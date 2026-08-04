Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Perú sufrió dura baja y tuvo que convocar a nueva jugadora para el Mundial Sub 17 de vóley 2026.

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La selección peruana de vóley sub 17 cerró su participación en la Copa Federación, torneo amistoso ante España, Corea del Sur y República Dominicana, con una derrota y una sensible baja para el Mundial de la categoría.

La armadora Mireya Maldonado sufrió una lesión antes del partido frente a España, lo que obligó al técnico Marcello Bencardino a retirarla de la nómina y buscar una alternativa para el principal torneo internacional.

Ante esta situación, Susana García fue convocada de emergencia para integrarse al equipo y viajar a Chile, donde competirá por el puesto con la titular y capitana Marcela Manrique.La jugadora de la Universidad San Martín se suma así al plantel nacional que disputará el Mundial sub 17.

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Mireya Maldonado sufrió lesión y Susana García fue convocada como su reemplazo para el Mundial Sub 17 de vóley.

Convocatoria de la selección peruana sub 17 para el Mundial

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen

Susana García fue incluida en la lista de convocados de la selección peruana sub 17 de vóley para el Mundial 2026. Créditos: Puro Vóley.

Fixture completo de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

Fecha 1: Perú vs Túnez (jueves 16 de agosto / 16:00 horas)

Fecha 2: Perú vs Venezuela (viernes 17 de agosto / 13:00 horas)

Fecha 3: Perú vs México (sábado 18 de agosto / 13:00 horas)

Fecha 4: Perú vs Filipinas (lunes 19 de agosto / 16:00 horas)

Fecha 5: Perú vs China (martes 20 de agosto / 19:00 horas)

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026. Crédito: Dosis de Voleibol

Dónde ver el Mundial Sub 17 de vóley en Perú

Latina volverá a transmitir el vóley peruano y estará presente junto a la selección nacional Sen el próximo certamen. El canal 2 informó que los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 se podrán ver en señal abierta.

Además, los encuentros estarán disponibles en la aplicación y el sitio web de Latina, lo que permitirá a los aficionados seguir los partidos de la ‘bicolor’ desde cualquier dispositivo y ubicación.

Por ahora, no se ha confirmado si Latina TV transmitirá los demás encuentros del Mundial Sub 17 de vóley 2026. En tanto, la FIVB transmitirá todos los partidos a través de su canal de YouTube, Volleyball World.

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Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026.

¿Qué necesita Perú para clasificar a la siguiente ronda?

Para avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de vóley, Perú debe ubicarse entre los cuatro primeros lugares del Grupo B. El torneo reúne a 24 selecciones, distribuidas en cuatro grupos de seis equipos cada uno, bajo un formato de liguilla en la fase inicial.

Los equipos que finalicen en los cuatro primeros puestos de cada grupo accederán a los octavos de final. Los dos últimos de cada zona jugarán los playoffs para definir las posiciones del 17° al 24° lugar.

En la siguiente etapa, los ocho ganadores de octavos de final avanzarán a los cuartos de final, mientras que los equipos que pierdan seguirán compitiendo en cruces para determinar su ubicación entre el noveno y el decimosexto puesto.

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Los vencedores de los cuartos de final accederán a las semifinales y, posteriormente, los ganadores de esta instancia disputarán la final del certamen.

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

La selección peruana de vóley afrontará el Mundial Sub 17 tras medirse con rivales de alto nivel en la Copa Federación. En este torneo disputado en el Coliseo Eduardo Dibós, el equipo nacional logró una victoria ante República Dominicana y sufrió derrotas frente a España y Corea del Sur.