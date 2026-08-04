Perú
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno del Perú militarizará las fronteras y advierte que todo condenado extranjero será expulsado de inmediato

El ministro de Defensa presentó un paquete legislativo que deberá pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso antes de desplegar fuerzas militares en los principales pasos limítrofes del país

Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados por el terremoto en Venezuela
Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados por el terremoto en Venezuela. Andina
Guardar

El ministro de Defensa del Perú, Rafael Belaunde Llosa, anunció el lunes 3 de agosto que el Poder Ejecutivo trabaja en un paquete legislativo para militarizar los puestos fronterizos más relevantes del país, con el objetivo de reforzar la seguridad frente al crimen organizado transnacional. La medida, informó el funcionario, deberá pasar primero por el Consejo de Ministros y luego requerirá que el Congreso de la República otorgue las facultades correspondientes al Ejecutivo.

“El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso; lo vamos a aprobar en el Consejo [de Ministros], y parte tendrá que ver con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso", declaró Belaunde Llosa ante los periodistas en el Grupo Aéreo N.° 8, según informó El Peruano.

PUBLICIDAD

Siete personas, incluyendo militares y civiles, posan frente a un edificio azul de la Fuerza Aérea del Perú, con vegetación alrededor
Keiko Fujimori posa con personal militar y civil frente a un edificio de la Fuerza Aérea del Perú en su primer viaje oficial a Junín. (Presidencia Perú)

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que el control limítrofe es un pilar de la estrategia de seguridad del gobierno. “Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país", afirmó.

El anuncio se produjo en el marco del recibimiento oficial de 10 ciudadanos peruanos repatriados desde Venezuela, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras los dos sismos registrados el 24 de junio pasado en ese país. La presidenta Keiko Fujimori presidió el acto, al que también asistieron el canciller Carlos Espá y el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)
Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

El vuelo que trajo peruanos y devolvió al Tren de Aragua

Los 10 compatriotas repatriados llegaron a Lima en la misma aeronave que, la víspera, había transportado de regreso a Venezuela a tres integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, expulsados del territorio peruano por disposición judicial. El hecho puso en relieve la doble dimensión —humanitaria y de seguridad— que el gobierno maneja en su vínculo con Caracas, y sirvió de telón de fondo para los anuncios del ministro.

El Peruano detalló que la operación fue coordinada entre la Cancillería, el Mindef y el Ministerio del Interior, instituciones que el propio Belaunde Llosa mencionó al referirse a la expulsión de los delincuentes. “Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú; será inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad“, afirmó el ministro con énfasis.

Mujer con chaleco y gorra avanza por sendero de tierra. La acompañan hombres en uniforme militar de camuflaje y otros con chalecos caqui
La presidenta Keiko Fujimori camina en un sendero rural de Perú, acompañada por personal militar y civil.

La promesa de campaña que ahora toma forma de ley

La militarización de fronteras no es una propuesta nueva en la agenda del actual gobierno. Durante la campaña electoral, la hoy presidenta Fujimori planteó reforzar el control limítrofe con el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la incorporación de tecnología de punta como ejes centrales de su estrategia para frenar el avance del crimen organizado internacional. Ese compromiso electoral encuentra ahora su traducción concreta en el paquete legislativo que el Ejecutivo alista.

El proceso aún tiene etapas pendientes: tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el gobierno deberá solicitar al Congreso las facultades legislativas necesarias para implementar la medida. La iniciativa forma parte de un enfoque más amplio de seguridad nacional que, según Belaunde Llosa, coloca a los militares al frente de la vigilancia en los pasos fronterizos de mayor tráfico y exposición al riesgo.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerzas Armadas del PerúTren de Araguaperu-noticiasRafael Belaunde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

El técnico Marcello Bencardino incorporó una nueva jugadora al plantel para el máximo torneo tras una lesión sufrida durante la Copa Federación

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El integrante de la selección peruana anotó uno de los dos tantos del equipo bávaro frente a Jeju United de Corea del Sur

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

El equipo de Marcello Bencardino integra el grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Fillipinas y China. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

La conductora Magaly Medina reaccionó al reportaje sobre la denuncia contra el director musical de la orquesta y adelantó que su programa buscará escuchar la versión de los señalados en la próxima emisión

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Sueldo mínimo subiría a S/1.300 “lo más rápido posible”: Ministro de Trabajo da los plazos

Alza del RMV en marcha. Juan Sheput, titular del MTPE, ha detalla cuáles son los siguientes pasos y el tiempo en que se aplicaría el incremento salarial de la remuneración mínima vital, luego del anuncio de la presidenta Keiko Fujimori

Sueldo mínimo subiría a S/1.300 “lo más rápido posible”: Ministro de Trabajo da los plazos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Exministro critica propuesta de Keiko Fujimori sobre militares en las calles: “nunca han solucionado la seguridad ciudadana”

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

ENTRETENIMIENTO

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Jaime Bayly asegura que su hermana se quedó en la quiebra tras gastar la herencia de su madre: “La fortuna se ha hecho humo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

DEPORTES

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’ en Alianza Lima

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026