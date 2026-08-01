Ignacio Buse aguardará por Camilo Ugo Carabelli o Cameron Norrie para definir a su rival en segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

Ignacio Buse ya conoce su posible camino en el Masters 1000 de Montreal. Crédito: ATP Tour.

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Ignacio Buse ya conoce el camino que deberá recorrer en el Masters 1000 de Montreal, uno de los torneos más importantes del calendario ATP antes del US Open. El peruano, que continúa firmando la mejor temporada de su carrera, debutará directamente en la segunda ronda gracias a su condición de cabeza de serie y enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el británico Cameron Norrie.

El limeño de 22 años llega al certamen canadiense como número 34 del ranking ATP y, por primera vez, disputará el cuadro principal de un Masters 1000 desde la privilegiada condición de preclasificado. Su gran rendimiento durante 2026 no solo le permitió asegurar un lugar entre los mejores del circuito, sino también escribir una página histórica para el tenis peruano.

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Su rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Camilo Ugo Carabelli, actual número 75 del mundo, y el británico Cameron Norrie, ubicado en el puesto 39 del ranking ATP y que llega con confianza tras alcanzar los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

El camino de Ignacio Buse que anticipa un potencial duelo en tercera ronda ante Alex De Miñaur. Crédito: ATP.

Cualquiera de los dos representa un desafío exigente. Ante Ugo Carabelli, Buse no tiene antecedentes favorables. Ambos ya se enfrentaron en el circuito ATP y el historial favorece al argentino, quien se impuso en los octavos de final del ATP 250 de Marrakech este año, en un partido que se resolvió en tres sets. Además, ya lo había derrotado en otro enfrentamiento disputado durante la temporada 2024.

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Con Norrie, en cambio, no existen cruces previos. El británico, exintegrante del Top 10 mundial y campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2021, representa uno de los jugadores más experimentados del circuito y un rival de cuidado sobre superficies rápidas.

Si el peruano logra superar su debut, el panorama no será sencillo. En la tercera ronda podría encontrarse con el australiano Alex de Miñaur, actual número 6 del mundo y uno de los principales candidatos a pelear por el título en Montreal.

Ignacio Buse jugará el Masters 1000 de Montreal como preclasificado. Crédito: VisualesIA ScribNews.

¿Por qué Buse no juega la primera ronda?

El Masters 1000 de Montreal reúne a buena parte de los mejores tenistas del mundo y, como ocurre en este tipo de torneos, los 32 cabezas de serie reciben un pase directo a la segunda ronda.

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Ignacio Buse fue designado como el cabeza de serie número 29, privilegio reservado para los jugadores mejor ubicados en el ranking ATP al momento del cierre de la lista de inscritos. Gracias a ello, evitará disputar la primera ronda y llegará con mayor descanso a su estreno sobre el cemento canadiense.

Un peruano cabeza de serie en un Masters 1000 luego de 31 años

Más allá del rival que le toque enfrentar, Ignacio Buse ya consiguió un logro que quedará registrado en la historia del tenis nacional.

El peruano se convirtió en el primer representante del país en ser cabeza de serie en un cuadro principal de un Masters 1000 desde 1995, cuando Jaime Yzaga ocupó esa condición en el entonces Masters de Miami.

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Jaime Yzaga, considerado el mejor tenista de la historia de Perú, nació el 23 de octubre de 1966, destacándose por su tenacidad y su impacto en el tenis mundial durante su exitosa carrera. (ATP)

En aquella edición, Yzaga fue el sembrado número 30 y debutó con una victoria sobre el estadounidense Bryan Shelton, hoy recordado también por ser el padre y entrenador de Ben Shelton, una de las principales figuras del tenis mundial. El peruano terminó alcanzando los cuartos de final de ese torneo, donde fue eliminado por el sueco Magnus Larsson.

La coincidencia no termina allí. Yzaga también había sido el último peruano en partir como preclasificado en el Masters de Canadá, cuando en 1994 figuró como el undécimo cabeza de serie del certamen. Desde entonces transcurrieron 31 años sin que un tenista nacional volviera a ocupar ese lugar de privilegio.

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Buse, de apenas 22 años, rompió esa larga espera gracias a una temporada extraordinaria que lo llevó a instalarse entre los 35 mejores jugadores del planeta. Su consagración en el ATP 500 de Hamburgo, además de las destacadas actuaciones en otros torneos del circuito, consolidaron un ascenso que parecía impensado hace apenas un año.