¿Calor o frío? Así estará el clima en Arequipa hoy, 4 de agosto, según Senamhi

La majestuosa Catedral de Arequipa se alza frente al imponente volcán Misti, capturando la belleza arquitectónica y natural de la 'Ciudad Blanca' durante un atardecer sereno. (Andina)

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El clima en Arequipa se presentará mayormente despejado este martes 4 de agosto, aunque las temperaturas mostrarán un marcado contraste entre las zonas costeras, los valles y los sectores ubicados a mayor altitud. Según el pronóstico del Senamhi, algunas localidades alcanzarán cerca de los 30 °C, mientras que otras registrarán temperaturas bajo cero.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima llegará a 25 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. El cielo permanecerá despejado durante el día.

¿Qué zonas de Arequipa tendrán más calor?

Chaparra registrará la temperatura más alta de la región, con una máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C. Le siguen Aplao, Caravelí y Majes, donde se esperan máximas de 28 °C.

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En La Joya, el termómetro llegará hasta los 27 °C, con una mínima de 12 °C. Asimismo, Cotahuasi alcanzará 25 °C y Cabanaconde llegará a 20 °C.

En la costa, Atico tendrá una máxima de 24 °C y una mínima de 15 °C, con cielo con nubes dispersas. Camaná también alcanzará los 24 °C, mientras que Lomas llegará a 24 °C. En Mollendo, la temperatura máxima será de 22 °C y el cielo permanecerá nublado durante el día.

¿En qué lugares hará más frío?

El frío más intenso se concentrará en las zonas altoandinas. Imata tendrá la temperatura mínima más baja de Arequipa, con -8 °C, aunque durante el día podría alcanzar los 15 °C.

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En Caylloma, la temperatura descenderá hasta -5 °C, con una máxima de 15 °C. Mientras tanto, Orcopampa tendrá una mínima de -5 °C y una máxima de 17 °C.

También se esperan temperaturas negativas en Sibayo, donde el termómetro marcará hasta -4 °C. En Chivay, la mínima será de 2 °C y la máxima llegará a 20 °C.

Así estará el clima en Arequipa este martes

De acuerdo con Senamhi, Aplao tendrá 28 °C como máxima y 14 °C como mínima; Arequipa registrará 25 °C y 7 °C; Caravelí, 28 °C y 13 °C; Chaparra, 29 °C y 14 °C; Chiguata, 20 °C y 4 °C; Chuquibamba, 22 °C y 8 °C; Huanca, 19 °C y 5 °C; y Majes, 28 °C y 13 °C.

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En las zonas más frías, Imata tendrá 15 °C de máxima y -8 °C de mínima; Caylloma, 15 °C y -5 °C; Orcopampa, 17 °C y -5 °C; y Sibayo, 16 °C y -4 °C.

En general, el cielo estará despejado durante el día en la mayoría de localidades, mientras que Atico, Camaná y Lomas presentarán nubes dispersas y Mollendo tendrá cielo nublado.

Vista de la laguna Palcacocha, en Huaraz, Perú. 27 de mayo de 2025. REUTERS/Ángela Ponce

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.