya que sumó 23 de los 35 puntos que dejará de defender tras los resultados obtenidos el año pasado.

Lucciana Pérez debuta con triunfo en el W75 de Vacaria con triunfo en sets corridos. Crédito: Tenis al Máximo.

Pérez llegó a Vacaria luego de una semana exigente en el W35 de São Paulo. Allí alcanzó las semifinales del cuadro individual, aunque no pudo revalidar los títulos de sencillos y dobles conquistados en la edición anterior. Aun así, su rendimiento confirmó la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada y le permitió mantener buenas sensaciones de cara a este nuevo desafío.

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Ahora buscará un lugar entre las ocho mejores del torneo cuando enfrente a la argentina Francesca Mattioli (#1080 WTA), una rival que aparece como una buena oportunidad para seguir avanzando en el certamen brasileño y continuar recuperando posiciones en la clasificación mundial.

Dana Guzmán apunta a seguir escalando en el ranking

La otra gran noticia para el tenis peruano llegó desde Estados Unidos, donde Dana Guzmán debutó con victoria en el World Tennis Pro W35 de Santa Fe, disputado en Nuevo México, Estados Unidos.

La piurana, ubicada en el puesto 534 del ranking WTA, venció por 6-4 y 6-4 a la estadounidense Capucine Jauffret (#839 WTA) luego de una hora y 52 minutos de juego, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del cuadro individual.

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La peruana Dana Guzmán ha sorteado con éxito el primer desafío que se le presentó en el W35 de Santa Fe, que se disputado en pista dura outdoor en Estados Unidos. Crédito: X ATPerú.

Guzmán atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La semana pasada protagonizó una destacada actuación en el torneo de Dallas, donde alcanzó las semifinales tras conseguir la victoria de mayor prestigio de su trayectoria profesional. Ese rendimiento le permitió sumar importantes puntos para el ranking y llegar con confianza a su siguiente competencia.

La peruana buscará aprovechar ese impulso para seguir escalando posiciones en la clasificación mundial y consolidarse cada vez más en el circuito profesional. Su buen momento no solo se refleja en individuales, sino también en dobles.

De hecho, Dana ya aseguró su presencia en los cuartos de final del cuadro de dobles, manteniendo abiertas sus posibilidades de protagonizar una gran semana en Santa Fe. Ahora intentará trasladar ese mismo nivel a los octavos de final de sencillos, con el objetivo de seguir acumulando victorias y acercarse a una nueva actuación destacada en el ITF World Tennis Tour.

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Con los triunfos de Lucciana Pérez y Dana Guzmán, el tenis femenino peruano ratifica el crecimiento que viene experimentando durante la temporada. Ambas continúan sumando experiencia, puntos para el ranking y resultados que las consolidan como las principales referentes de la nueva generación nacional tanto en masculino como en femenino.