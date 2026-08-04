Campaña veterinaria gratis para este sábado 08 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos deberán presentar la cartilla de vacunación vigente de sus mascotas, documento necesario para conocer las dosis recibidas y facilitar la evaluación durante la actividad - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de San Isidro anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros este sábado 8 de agosto, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a servicios básicos para el cuidado y bienestar de sus mascotas. La jornada se desarrollará desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. en el parque del Trabajador Municipal, ubicado en la calle Carlos E. Ferreyros.

Durante la actividad, los propietarios podrán acudir con sus animales de compañía para recibir atención sin costo. La iniciativa contempla procedimientos preventivos y de higiene que buscan contribuir a la protección de los canes frente a enfermedades, parásitos y otros problemas frecuentes.

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La jornada incluirá los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica: permitirá proteger a los perros contra la rabia, una enfermedad infecciosa que también puede transmitirse a las personas. Los propietarios deberán presentar la cartilla de vacunación vigente de su mascota.

Desparasitación interna: consiste en la aplicación de un tratamiento destinado a combatir parásitos que pueden alojarse en el organismo del animal y afectar su salud.

Desparasitación externa: se realizará mediante un producto antipulgas en spray para ayudar a controlar estos parásitos y reducir las molestias que ocasionan en la piel del can.

Corte de uñas: este procedimiento busca mantener las uñas en una longitud adecuada para favorecer el desplazamiento y evitar incomodidades o lesiones.

Limpieza de oídos: permitirá retirar suciedad y residuos acumulados en esta zona, con la finalidad de mantener una correcta higiene y prevenir posibles complicaciones.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este sábado 08 de agosto - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

El municipio precisó que el registro de los participantes estará disponible hasta las 12 del mediodía, mientras que la atención veterinaria continuará hasta la 1 p. m. Por ello, se recomienda a los vecinos acudir con anticipación para completar el proceso de inscripción dentro del horario establecido.

Uno de los requisitos señalados por la comuna es llevar la cartilla de vacunación vigente. Este documento permitirá contar con información sobre las dosis recibidas previamente y facilitará la evaluación correspondiente durante la jornada.

Asimismo, los responsables de perros grandes deberán adoptar medidas de seguridad para el traslado de sus animales. La indicación establece que estos ejemplares deberán llegar con bozal y correa, elementos necesarios para prevenir incidentes durante el desplazamiento y la permanencia en el espacio habilitado.

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El municipio busca que los dueños aprovechen la jornada para reforzar las medidas preventivas y mantener en mejores condiciones a sus animales de compañía. La recomendación es acudir dentro del horario previsto, portar la documentación solicitada y cumplir las disposiciones de seguridad para garantizar una atención ordenada.

Los perros grandes deberán ser trasladados con bozal y correa, como medida de seguridad para evitar incidentes durante el desplazamiento y la permanencia en el lugar - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Previene enfermedades: ayuda a controlar parásitos internos y externos que pueden afectar la salud de los perros.

Protege el sistema digestivo: reduce la presencia de organismos que pueden provocar diarrea, vómitos, pérdida de peso o falta de apetito.

Evita molestias en la piel: el control de pulgas y otros parásitos externos disminuye la irritación, picazón y lesiones cutáneas.

Favorece el bienestar: mantener un adecuado control parasitario contribuye a que los animales tengan una mejor calidad de vida y permanezcan activos.

Reduce riesgos para las personas: algunos parásitos pueden transmitirse de los animales a los seres humanos, por lo que la prevención también ayuda a proteger a la familia.

Evita complicaciones: una infestación no controlada puede generar problemas de salud más graves y requerir tratamientos especializados.