Mototaxista asesina a su compañero de trabajo por deuda de S/ 7 en San Martín de Porres

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre apuñala mortalmente a un mototaxista por una deuda de siete soles en San Martín de Porres. El asesino confeso fue capturado por la policía y declaró sin mostrar arrepentimiento.| Video: Latina Noticias

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En el distrito de San Martín de Porres, un mototaxista fue asesinado a puñaladas tras una disputa originada por una deuda de S/ 7. El hecho ocurrió a plena luz del día, en la vía pública del paradero nueve. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda cercana a la zona.

La víctima, identificada como Martín Cisneros Peña, de 23 años, recibió al menos diez heridas con arma blanca. El presunto autor, Francisco Ramón Barazarte Godoy, de 26 años, fue captado por cámaras de videovigilancia mientras perseguía y atacaba a Cisneros Peña.

De acuerdo con declaraciones que accedió Latina Noticias, Barazarte Godoy confesó el crimen tras su detención. La reacción del acusado durante el interrogatorio mostró ausencia de arrepentimiento.

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Mototaxista muere apuñalado en San Martín de Porres tras disputa por siete soles| Foto: Latina Noticias

“No me arrepiento, la verdad”, afirmó frente al interrogatorio de la PNP. Según el informe policial, el enfrentamiento comenzó cuando Barazarte Godoy, motivado por el cobro de una deuda de siete soles, encaró a la víctima.

“Anoche yo le presté dinero y se lo fui a cobrar esta mañana, pero no lo vi. Cuando salió en la tarde, se lo cobré y me dijo que no, que no me iba a pagar”, manifestó.

Ante esta respuesta, el acusado señaló que sacó su arma blanca de su bolsillo para atacarlo de inmediato y frente a los transeúntes. Este testimonio fue recogido durante su traslado a la comisaría Sol de Oro.

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Vecinos buscaron golpearlo

Los vecinos de la zona intentaron golpear al agresor. La policía intervino rápidamente y logró detener a Barazarte Godoy en su vivienda, ubicada en la misma calle donde ocurrió el crimen. El atacante vestía ropa diferente a la del momento del hecho.

Asesinato en San Martín de Porres: deuda de siete soles desata tragedia| Foto: Latina Noticias

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Negreiros, donde falleció. Ambos involucrados trabajaban como mototaxistas en la zona. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles.

Reportan otros asesinatos

En menos de 24 horas, dos homicidios sacudieron los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, evidenciando la escalada de violencia en la capital.

En Villa María del Triunfo, el dueño de un local de comida rápida ubicado en el jirón Zepita fue asesinado de tres disparos en la cabeza tras atender a un cliente. La víctima, José Fernando Aranibar Chinchay, de 24 años, recibió al atacante como si fuera un comensal habitual. Según el relato de la madre, el joven preparó una porción de alitas y la entregó por la segunda puerta del local, momento en que fue atacado.

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El negocio había sido inaugurado por la familia hace cuatro meses y llevaba solo un mes funcionando en ese local. Los familiares aseguraron que no tenían conocimiento de amenazas previas ni de mensajes extorsivos. Solicitaron a las autoridades revisar las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y capturar a los responsables.

Horas más tarde, en Villa El Salvador, un adolescente de 16 años fue asesinado con más de 25 disparos. El ataque ocurrió en el asentamiento humano San Ignacio. Según los testigos, dos sujetos interceptaron al joven cuando conversaba con amigos cerca de una panadería y lo persiguieron hasta su vivienda. El menor intentó refugiarse en su habitación, pero los atacantes forzaron la puerta y continuaron disparando hasta quitarle la vida.

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