Carlos Ascues y Fabrizio Roca aceptan propuesta para disputar la Copa Perú 2026: firmaron contrato por el novedoso Juventud Bellavista

Carlos Ascues y Fabrizio Roca afrontarán la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. - Crédito: Juventud Bellavista

El Club Juventud Bellavista FBC ha dado inicio a un ambicioso proyecto. La previsión es que su temporada en la Copa Perú 2026 acabe de manera exitosa, permitiéndose progresar inmediatamente en el fútbol local. Para ello, la administración ha cerrado dos incorporaciones tan importantes como llamativas: Carlos Ascues y Fabricio Roca.

Tal vez resulte extraño que ambos futbolistas se instalen en un escenario inesperado, considerando que no hace mucho actuaron con cierta regularidad en la Liga 1, pero la falta de propuestas convincentes entre la máxima categoría y la categoría de plata los orilló a asomarse a una aventura particular.

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El primero en ser anunciado en las redes sociales de la institución trujillana fue Roca, quien se mostró muy contento de gozar de una nueva oportunidad: “Estoy muy agradecido con el club por brindarme esta oportunidad y también lo estoy con el grupo por la bienvenida. Daré lo mejor de mí para lograr los objetivos a fin de año”.

A su turno, Ascues ofreció una corta entrevista con el área de prensa del Juventud Bellavista FBC, en la que habló de cómo la cúpula directiva de la entidad lo recibió con las brazos abiertos al igual que el plantel. Además, afirmó que la seriedad de los dirigentes lo convenció para firmar su contrato.

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“Quiero agradecer al presidente y al club, porque me recibieron de la mejor manera. Vengo a dar lo mejor de mí, vengo a sumar. Lo que más me sorprendió que es un equipo serio, que se maneja bien; tengo bastantes amigos en el equipo. Es un grupo humilde y unido”, externó Carlos.

Con estas dos contrataciones, la entidad de Trujillo espera seguir despuntando en un año que se presenta como especial. Hace dos meses logró gritar campeón Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza y posteriormente prolongó su grato estado de momento coronándose como el campeón provincial de la ciudad de la ‘eterna primavera’, permitiéndole llegar a la Etapa Distrital de la Copa Perú.

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Camino distinto

Con 24 años y una carrera por delante, Fabrizio Roca tomó una decisión tan radical como alucinante: alejarse de la Liga 1, en la que no hace mucho había sorprendido por una irrupción goleadora interesante con el Sport Boys, para meterse de lleno a su primer desafío en la Copa Perú, escenario amateur que debería quedarle pequeño por sus condiciones y juventud.

Solo Roca es plenamente consciente si la determinación elegida ha sido la adecuada para un repunte en su trayectoria o acaso representará el inicio del final prematuro de una de las gratas revelaciones en ataque, que, incluso, llegó a ser llamado para la selección peruana durante los primeros compases de las Eliminatorias CONMEBOL 2026 con Juan Reynoso a los mandos.

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El delantero peruano, de 24 años, despuntó en Sport Boys para luego entrar en el radar de la selección nacional. | Video: Infobae Perú

Carlos Ascues representa un caso distinto. De haber recorrido varios clubes de la élite peruana, con pasos puntuales en equipos del exterior como el Wolfsburgo de la Bundesliga en un movimiento espléndido para la época, optó por dar inicio a una experiencia distinta, con la que tal vez se alista para alejarse de los grandes escenarios.

Fue en Alianza Universidad donde apareció por última vez en la Primera División de Perú, aunque su desempeño estuvo lejos del esperado al igual que su profesionalismo, puesto que cerca del final de la campaña —que se consumó con un descenso— fue separado de la institución por indisciplina.

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Tras meses deshojando margaritas, se le presentó a Ascues la ocasión de trasladarse al Juventud Bellavista, donde podrá ejercer una función de referente por su amplia experiencia en el medio local. Quizás pueda comenzar esa asignatura con Roca, joven atacante que aún tiene mucho que dar pese a su controversial elección.

Está obligada la institución trujillana en sacar el máximo potencial posible de ambos jugadores y de eso se encargará el técnico Orlando Lavalle, quien los conoce a la perfección. De su manejo de grupo dependerá el futuro de los puntuales recién llegados.