Cardenal Carlos Castillo pide recibir al Papa León XIV con menos extorsiones y sin leyes procrimen

Carlos Castillo llamó a que la visita del papa León XIV sea una oportunidad para fortalecer la convivencia, recuperar el sentido de comunidad y enfrentar la violencia con medidas de fondo

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El cardenal Carlos Castillo exhortó este miércoles a que la próxima visita del Papa León XIV al país, prevista para noviembre próximo, sea una oportunidad para fortalecer la convivencia, recuperar el sentido de comunidad y enfrentar problemas como la violencia y la criminalidad con medidas de fondo.

Consultado por RPP sobre el principal mensaje que deja tras confirmarse la llegada del pontífice, el arzobispo de Lima y primado del Perú sostuvo que la preparación debe comenzar con un cambio de actitudes en la sociedad.

“Mi mensaje se reduce a una sola cuestión: aprovechemos para preparar nuestra mejor humanización y actitudes humanas verdaderas, sensibles ante los otros, en todas las dimensiones de la vida del Perú. Y renunciemos a todo lo que nos excluye, nos, nos agrede, nos ataca. La mejor manera de preparar es pacificarnos y dejar de emplear medios destructivos que no permiten avanzar”, afirmó.

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En esa línea, señaló que, además de los mecanismos de control frente a la inseguridad, es necesario fortalecer la organización ciudadana.

El arzobispo de Lima afirmó que la preparación para recibir al pontífice debe comenzar con un cambio de actitudes, dejando la exclusión y promoviendo la pacificación del país

“Entiendo que se tienen que usar medios de control para toda esta violencia, pero hay medios de control también, que es la autoorganización de la gente. Nuestra gente ha salido de grandes problemas en la historia, inclusive reciente, organizándose bien y controlando desde dentro de la sociedad y sin armas”, indicó.

Añadió que las comunidades campesinas y las organizaciones barriales representan una fortaleza histórica del país y consideró que una preparación desde la base social contribuirá al éxito de la gira papal.

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“El punto más importante de una preparación espiritual es el encuentro, la vida comunitaria y también la dimensión espiritual de la oración, pero que sabe integrar oración con acción”, manifestó.

En ese contexto, consideró que una verdadera preparación para la llegada del papa sería lograr avances frente a la criminalidad.

“Una verdadera preparación espiritual es que disminuya la extorsión y la violencia, los sicariatos, todas las cosas que están pasando, y no solamente por la fuerza, sino por investigar seriamente quién está moviendo todo eso y cómo se puede operar a través de una sanción verdadera”, expresó.

El cardenal sostuvo que una verdadera preparación espiritual implica reducir las extorsiones, los sicariatos y la violencia, además de investigar a quienes impulsan la criminalidad

Asimismo, cuestionó las llamadas leyes procrimen, un paquete de reformas legislativas aprobadas que han sido fuertemente cuestionadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y diversos sectores civiles.

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“Mientras contemos con leyes que las protegen (en referencia a las prácticas criminales), pues no hay que hacer. Por ejemplo, un buen sentido sería sería resolver esas leyes y, en cambio, las que son importantes para poder organizar las cosas mejor, levantarlas”, sostuvo.

El cardenal también reflexionó sobre la diversidad del país y pidió dejar de lado los enfrentamientos. “La vida es compleja y es diversa. El asunto es la tarea de la unidad al interior de la diversidad”, señaló, tras remarcar que el principal problema no es la existencia de diferencias, sino el maltrato entre peruanos.

Mencionó que, tras la confirmación de la Santa Sede, una comisión llegará al Perú por segunda vez para definir la organización de la visita de León XIV, pontífice con nacionalidad peruana que ejerció como obispo de Chiclayo antes de ser elegido en el cónclave convocado tras la muerte de Francisco.

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