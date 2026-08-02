Paolo Guerrero reveló charla con Pablo Guede por su falta de gol en Alianza Lima: “En cualquier momento se me presenta la virgen de Eryc Castillo”

Paolo Guerrero reveló charla con Pablo Guede por su falta de gol en Alianza Lima y el gran momento de Eryc Castillo.

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El estadio Alejandro Villanueva fue el escenario donde Alianza Lima superó como local a Alianza Atlético en la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado dejó a los hinchas con una certeza: Eryc Castillo atraviesa un inicio de certamen excepcional, sumando cinco goles en apenas tres jornadas y consolidándose como la figura clave del equipo ‘blanquiazul’.

La actuación del conjunto doméstico mostró pasajes de intensidad y control, según el análisis de Paolo Guerrero tras el partido. “En los primeros 20-25 minutos fuimos muy intensos donde conseguimos el primer gol. Infelizmente, nos hicieron un gol al terminar el primer tiempo, que no debió llegar si hubiésemos estado un poco más concentrados”.

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La racha de la ‘Culebra’ fue otro punto obligado en las declaraciones del capitán ‘aliancista’, quien no dudó en elogiar el momento de su compañero. “Viene muy bien la ‘Culebra’, que siga así, metiendo goles. El equipo viene haciendo un gran trabajo y se le están presentando las oportunidades a Eryc y las está convirtiendo, que es lo más importante”, mencionó.

Eryc Castillo viene siendo la gran figura de Alianza Lima en el inicio del Torneo Clausura 2026. - créditos: Difusión

Por otro lado, Paolo Guerrero señaló que, aunque la victoria fue valiosa, el equipo debe trabajar en aspectos defensivos, especialmente en la concentración durante los tramos finales de cada tiempo. “Infelicidades que a veces pasan en los partidos. Tenemos que tener un poco más de concentración, es algo por mejorar. No hay que perder la cabeza”, afirmó, aludiendo a jugadas puntuales donde las distracciones y los roces con el árbitro pudieron costar caro.

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Para el ‘Depredador’, el grupo debe mantener la calma ante la adversidad y priorizar el resultado colectivo por encima de las individualidades. La autocrítica también se extendió al compromiso defensivo de todos los jugadores, recordando que el sacrificio es indispensable para sostener la racha positiva en la lucha por ganar el Torneo Clausura.

Paolo Guerrero sobre su falta de gol en Alianza Lima y la charla con Pablo Guede

El propio Paolo Guerrero abordó las consultas sobre su sequía goleadora en este inicio del Torneo Clausura, caso que también atraviesa Federico Girotti. Explicó que su función en el esquema de Pablo Guede lo obliga a retroceder y participar en la generación de juego, lo que limita sus oportunidades directas de remate. “Vengo de un poco más atrás, en un rombo. Igual en todas las situaciones de gol y en los centros trato de estar dentro del área, y que obviamente Eryc las está aprovechando bien. En buena hora que se les presente a él, esperemos que se nos presente a ‘Fede’ y a mí, y poder convertir”, detalló.

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Paolo Guerrero y Federico Girotti vienen jugando lejos del área en beneficio de Eryc Castillo en Alianza Lima.

El artillero de 42 años enfatizó que la prioridad es Alianza Lima, acatando las indicaciones del entrenador y privilegiando el trabajo colectivo. “El compañerismo, la actitud del equipo y de cada jugador a la hora de hacer el trabajo que tiene que hacer, lo que pide el ‘profe’ es importante. No podemos perder eso”, sostuvo.

Sin embargo, el experimentado goleador no esconde su anhelo de reencontrarse con el gol. En esa línea, Paolo Guerrero reveló que ya conversó con Pablo Guede sobre su deseo de anotar y que, aunque el DT le pide retrasarse en el campo, él sigue buscando espacios para pisar el área rival.

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“De hecho quiero hacer goles y ya se lo dije al ‘profe’, ya se lo manifesté, pero él me pide jugar un poco en el rombo, un poco más retrasado, pero creo que siempre llegando al área”, confesó Guerrero. Entre risas, admitió que aguarda vivir el presente de Eryc Castillo. “En cualquier momento creo que se me presenta la virgen de Eryc para poder yo también anotar”, concluyó el futbolista peruano, cuyo último gol con Alianza Lima fue el 18 de abril de este año, en la abultada victoria 8-0 sobre Cusco FC en Matute.

El 'Depredador' contó que conversó con el técnico argentino por su nuevo rol en el equipo 'blanquiazul' ante la reubicación de Eryc Castillo. (Video: El Diez)