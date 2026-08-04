Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

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La frecuente actividad sísmica registrada en las distintas regiones del país mantiene en alerta permanente a las autoridades y a la ciudadanía. Al ubicarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta un monitoreo continuo por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismos que reportan en tiempo real cada movimiento telúrico con el objetivo de evaluar posibles daños estructurales, descartar réplicas de consideración y coordinar la respuesta inmediata con las brigadas de Defensa Civil.

Frente a la constante interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, fortalecer la cultura de prevención resulta fundamental para mitigar los riesgos en las zonas más vulnerables del territorio nacional. Mantenerse informado a través de los canales oficiales, revisar el mapa de riesgos locales, contar con la mochila de emergencia al día y conocer las rutas de evacuación son acciones clave para actuar con calma y eficacia ante cualquier temblor o terremoto de gran magnitud.

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Sismos del lunes 3 agosto

Durante la jornada del lunes 3 de agosto, el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos movimientos telúricos de baja magnitud en las regiones del sur y del nororiente del país. El primer evento sísmico se registró a las 00:36 horas en el departamento de Arequipa, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se localizó a 8 kilómetros al sureste del distrito de Vitor, donde la población percibió una intensidad de grado III en la escala de Mercalli sin que se informaran daños materiales.

Posteriormente, durante la mañana del mismo lunes, un nuevo sismo en Perú volvió a movilizar los sistemas de monitoreo en la región San Martín. A las 05:11 horas, los instrumentos del IGP detectaron un temblor de magnitud 3.6 con una profundidad de 14 kilómetros, situando su epicentro a 18 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarapoto. El movimiento fue sentido con intensidad III por los ciudadanos de la zona, manteniéndose el estado de observación por parte de las autoridades de Defensa Civil para descartar cualquier impacto en la infraestructura local.

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Zonas de mayor riesgo en Perú

En los primeros nueve días de abril de 2026, el Perú ha experimentado una serie continua de temblores. Foto: composición Infobae Perú/IGP

Las últimas evaluaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirman que la costa y la sierra central concentran los epicentros con mayor actividad sísmica en el país. Regiones como Ica, Arequipa, Lima, Cusco y San Martín figuran constantemente en los monitoreos diarios, lo que mantiene en alerta a las autoridades de Defensa Civil y a los equipos de respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

La intensidad del movimiento y el grado de afectación dependen en gran medida de la profundidad del sismo y la densidad poblacional del epicentro. En zonas urbanas con alta concentración de viviendas informales, un temblor de magnitud moderada puede causar daños severos, mientras que en áreas rurales los reportes suelen centrarse en deslizamientos de tierra en carreteras principales.

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Riesgo de réplicas y alerta continua

Especialistas del IGP recordaron que tras la ocurrencia de un sismo de mediana magnitud, es habitual que se registren réplicas en la zona epicentral. Por ello, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, tener identificadas las zonas seguras de la vivienda y evitar la propagación de rumores o información no verificada en redes sociales.

La vigilancia epidemiológica y el monitoreo sísmico en tiempo real se mantienen activos en los departamentos con mayor fricción tectónica. Dado que el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, los expertos insisten en que la población no debe bajar la guardia y debe revisar periódicamente el estado de sus estructuras e instalaciones eléctricas.

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Testimonios tras el movimiento telúrico

Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima este viernes 26 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú)

Pobladores de diversas localidades donde se sintió el reciente temblor en Perú reportaron que el movimiento fue percibido de forma leve pero constante durante varios segundos. Vecinos indicaron haber notado la vibración de ventanas y luminarias, lo que motivó a muchas familias a desplazarse de manera ordenada hacia los patios y calles como medida de precaución.

A través de redes sociales, usuarios compartieron reportes en vivo señalando que no se registraron cortes de energía ni pánico masivo. No obstante, las autoridades locales instaron a los ciudadanos a verificar las rutas de evacuación comunitarias y a reportar de inmediato cualquier grieta o daño visible en las fachadas a los brigadistas de Indeci.

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Protocolos de emergencia de las autoridades

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con las municipalidades provinciales, activó los protocolos de inspección rápida para descartar afectaciones a la vida o la salud. Las unidades de Serenazgo y los Bomberos realizaron patrullajes preventivos en los distritos cercanos al epicentro para evaluar la situación sobre el terreno.

Por su parte, el sistema de alerta sísmica en Perú continúa en proceso de optimización para garantizar que los mensajes de prevención lleguen a la mayor cantidad de dispositivos móviles. Las autoridades reiteraron la importancia de realizar simulacros de sismo familiares de manera periódica para afinar los tiempos de respuesta dentro del hogar.

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Estado de los servicios básicos e infraestructura

Los primeros reportes de los organismos reguladores confirman que los servicios de agua, luz y gas natural operan con total normalidad en las zonas donde se percibió el sismo. Las empresas de telecomunicaciones también informaron que sus redes no sufrieron congestiones graves, garantizando la fluidez de las llamadas de emergencia.

En cuanto a la infraestructura vial y de salud, las brigadas de evaluación constataron que los hospitales regionales y puentes principales no presentan fallas estructurales. Sin embargo, los equipos técnicos continuarán desplegados en campo realizando revisiones minuciosas en colegios y locales públicos vulnerables.

Sismo reportado en la región San Martín

Un sismo de magnitud 3.6 se registró en la zona nororiental del país, con un epicentro localizado a pocos kilómetros de la ciudad de Tarapoto, San Martín. De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el evento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se percibió con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

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A pesar del susto inicial entre los transeúntes, la Dirección de Indeci en San Martín confirmó que no se registraron daños materiales ni personas heridas. El monitoreo continúa en los distritos aledaños para descartar pequeños deslizamientos en las carreteras de la selva alta.

Registro sísmico en el sur de Arequipa

Un temblor en Arequipa de magnitud 3.5 fue reportado durante las primeras horas de la jornada por la red de estaciones del Instituto Geofísico del Perú. El epicentro se ubicó en las cercanías del distrito de Vitor, alcanzando una profundidad de 15 kilómetros.

El temblor fue percibido levemente por los residentes de los pisos superiores en edificaciones del valle de Vitor y zonas limítrofes. Las autoridades de la Gestión del Riesgo de Desastres de Arequipa indicaron que los canales de regadío y las vías de comunicación se encuentran plenamente transitables y sin novedad.

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La influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico

El territorio peruano forma parte directa del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológicamente activa donde ocurre aproximadamente el 85 % de la sismicidad mundial. Esta ubicación expone continuamente al país a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

El proceso constante de subducción libera grandes cantidades de energía acumulada, lo que explica la alta frecuencia de temblores en la costa peruana. Comprender esta dinámica geológica es vital para diseñar edificaciones sismorresistentes y promover normativas de construcción más estrictas en todo el territorio.

Estadística y frecuencia de los sismos en Perú

Estudios del IGP señalan que en el Perú se registran decenas de movimientos telúricos al día, aunque la gran mayoría resulta imperceptible para la población debido a su baja magnitud o gran profundidad. Sin embargo, mensualmente se contabilizan decenas de eventos sentidos que recuerdan la permanente actividad del subsuelo.

Los registros históricos demuestran que los terremotos de gran magnitud ocurren de manera cíclica en el país. Por esta razón, los geofísicos enfatizan que la preparación continua y la actualización del mapa de riesgos son herramientas indispensables para reducir la vulnerabilidad social e institucional.

El riesgo del silencio sísmico en Lima

Diversos estudios científicos han advertido sobre la existencia de un prolongado silencio sísmico en la costa central del Perú, especialmente frente a las costas de Lima y Callao. La falta de un evento telúrico de gran escala desde hace décadas significa que se viene acumulando un importante volumen de energía tectónica.

Un eventual terremoto de gran magnitud en Lima representaría un desafío crítico debido a la alta densidad poblacional y al crecimiento urbano no planificado en los cerros y laderas. Ante este panorama, los especialistas urgen a la ciudadanía a reforzar la estructura de sus viviendas y participar activamente en las capacitaciones comunitarias.

Elementos clave de la mochila de emergencia

Frente a la constante actividad telúrica, Defensa Civil recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia equipada y colocada cerca de la salida de la vivienda. Este insumo debe incluir artículos básicos de supervivencia diseñados para cubrir las primeras 24 horas posteriores a un desastre natural.

Entre los insumos indispensables destacan el agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, linterna y radio a pilas. Asimismo, se recomienda incluir mascarillas, mantas térmicas, copia de documentos de identidad y dinero en efectivo en denominaciones pequeñas para facilitar cualquier transacción inmediata.

Planes de evacuación en centros educativos y laborales

Las instituciones públicas y privadas del país deben mantener actualizados sus planes de contingencia ante sismos, garantizando que los trabajadores y estudiantes conozcan las zonas de seguridad internas y externas. La señalización adecuada de las salidas de emergencia resulta crucial para evacuar sin sofocamientos ni tropezones.

Especialistas en seguridad laboral recomiendan realizar simulacros inopinados de evacuación para medir el tiempo real de respuesta de las brigadas internas. Mantener los pasadizos libres de obstáculos y verificar que las puertas de emergencia abran hacia afuera son medidas sencillas que salvan vidas durante un terremoto.