Perú Deportes

Carlos Ascues y Fabrizio Roca aceptan propuesta para disputar la Copa Perú 2026: firmaron contrato por el novedoso Juventud Bellavista

El club trujillano anduvo al acecho de los dos futbolistas, quienes finalmente se decantaron por el proyecto deportivo. Llegan con la misión de aportar liderazgo y goles, respectivamente

Guardar
Google icon
Carlos Ascues y Fabrizio Roca afrontarán la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. - Crédito: Juventud Bellavista
Carlos Ascues y Fabrizio Roca afrontarán la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. - Crédito: Juventud Bellavista

El Club Juventud Bellavista FBC ha dado inicio a un ambicioso proyecto. La previsión es que su temporada en la Copa Perú 2026 acabe de manera exitosa, permitiéndose progresar inmediatamente en el fútbol local. Para ello, la administración ha cerrado dos incorporaciones tan importantes como llamativas: Carlos Ascues y Fabricio Roca.

Tal vez resulte extraño que ambos futbolistas se instalen en un escenario inesperado, considerando que no hace mucho actuaron con cierta regularidad en la Liga 1, pero la falta de propuestas convincentes entre la máxima categoría y la categoría de plata los orilló a asomarse a una aventura particular.

PUBLICIDAD

El primero en ser anunciado en las redes sociales de la institución trujillana fue Roca, quien se mostró muy contento de gozar de una nueva oportunidad: “Estoy muy agradecido con el club por brindarme esta oportunidad y también lo estoy con el grupo por la bienvenida. Daré lo mejor de mí para lograr los objetivos a fin de año”.

A su turno, Ascues ofreció una corta entrevista con el área de prensa del Juventud Bellavista FBC, en la que habló de cómo la cúpula directiva de la entidad lo recibió con las brazos abiertos al igual que el plantel. Además, afirmó que la seriedad de los dirigentes lo convenció para firmar su contrato.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer al presidente y al club, porque me recibieron de la mejor manera. Vengo a dar lo mejor de mí, vengo a sumar. Lo que más me sorprendió que es un equipo serio, que se maneja bien; tengo bastantes amigos en el equipo. Es un grupo humilde y unido”, externó Carlos.

Con estas dos contrataciones, la entidad de Trujillo espera seguir despuntando en un año que se presenta como especial. Hace dos meses logró gritar campeón Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza y posteriormente prolongó su grato estado de momento coronándose como el campeón provincial de la ciudad de la ‘eterna primavera’, permitiéndole llegar a la Etapa Distrital de la Copa Perú.

Camino distinto

Con 24 años y una carrera por delante, Fabrizio Roca tomó una decisión tan radical como alucinante: alejarse de la Liga 1, en la que no hace mucho había sorprendido por una irrupción goleadora interesante con el Sport Boys, para meterse de lleno a su primer desafío en la Copa Perú, escenario amateur que debería quedarle pequeño por sus condiciones y juventud.

Solo Roca es plenamente consciente si la determinación elegida ha sido la adecuada para un repunte en su trayectoria o acaso representará el inicio del final prematuro de una de las gratas revelaciones en ataque, que, incluso, llegó a ser llamado para la selección peruana durante los primeros compases de las Eliminatorias CONMEBOL 2026 con Juan Reynoso a los mandos.

El delantero peruano, de 24 años, despuntó en Sport Boys para luego entrar en el radar de la selección nacional. | Video: Infobae Perú

Carlos Ascues representa un caso distinto. De haber recorrido varios clubes de la élite peruana, con pasos puntuales en equipos del exterior como el Wolfsburgo de la Bundesliga en un movimiento espléndido para la época, optó por dar inicio a una experiencia distinta, con la que tal vez se alista para alejarse de los grandes escenarios.

Fue en Alianza Universidad donde apareció por última vez en la Primera División de Perú, aunque su desempeño estuvo lejos del esperado al igual que su profesionalismo, puesto que cerca del final de la campaña —que se consumó con un descenso— fue separado de la institución por indisciplina.

Tras meses deshojando margaritas, se le presentó a Ascues la ocasión de trasladarse al Juventud Bellavista, donde podrá ejercer una función de referente por su amplia experiencia en el medio local. Quizás pueda comenzar esa asignatura con Roca, joven atacante que aún tiene mucho que dar pese a su controversial elección.

Está obligada la institución trujillana en sacar el máximo potencial posible de ambos jugadores y de eso se encargará el técnico Orlando Lavalle, quien los conoce a la perfección. De su manejo de grupo dependerá el futuro de los puntuales recién llegados.

Temas Relacionados

Carlos AscuesClub Juventud BellavistaFabrizio RocaCopa Perúperu-deportes

Más Noticias

Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”

El volante nacional de 30 años sostuvo que un miembro del comando técnico de Eduardo Coudet se comunicó con él. “No me llamó el ’Chacho’. Hace mucho que no hablo con él”, consignó

Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”

Sport Boys se queda sin garantías para recibir a Cantolao este sábado: autoridades niegan autorización por seguridad

El club rosado señaló que presentó la documentación dentro de los plazos, pero recibió una resolución negativa para el encuentro de la tercera fecha del Grupo I, fijado para las 19:30 horas

Sport Boys se queda sin garantías para recibir a Cantolao este sábado: autoridades niegan autorización por seguridad

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

Los paraguayos buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Y lo hacen ante un rival directo que busca la misma plaza. Conoce cómo va la clasificación

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Ambas escuadras llegan a la última fecha con el mismo puntaje, lo que convierte este cruce en una auténtica final: el que gane se meterá entre los 32 mejores del certamen. Revisa cuándo se juega y no te pierdas ningún detalle de este vibrante compromiso

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Japón y Suecia empataron 1-1 y lograron la clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026: goles y resumen del partido

El partido fue de menos a más y recién en el segundo tiempo llegaron los tantos. Con el resultado, ambas selecciones consiguieron los boletos de la siguiente ronda. Países Bajos pasó primero y Túnez se despidió del Mundial

Japón y Suecia empataron 1-1 y lograron la clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026: goles y resumen del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fuerza Popular reclama por “increíble lentitud” en proclamación de Keiko Fujimori y advierte que “el país pierde”

Fuerza Popular reclama por “increíble lentitud” en proclamación de Keiko Fujimori y advierte que “el país pierde”

Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta

“La elección ya acabó”: Keiko Fujimori señala que recibe la Presidencia con humildad y promete un gabinete fuera de su partido

Claves para entender el nuevo Congreso bicameral 2026-2031

Denuncian exclusión de serumistas en procesos laborales y solicitan intervención urgente del Ministerio de Salud

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Paz de la Barra respalda a Jefferson Farfán y le recuerda demanda a Magaly Medina: “La voy a dejar en la calle, no tiene esa plata”

Álvaro Paz de la Barra respalda a Jefferson Farfán y le recuerda demanda a Magaly Medina: “La voy a dejar en la calle, no tiene esa plata”

Ismael La Rosa y Virna Flores ganan el Premio Empresa Peruana del Año: “La educación transforma vidas”

Alfredo Benavides dice que no dejará herencia a sus hijos y explica por qué tomó esa decisión: “No quiero dejar nada”

Alejandra Baigorria dispara contra Magaly Medina tras disputa legal con Jefferson Farfán: “Ella se creía blindada”

Jonathan Maicelo le recuerda a Magaly Medina sus críticas por el servicio comunitario: "El mundo da vueltas"

DEPORTES

Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”

Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”

Sport Boys se queda sin garantías para recibir a Cantolao este sábado: autoridades niegan autorización por seguridad

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Japón y Suecia empataron 1-1 y lograron la clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026: goles y resumen del partido