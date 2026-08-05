Mario Hart sobre una posible reconciliación con Korina Rivadeneira: "La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos"

En una sincera conversación, Mario Hart revela que, aunque no volvería con ninguna otra expareja, sí consideraría una reconciliación con Korina Rivadeneira, la madre de sus hijos. Descubre sus motivos y la reacción de los demás panelistas de 'Sin más que decir'. Video: YouTube Q / Sin más que decir

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Mario Hart abre la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de que la pareja confirmara el fin de su relación. El piloto y cantante peruano sorprendió al público al revelar, en declaraciones dadas en el programa ‘Sin más que decir’, que la venezolana es la única expareja con la que consideraría retomar un vínculo romántico.

La confesión llegó en un contexto en el que Hart ya había comenzado a aparecer en solitario en eventos públicos y en sus redes sociales, lo que generó especulaciones sobre su vida sentimental. Lejos de esquivar el tema, el también músico lo abordó con franqueza y dejó abierta una posibilidad que muchos de sus seguidores no esperaban escuchar.

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Hart no cierra la puerta: “La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos”

En el espacio conducido por el programa ‘Sin más que decir’, Mario Hart fue directo al responder si existía alguna posibilidad de retomar su relación con alguna expareja, a lo que respondió mencionando a Korina Rivadeneira. “La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos, podría ser en unos años. Es la única a la que no le cerraría las puertas, es la mujer que voy a ver por el resto de mi vida”, afirmó el artista.

La declaración tuvo una continuación igualmente reveladora. Hart precisó que una eventual reconciliación estaría condicionada al trabajo personal que ambos puedan hacer sobre los problemas que los llevaron a separarse.

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Mario Hart abrió la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de confirmar el fin de su relación.

“Si en unos años los astros se vuelven a alinear, y nosotros seguimos madurando, cambiamos y podemos superar los motivos por los que decidimos terminar; entonces podría ser. Uno nunca debe decir que no, pero solo ella sería la única expareja con la que podría regresar”, indicó.

El piloto también se refirió a los comentarios que circulan en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan la separación. Hart señaló que recibe esas opiniones con humor y reconoció las cualidades de la modelo. “La gente comenta de todo. Ella es un mujerón, es lindísima, espectacular y tiene muchas cualidades como mujer; pero, claro, hay cosas que la gente no sabe qué sucede entre cuatro paredes”, expresó.

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Las palabras del cantante generaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en manifestarse en las plataformas digitales con mensajes que alentaban la reunificación de la expareja.

Nueve años juntos, dos hijos y una separación anunciada en enero

Mario Hart y Korina Rivadeneira mantuvieron una relación de nueve años que estuvo marcada por momentos públicos, desde su boda hasta el nacimiento de sus dos hijos. La pareja construyó una presencia activa en redes sociales que los convirtió en una de las parejas más seguidas del espectáculo peruano.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

La ruptura se hizo oficial en enero de 2026, según el piloto confesó recién hace alguna semanas, aunque las señales habían comenzado a acumularse con anterioridad: durante varios meses previos al anuncio, ambos dejaron de aparecer juntos en eventos y en sus publicaciones en línea. Fue esa ausencia sostenida la que encendió las primeras especulaciones sobre una posible crisis.

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Tras la separación, la dinámica entre ambos no derivó en un conflicto público. Al contrario, Hart y Rivadeneira han mantenido una relación cordial, motivada en gran parte por la crianza compartida de sus hijos. Ambos han compartido ocasionalmente actividades en redes sociales que reflejan una convivencia sin fricciones visibles, lo que refuerza el tono conciliador con el que el piloto habló en el programa.

Una figura pública con doble carrera en el deporte y la música

Mario Hart es conocido en el Perú por su trayectoria en dos frentes distintos: el automovilismo y la música. Como piloto, ha participado en competencias nacionales e internacionales que le han dado visibilidad más allá del mundo del espectáculo. Como cantante, ha lanzado varios temas que lo mantienen activo en la escena del entretenimiento local.

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Korina Rivadeneira, por su parte, llegó al Perú desde Venezuela y consolidó su presencia en el medio artístico peruano a través de su participación en producciones televisivas y su actividad en redes sociales, donde cuenta con una audiencia fiel. Su relación con Hart fue, durante años, uno de los temas recurrentes de la prensa de espectáculos del país.

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Mario Hart habla sobre el futuro de Korina Rivadeneira tras su separación, llenándola de elogios y reconociendo que pronto podría rehacer su vida. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La separación de la pareja no implicó el fin de su exposición conjunta. Ambos siguen siendo figuras de interés para el público, y las declaraciones de Hart en ‘Sin más que decir’ volvieron a colocar su vínculo en el centro de la conversación mediática. El piloto no puso fecha ni condiciones definitivas a una posible reunión, pero dejó en claro que, si algún día ocurriera, solo sería con ella.

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