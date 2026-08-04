Gobierno del Perú militarizará las fronteras y advierte que todo condenado extranjero será expulsado de inmediato

Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados por el terremoto en Venezuela. Andina

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El ministro de Defensa del Perú, Rafael Belaunde Llosa, anunció el lunes 3 de agosto que el Poder Ejecutivo trabaja en un paquete legislativo para militarizar los puestos fronterizos más relevantes del país, con el objetivo de reforzar la seguridad frente al crimen organizado transnacional. La medida, informó el funcionario, deberá pasar primero por el Consejo de Ministros y luego requerirá que el Congreso de la República otorgue las facultades correspondientes al Ejecutivo.

“El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso; lo vamos a aprobar en el Consejo [de Ministros], y parte tendrá que ver con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso", declaró Belaunde Llosa ante los periodistas en el Grupo Aéreo N.° 8, según informó El Peruano.

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Keiko Fujimori posa con personal militar y civil frente a un edificio de la Fuerza Aérea del Perú en su primer viaje oficial a Junín. (Presidencia Perú)

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que el control limítrofe es un pilar de la estrategia de seguridad del gobierno. “Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país", afirmó.

El anuncio se produjo en el marco del recibimiento oficial de 10 ciudadanos peruanos repatriados desde Venezuela, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras los dos sismos registrados el 24 de junio pasado en ese país. La presidenta Keiko Fujimori presidió el acto, al que también asistieron el canciller Carlos Espá y el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli.

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Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

El vuelo que trajo peruanos y devolvió al Tren de Aragua

Los 10 compatriotas repatriados llegaron a Lima en la misma aeronave que, la víspera, había transportado de regreso a Venezuela a tres integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, expulsados del territorio peruano por disposición judicial. El hecho puso en relieve la doble dimensión —humanitaria y de seguridad— que el gobierno maneja en su vínculo con Caracas, y sirvió de telón de fondo para los anuncios del ministro.

El Peruano detalló que la operación fue coordinada entre la Cancillería, el Mindef y el Ministerio del Interior, instituciones que el propio Belaunde Llosa mencionó al referirse a la expulsión de los delincuentes. “Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú; será inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad“, afirmó el ministro con énfasis.

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La presidenta Keiko Fujimori camina en un sendero rural de Perú, acompañada por personal militar y civil.

La promesa de campaña que ahora toma forma de ley

La militarización de fronteras no es una propuesta nueva en la agenda del actual gobierno. Durante la campaña electoral, la hoy presidenta Fujimori planteó reforzar el control limítrofe con el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la incorporación de tecnología de punta como ejes centrales de su estrategia para frenar el avance del crimen organizado internacional. Ese compromiso electoral encuentra ahora su traducción concreta en el paquete legislativo que el Ejecutivo alista.

El proceso aún tiene etapas pendientes: tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el gobierno deberá solicitar al Congreso las facultades legislativas necesarias para implementar la medida. La iniciativa forma parte de un enfoque más amplio de seguridad nacional que, según Belaunde Llosa, coloca a los militares al frente de la vigilancia en los pasos fronterizos de mayor tráfico y exposición al riesgo.

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