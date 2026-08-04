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Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Exprimera dama podría regresar a Perú si es que la Sala Penal de Apelaciones decide extender los efectos de la sentencia constitucional que anuló el proceso contra Ollanta Humala

El segmento aborda la solicitud de la defensa para extender el fallo del Tribunal Constitucional emitido a favor de Ollanta Humala. Video: Canal N
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La exprimera dama Nadine Heredia solicitó oficialmente al Poder Judicial que extienda a su caso los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el proceso penal contra su esposo, el expresidente Ollanta Humala.

David León, abogado de Heredia, dijo a Canal N que ya se presentó el escrito a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que reanudará este miércoles 5 de agosto la audiencia donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión. “El día de mañana a las tres de la tarde tenemos audiencia donde se dará cuenta de nuestro pedido y confiamos de que la sala va a extender los efectos”, afirmó.

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El letrado recordó que ya existe un precedente emitido justamente por la Sala de Apelaciones a cargo del caso de los aportes al Partido Nacionalista a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Recordó que, en el caso Cócteles, el mismo colegiado extendió los efectos del fallo del TC que anuló el proceso contra Keiko Fujimori, a todos los procesados involucrados en los mismos hechos, aun cuando la sentencia constitucional solo mencionaba a la hoy presidenta.

Nadine Heredia pidió asilo en Brasil luego de ser condenada a 15 años de cárcel. (Foto: Andina)
Nadine Heredia pidió asilo en Brasil luego de ser condenada a 15 años de cárcel. (Foto: Andina)

“Si los demás procesados están en la misma situación y el hecho es el mismo, pues corresponde extenderse”, dijo la defensa, que sostiene que la imputación contra Nadine Heredia es idéntica a la de su esposo Ollanta Humala.

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El abogado apeló además al principio de igualdad ante la ley: “No puede ser que para uno sea delito y para el otro no sea delito. En el Perú eso no puede existir”. Mencionó que este criterio ya benefició a otros procesados en casos similares: “El lavado de activos no fue delito en el año 2006 y 2011, ni para Fuerza Popular, ni para el caso de Susana de la Puente, ni para el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No es delito para nadie”

El asilo de Nadine Heredia

Sobre la situación de Heredia en Brasil, León rechazó que su condición de asilada equivalga a una fuga de la justicia. “La señora Nadine Heredia no es que está prófuga de la justicia. La justicia sabe dónde está, todos lo saben, que está en Brasil. Lo que pasa es que ella está en un estatus jurídico de derecho internacional”, explicó el letrado, en referencia a la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático.

Efemérides - Efemérides en Perú - Perú - historias - 25 mayo
Comunicadora, socióloga y exprimera dama, Nadine Heredia nació un 25 de mayo y se convirtió en pieza clave del nacionalismo, con un legado político rodeado de polémica judicial. (Andina)

León también descartó que la decisión de asilarse haya sido voluntaria: “No es que ella haya tomado una decisión voluntaria de radicar en Brasil, no es que ella cogió unas maletas y se fue de vacaciones. Los atropellos judiciales, las ilegalidades y las irregularidades que se estaban cometiendo en su contra la obligaron a hacer este pedido de asilo”.

De resolverse favorablemente el pedido, quedarían sin efecto la condena y cualquier orden de captura vinculada al proceso de lavado de activos, lo que abriría la puerta al regreso de Heredia al país sin consecuencias penales derivadas de ese caso. Sobre su intención de volver, León fue directo: “El Perú es su país, es su patria, acá están sus raíces, es su familia y la intención de volver está totalmente presente”. La sala tiene la facultad de resolver en el acto o de posponer la decisión hasta una semana.

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