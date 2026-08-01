Felipe Chávez ante su gran oportunidad de luchar por un lugar en el Bayern Múnich: integra delegación que disputará gira asiática

Felipe Chávez, de 19 años, forma parte de la pretemporada del FC Bayern. - Crédito: BEAUTIFUL SPORTS

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En un principio, el FC Bayern había estimado que la presencia de Felipe Chávez en la pretemporada sería temporal, mientras en los despachos del club se trabajaban algunas opciones de salida de cara a la nueva campaña. Sin embargo, su buen estado de momento en partidos de preparación, tras un breve tiempo con el bloque de reserva, ha hecho que se detenga, por ahora, cualquier movimiento que lo implique.

De hecho, su situación ha dado un vuelco absoluto tras su doblete y triplete de asistencias en la goleada 15-0 sobre el FC Rottach-Egern. Aunque el oponente no es un termómetro ideal para calibrar el nivel de los futbolistas, el entrenador Vincent Kompany ha sacado conclusiones positivas del satisfactorio desenvolvimiento del peruano.

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Con el afán de seguir visualizando su crecimiento con el plantel principal, el responsable técnico del Bayern Múnich ha incluido a ‘Pippo’ en la nómina oficial que se hará presente en Corea del Sur y Hong Kong para cumplir con una gira asiática entre el 4 y 7 de agosto.

Felipe Chávez sobresalió con un doblete en aplastante triunfo 15-0 sobre el Rottach-Egern. - Crédito: FC Bayern

Chávez en Asia Tour

La presencia de Felipe Chávez en la gira asiática responde a una medida crucial: reforzar al elenco muniqués ante la ausencia de los más experimentados como Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Ismael Saibari, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Lennart Karl.

De 19 años, ‘Pippo’ liderará a la joven camada que intentará hacerse de un sitio en el FC Bayern para la Bundesliga 2026/27. Detrás suyo surgen otros nombres con enorme proyección, aunque sin la consolidación del peruano. Ellos son Maycon Cardozo, Guido Della Rovere, Filip Pavic, Bastian Assomo y Tim Binder.

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El peruano marcó el 3-0 momentáneo de los 'bávaros'. Créditos: X.

Sobre el papel, Chávez le saca algunos cuerpos de ventaja a los jugadores mencionados con los que hace no mucho compartió vestuario en el FC Bayern II, dado que en los últimos meses sumó un poco de regularidad con el Colonia toda vez que debutó profesionalmente con los ‘bávaros’, los cuales lo consignaron como campeón del último periodo alemán por eso.

Por eso no debe resultar extraño que el peruano sea titular o acumule una cantidad considerable de minutos en el Asia Tour, que convocará dos partidos más que atractivos: contra el Jeju SK, en Corea del Sur, y Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, en Hong Kong.

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Felipe Chávez mostró una actuación arrolladora contra el Rottach-Egern. - Crédito: FC Bayern

FC Bayern perfilado

Con el cetro de la Bundesliga nuevamente asegurado, el Bayern Múnich se plantea recuperar su posición como el club más dominante y poderoso de Alemania durante los próximos años. La directiva del club trabaja en una estrategia destinada a fortalecer todas las líneas del equipo para mantener la supremacía en el campeonato local y aspirar a nuevos logros a nivel internacional.

El director técnico Kompany ha exhortado a los dirigentes a realizar incorporaciones de alto impacto, proponiendo los fichajes de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, quienes participaron recientemente en la Copa del Mundo 2026.

A la par de los posibles refuerzos, Vincent Kompany ha solicitado bloquear la salida de los jugadores considerados esenciales en la campaña anterior. Michael Olise es tentado por la posibilidad de fichar por el Real Madrid, mientras que Luis Díaz se encuentra en la órbita del Al-Hilal, lo que ha llevado a la entidad a priorizar la retención de ambos futbolistas para garantizar la estabilidad y el desempeño del equipo.

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