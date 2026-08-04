Perú
Agregar Infobae enGoogle

Tragedia aérea en Nasca: ¿quién responderá penalmente por la muerte de 13 personas?

El penalista Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra, explica cuáles serán los aspectos fundamentales que las autoridades evaluarán para determinar responsabilidades legales tras el accidente ocurrido en el sur del país

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación continúa recopilando pruebas sobre las causas del siniestro
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación continúa recopilando pruebas sobre las causas del siniestro
Guardar

La tragedia aérea en Nasca ha dejado diversas interrogantes sobre las responsabilidades legales de los distintos actores involucrados. El penalista Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra, detalla los criterios que permiten distinguir entre un hecho fortuito y un suceso que podría derivar en una investigación penal, así como los posibles alcances jurídicos que enfrentan empresas y responsables directos.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que Aerodiana podría continuar operando mientras no exista un informe técnico sobre el accidente de la avioneta que dejó 13 fallecidos en Nasca. Además, explicó cómo avanzan las investigaciones y qué se sabe sobre la presunta falla mecánica reportada durante el vuelo. Fuente: TV Perú Noticias

Diferenciar accidente fortuito de responsabilidad penal

El primer aspecto que se evalúa en la investigación de un accidente aéreo es si se trata de un hecho fortuito o si existen elementos que ameriten una indagación penal. De acuerdo con Correa, la clave radica en la determinación de las causas. Si el motivo fue un error humano o una falla en el objeto, corresponde comprobar si la avioneta recibió el mantenimiento adecuado.

PUBLICIDAD

La ausencia de revisiones periódicas podría interpretarse como un incremento de riesgo no permitido y, por tanto, abrir la puerta a una investigación por negligencia.

En caso de que se confirme una falla técnica en la aeronave, Correa indica que la Fiscalía debe probar cuál era la falla exacta, cómo se originó, si era detectable antes del vuelo, si la aeronave tuvo antecedentes de fallas, si cumplía con las condiciones para navegar y si había recibido las inspecciones reglamentarias.

Cada uno de estos elementos resulta esencial para atribuir responsabilidad penal.

Alcance de la responsabilidad penal

La omisión de inspecciones, autorizar vuelos sin verificar el estado de la aeronave, operar en condiciones meteorológicas incompatibles, o incumplir protocolos de emergencia, pueden constituir conductas penalmente relevantes.

PUBLICIDAD

La responsabilidad penal no recae de manera exclusiva sobre el piloto. Según el letrado, depende de la función y del deber de garante que tengan los directivos y responsables de la empresa, en este caso Aerodiana. Si se comprueba que existieron omisiones en sus funciones o falta de supervisión, estos podrían ser incluidos en un eventual proceso penal.

“Todo depende de la función y el deber de garante que ostente el directivo”, manifestó.

Consecuencias penales ante deficiencias en protocolos

En caso de comprobarse deficiencias en los protocolos de seguridad, las consecuencias pueden incluir la tipificación de homicidio culposo, además de la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas. El proceso judicial debe determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado y el alcance de la reparación civil correspondiente.

El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista
El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista

Para establecer si hubo negligencia u omisión, resultan fundamentales documentos como la bitácora del avión, órdenes de trabajo, registros de inspecciones y reparaciones, el plan de vuelo, antecedentes del piloto y de la empresa operadora, reportes meteorológicos al momento del accidente y pericias técnicas.

Cuando las víctimas son extranjeras, los familiares deben constituirse en el proceso judicial abierto en el país donde ocurrió el accidente. Para acceder a la indemnización, deben solicitar ser incluidos como actores civiles ante las autoridades peruanas.

Restos dispersos de una aeronave calcinada sobre terreno desértico. Varias personas, una con chaleco "DGAC", inspeccionan el área. Arbustos quemados
Las autoridades investigan las causas del accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó 13 fallecidos durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Foto: Agencia Andina)

Mientras tanto, en Perú, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) dispone de un plazo de 30 días para presentar un informe preliminar sobre el accidente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones notificó a las autoridades de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania para que designen representantes de cada país y puedan apoyar en la investigación.

Temas Relacionados

NascaMTCAccidente aéreoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto

Los cortes tendrán diferentes horarios y duraciones, por lo que se recomienda a los usuarios revisar con anticipación la programación correspondiente.

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto

Bandas criminales extranjeras avanzan en Perú mientras la violencia se normaliza: “Matan a un chofer y ya no es noticia”

El exviceministro del Interior Julio Corcuera mencionó organizaciones criminales italianas, albanesas, brasileñas, venezolanas y colombianas y alertó sobre el impacto de la violencia en la sociedad.

Bandas criminales extranjeras avanzan en Perú mientras la violencia se normaliza: “Matan a un chofer y ya no es noticia”

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Miriam Ponce y Juan Falconi vuelven a la alta dirección del Ministerio de Educación y de Justicia, respectivamente

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

La jugadora de 31 años fue presentada por todo lo alto en el club ‘blanquiazul’ de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

El cantante de salsa rechaza las denuncias de violencia presentadas por la influencer, asegura que solo intentó recuperar su celular y señala que la madre de sus hijos busca un beneficio personal con las acusaciones

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo agradece que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

Zully y Milenka se reconciliaron: tiktokers cuentan la razón de su distanciamiento

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras presunto acoso y hablar con los dueños de la orquesta: “Me dijeron que tenía que superarlo”

Excantante de La Bella Luz denuncia presuntos tocamientos indebidos del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

DEPORTES

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Pablo Guede rompió su silencio por la posibilidad de que Alianza Lima fiche a otro arquero tras versiones de Pedro Gallese

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

José Carvallo señaló su preocupación por el nivel de Universitario con Héctor Cúper: “No encontró el funcionamiento ni el sistema”

Las condiciones que deben alinearse para que Jhair Soto sea el último refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026