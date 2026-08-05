Papa León XIV celebrará una misa multitudinaria en Lambayeque con la Santísima Cruz de Motupe como símbolo central de la eucaristía

El paso del Papa León XIV por el Perú y Chiclayo: se trasladaba a caballo para ir hasta las zonas más alejadas del país. (Diócesis de Chiclayo)

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La región Lambayeque se prepara para recibir uno de los eventos religiosos con mayor convocatoria prevista para este año. La próxima visita del papa León XIV al Perú moviliza a autoridades eclesiásticas y entidades públicas, que avanzan con los preparativos para atender la llegada de miles de fieles procedentes de distintas regiones.

La programación oficial contempla actividades entre el 11 y el 17 de noviembre. En ese contexto, la región norteña figura como uno de los principales escenarios del recorrido del Pontífice debido al vínculo que mantiene con la Diócesis de Chiclayo, donde desarrolló parte de su labor pastoral.

Las primeras coordinaciones incluyen aspectos logísticos, de infraestructura y organización, debido a la cantidad de personas que se espera durante las celebraciones religiosas. Las autoridades religiosas también impulsan acciones conjuntas con diversas instituciones para garantizar el desarrollo de las actividades previstas.

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Uno de los anuncios confirmados corresponde a la celebración de una eucaristía multitudinaria, acto que reunirá a peregrinos de diferentes lugares del país y que incluirá elementos representativos de la tradición religiosa lambayecana.

Misa principal reunirá a miles de fieles en Lambayeque

El paso del Papa León XIV por el Perú y Chiclayo: se trasladaba a caballo para ir hasta las zonas más alejadas del país. (Diócesis de Chiclayo)

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, informó que el papa León XIV presidirá una misa en las pampas del Parque Industrial de Lambayeque, espacio ubicado entre los distritos de Reque y Puerto Eten. El anuncio se realizó tras la Solemne Misa de Fiesta por el aniversario número 158 del hallazgo de la Santísima Cruz de Chalpón, celebrada en el distrito de Motupe.

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Durante su pronunciamiento, el obispo expresó que el retorno del Pontífice representa “una gran bendición” para el país. También indicó que Chiclayo recibirá al Santo Padre “con los brazos abiertos, con gratitud y esperanza”.

Según precisó monseñor Farfán, la ceremonia religiosa convocará, al menos, a un millón y medio de personas. Esa cifra convertiría la celebración en una de las concentraciones de fieles más numerosas registradas en el Perú.

La Diócesis de Chiclayo confirmó que la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe permanecerá en el altar mayor durante la celebración eucarística encabezada por el papa León XIV.

El obispo explicó que otras imágenes religiosas del norte peruano también forman parte de las coordinaciones litúrgicas que continúan en evaluación. La incorporación de estas expresiones de fe busca reflejar la identidad religiosa de distintas comunidades de la zona norte del país durante la visita apostólica.

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El anuncio se realizó en una fecha significativa para los devotos de la Cruz de Chalpón, debido a la conmemoración del aniversario de su hallazgo en Motupe.

Itinerario incluye templos, universidad y ciudades vinculadas a su ministerio

El papa León XIV elige Pampas de Reque para la misa en Perú.

El recorrido definitivo del Santo Padre en Lambayeque continúa en elaboración por parte del Vaticano. No obstante, monseñor Edinson Farfán adelantó algunos de los lugares considerados dentro de la agenda.

Entre ellos figura la Catedral Santa María de Chiclayo, el Santuario Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). También aparecen la ciudad de Zaña, lugar donde falleció Santo Toribio de Mogrovejo, y el distrito de Santa Cruz, en la provincia cajamarquina del mismo nombre, jurisdicción que pertenece a la Diócesis de Chiclayo.

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La autoridad eclesiástica explicó que esos destinos mantienen una relación con la labor pastoral desarrollada por el Pontífice durante su permanencia en la diócesis.

Iglesia solicita coordinación entre autoridades para recibir a los peregrinos

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Frente a la dimensión del encuentro religioso, monseñor Farfán solicitó el trabajo conjunto de las autoridades nacionales, regionales y locales para fortalecer la infraestructura necesaria antes de la llegada de los visitantes.

El pedido comprende mejoras en carreteras, servicios e instalaciones que permitan atender el desplazamiento masivo previsto durante la visita apostólica.

Asimismo, el obispo dirigió un mensaje a la ciudadanía y a los medios de comunicación para priorizar información confirmada y mantener un clima de unidad. “No solo es motivo de alegría; también implica una enorme responsabilidad. Debemos construir juntos este acontecimiento histórico que proyectará al Perú y a Lambayeque ante el mundo”, manifestó.

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De acuerdo con monseñor Farfán, las coordinaciones entre la Conferencia Episcopal Peruana, la Nunciatura Apostólica y las autoridades del Estado continúan con el objetivo de organizar cada actividad prevista durante la presencia del papa León XIV en territorio peruano. También expresó su expectativa de que el Gobierno destine los recursos necesarios para atender las exigencias logísticas que demandará la visita.