Javier Milei criticó a la izquierda por abandonar la juramentación de Keiko Fujimori y anuncia que fortalecerá la relación entre Perú y Argentina

Cancillería de Perú

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Keiko Fujimori inició su mandato presidencial con una agenda internacional marcada por reuniones y mensajes de respaldo de varios jefes de Estado presentes en Lima. La ceremonia de juramentación reunió a mandatarios de la región, quienes aprovecharon la visita para expresar sus prioridades en materia de cooperación, seguridad y relaciones bilaterales.

Entre las intervenciones que generaron mayor atención figuraron las del presidente de Argentina, Javier Milei. Sus declaraciones abordaron tanto el escenario político peruano como la futura relación entre ambos gobiernos. Sus respuestas se conocieron durante una entrevista difundida por Panorama, donde también participó el presidente chileno, José Antonio Kast.

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La presencia de Milei ocurrió en un contexto de acercamientos entre gobiernos que impulsan una agenda común en temas de seguridad, combate al crimen organizado e integración regional. Ese marco también coincidió con el interés del nuevo gobierno peruano por incorporarse a iniciativas de cooperación internacional.

Las declaraciones del mandatario argentino incluyeron opiniones sobre la reacción de un grupo de parlamentarios durante la ceremonia de juramentación y un mensaje dirigido a los ciudadanos peruanos, además de referencias al fortalecimiento del vínculo entre Argentina y Perú.

Javier Milei cuestionó la salida de congresistas durante la ceremonia

Argentina's President Javier Milei attends the swearing-in ceremony of Peru's President-elect Keiko Fujimori, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Una de las respuestas que mayor repercusión generó fue la referida a la decisión de algunos parlamentarios de retirarse del hemiciclo durante la juramentación de Keiko Fujimori.

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Consultado por Panorama sobre ese episodio, Milei responsabilizó a la izquierda política por esa acción y expresó: “Es la muestra que los verdaderos intolerantes son la izquierda. Ellos acusan a los demás y son lo peor que existe sobre la Tierra”.

Las declaraciones surgieron poco después del acto protocolar desarrollado en el Congreso de la República, escenario que reunió a autoridades nacionales e invitados extranjeros para el inicio del nuevo gobierno.

El mandatario argentino volvió sobre el mismo tema más adelante durante la entrevista y reiteró su posición con palabras similares al referirse nuevamente al comportamiento de ese sector político durante la ceremonia.

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Relación entre Argentina y Perú figura entre las prioridades

Durante la entrevista difundida por Panorama, Javier Milei también respondió sobre el vínculo que espera construir con la nueva administración peruana.

El presidente argentino confirmó que sostuvo una conversación con Keiko Fujimori durante su visita oficial y adelantó que ambos gobiernos buscarán fortalecer la relación bilateral.

“Ya estuvimos conversando y vamos a estrechar nuestros lazos de hermandad que históricamente caracterizó las relaciones de Argentina y Perú”, afirmó.

Sus declaraciones situaron la cooperación entre ambos países como uno de los temas presentes durante la visita oficial a Lima, junto con la participación de otros mandatarios invitados a la toma de mando.

La ceremonia reunió a ocho presidentes extranjeros, según la información difundida por Panorama, cifra que marcó una amplia representación regional durante la investidura presidencial.

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Javier Milei aparece en el centro de una ilustración que incluye a Keiko Fujimori, Donald Trump, José Antonio Kast y Flávio Bolsonaro, sobre un fondo de acuarela abstracta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensaje dirigido a los peruanos

Al finalizar la conversación, Javier Milei envió un mensaje dirigido a la población peruana. El mandatario argentino resumió su posición política en una breve declaración: “Abrazen las ideas de la libertad, que es lo que va a traer prosperidad”.

Esa expresión se sumó a otras manifestaciones públicas realizadas durante su permanencia en Lima y formó parte de su participación en la cobertura especial sobre la ceremonia de transmisión de mando.

Las palabras del presidente argentino también coincidieron con la presencia de otros líderes regionales que mantuvieron encuentros con la nueva presidenta peruana para intercambiar posiciones sobre distintos temas de interés común.

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La visita de los mandatarios extranjeros también incluyó referencias a mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad.

Según Panorama, el gobierno de Keiko Fujimori manifestó interés por integrarse al denominado Escudo de las Américas, iniciativa vinculada con acciones de coordinación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

En ese contexto, José Antonio Kast explicó que el trabajo conjunto se desarrolla sobre la base del Acuerdo de Santiago. “Estamos trabajando en el Acuerdo de Santiago, que ya convocó a Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia. Sobre esa base vamos a trabajar en temas de combate al narcotráfico, al crimen organizado y también ver el tema de la migración”, señaló.

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Aunque Milei no desarrolló ese asunto durante sus respuestas, sí vinculó el futuro de la relación bilateral con el fortalecimiento de la cooperación entre Argentina y Perú. Sus declaraciones quedaron centradas en el acercamiento entre ambos gobiernos, su crítica a la izquierda tras la salida de congresistas del hemiciclo y el mensaje político que dirigió a los ciudadanos peruanos durante su visita a Lima.