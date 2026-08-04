Así funcionará el carril bidireccional de la Av. Arequipa para buses del Corredor Azul desde el jueves 6 de agosto

Vía exclusiva en av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo. (Foto: Agencia Andina/Ricardo Cuba)

Guardar

Desde este jueves 6 de agosto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha en la avenida Arequipa un plan piloto de carril bidireccional exclusivo para buses del Corredor Azul. La prueba durará 30 días en un tramo de 1,5 kilómetros y buscará reducir la congestión y los tiempos de viaje.

La intervención apunta a recortar los tiempos de viaje de más de 70.000 usuarios diarios que suben a las unidades de este corredor. Según la entidad, en hora punta, se intentará que el recorrido en ese tramo baje de aproximadamente 10 minutos a un periodo de entre cinco y seis minutos, y que la velocidad comercial de los buses suba de 9 km/h a 18 km/h.

PUBLICIDAD

El plan podrá extenderse hasta por dos meses adicionales, aunque eso dependerá de acuerdo con las evaluaciones que se realicen durante la prueba. Daniel Gonzales, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), explicó a la Agencia Andina que la medida permitirá medir el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de avanzar con las siguientes fases del proyecto.

Calzada exclusiva para el Corredor Azul

El cambio central será que la calzada de la avenida Arequipa en el sentido de Miraflores hacia el centro de Lima dejará de ser usada por vehículos particulares y quedará exclusiva para los buses del Corredor Azul entre las 5:00 a.m. y la medianoche.

PUBLICIDAD

En ese espacio, los buses circularán en ambos sentidos. Un carril será utilizado para ir hacia el centro de Lima y el otro para retornar en dirección a Miraflores. Para marcar ese funcionamiento, se pintó una línea amarilla sobre la pista.

La consecuencia directa para los automovilistas será un cambio de ruta. Los vehículos particulares que vayan desde el centro de Lima hacia Miraflores seguirán circulando por la avenida Arequipa, pero quienes se desplacen de Miraflores al centro deberán usar la avenida Petit Thouars como vía alterna principal.

La ATU informó que difundirá en sus redes sociales el detalle de los desvíos y las rutas recomendadas. El monitoreo del tránsito será permanente durante el periodo de prueba para introducir los ajustes que resulten necesarios.

PUBLICIDAD

Cambios para peatones y ciclistas

La implementación también modificará la circulación de peatones y ciclistas en el tramo intervenido. Gonzales indicó que la ciclovía cambiará temporalmente de lado para permitir la instalación de dos nuevos paraderos en el separador central, desde donde los pasajeros subirán y bajarán de los buses.

ATU también recomendó a los peatones cruzar la avenida Arequipa solo por los pasos habilitados

De acuerdo con la entidad, esos espacios se habilitarán sin afectar áreas verdes ni árboles existentes. La ATU también recomendó a los peatones cruzar la avenida Arequipa solo por los pasos habilitados y mirar hacia ambos lados, ya que la vía exclusiva para buses funcionará en doble sentido.

Para reforzar la seguridad, la autoridad desplegará personal en las principales intersecciones durante los primeros días. Ese equipo orientará a los usuarios y evaluará si hacen falta medidas adicionales de control.

PUBLICIDAD

El vocero también confirmó que la ciclovía recreativa dominical seguirá operando con normalidad. Los cierres habituales de la avenida para actividades deportivas no tendrán cambios.