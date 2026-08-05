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Papa León XIV en Lima: Canciller confirma sede en Surco que albergará multitudinaria misa del sumo pontífice

El ministro de Relaciones Exteriores oficializó la sede donde el pontífice congregará a miles de fieles, en el evento religioso más esperado por los peruanos durante la gira papal por Sudamérica

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
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El papa León XIV aterrizará en territorio nacional el 11 de noviembre y permanecerá en territorio peruano hasta el 17, en el marco de una gira sudamericana que incluirá también Uruguay y Argentina.

En su recorrido por Perú, el sumo pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La presencia de León XIV en el país cobra un sentido especial, dado que el papa es nacionalizado peruano y ejerció por más de dos décadas como misionero y obispo en la región norte.

La agenda oficial, difundida por la Santa Sede, prevé recorridos por templos, espacios culturales y encuentros con fieles y autoridades. La Comisión de Avanzada del Vaticano, tras semanas de inspecciones técnicas, eligió las cuatro ciudades principales para congregar a la mayor cantidad de fieles y asegurar la logística del evento.

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“El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito, estamos totalmente comprometidos”, subreyó el canciller Carlos Espá.

En el marco de la celebración, el Papa mantendrá un encuentro con jóvenes para conmemorar los trescientos años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. Según Espá, este gesto refleja “la especial devoción” de León XIV por figuras emblemáticas de la Iglesia peruana.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades
Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Misa de Acción de Gracias en la Base Las Palmas

La confirmación de la Misa de Acción de Gracias en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, representa uno de los momentos centrales de la gira papal en Perú. 

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El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores lo anunció de esta manera: “Como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas y me imagino algo multitudinario, hablamos de millones de personas”. La ceremonia estará a cargo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y se espera la presencia de fieles de todo el país.

La elección del recinto no es casualidad. En 2018, la misma base acogió la misa de Francisco, evento que reunió a más de un millón de asistentes. Las autoridades ultiman detalles para garantizar seguridad, accesos y la cobertura de servicios básicos.

En Chiclayo, ciudad donde León XIV fue obispo, la misa central será en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque. El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó esta sede tras la inspección de la delegación vaticana, anticipando una de las convocatorias más simbólicas de la visita.

“Preparémonos con la prudencia, seriedad y profundidad que representa este viaje apostólico que marca el regreso de Robert Prevost al Perú”, expresó Juan José Dioses, director de comunicaciones de la diócesis capitalina.

Así será la gira del Papa León XIV en Sudamérica

El recorrido de León XIV por América del Sur incluirá Uruguay y Argentina antes de llegar a Perú. El itinerario oficial, divulgado por la Santa Sede, indica que el pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Luego, se trasladará a Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11, para finalmente arribar a Lima el día 11.

Además de los actos litúrgicos y reuniones institucionales, la visita ofrece la oportunidad de fortalecer los vínculos entre la Iglesia y las comunidades locales, en un contexto de desafíos sociales y búsqueda de reconciliación en la región.

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