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Heydi Amado, novia de Melcochita, confiesa que el cómico es su primer enamorado: “Él sabía”

La joven de 22 años sorprendió al revelar cómo se dio su amorío con el comediante y la forma en la que ambos se enamoraron

Una mujer con chaqueta de cuero y un hombre con camisa estampada están sentados en sofás blancos frente a un fondo con luces de neón
Heydi Amado y Melcochita se sientan en sofás blancos durante una entrevista, donde ella confiesa que el cómico fue su primer enamorado.
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Heydi Amado, la joven pareja de Melcochita, volvió a demostrar que su relación con el reconocido humorista atraviesa un buen momento pese a las constantes críticas por la diferencia de edad entre ambos. Durante una reciente entrevista, la enfermera de 22 años sorprendió al revelar que Pablo Villanueva fue su primer enamorado y recordó la particular forma en la que el artista le confesó sus sentimientos.

La pareja compartió detalles de cómo nació su historia de amor y dejó en claro que su relación se ha fortalecido con el paso del tiempo. La joven explicó que antes de convertirse en su pareja fue la persona encargada de cuidarlo y que fue precisamente durante esos días cuando el humorista decidió expresar lo que sentía por ella. “Él sabía que yo no había tenido enamorado ni nada”, contó.

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Durante su participación en el podcast de Milena Zárate, Heydi Amado relató que nunca había tenido una relación sentimental antes de conocer a Melcochita. Según explicó, el humorista conocía ese aspecto de su vida y, al momento de declararse, le habló con total sinceridad y sin presionarla para aceptar una relación.

Cuatro mujeres y un hombre sentados en sofás blancos con micrófonos en un estudio de televisión, con un letrero de neón que dice 'A Calzón Quitao'
Heydi Amado comparte estudio con Melcochita y otras invitadas en el programa 'A Calzón Quitao', donde reveló detalles personales.
“Él sabía que yo no había tenido enamorado ni nada. Me dice este… te puedo enseñar cómo te debe tratar un hombre, en caso tú no sientas que quieres estar conmigo”, recordó la joven mientras Pablo Villanueva la acompañaba durante la entrevista.

Heydi cuenta cómo inició su romance con Melcochita

La joven contó que conoció más de cerca a Melcochita cuando él le pidió que lo cuidara durante un viaje a Perú, después de haber estado un tiempo junto a sus hijas en Estados Unidos. “Mira, yo voy a ir a Perú, voy a regresar para grabar, hacer unas grabaciones unos cuantos días, ¿qué te parece si tú me puedes cuidar?”, recordó Heydi sobre la propuesta que le hizo el humorista, la cual aceptó sin imaginar el giro que tomarían las cosas.

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Según detalló, apenas transcurrieron tres días desde que comenzó a cuidarlo cuando el cómico decidió declararle su amor.

“En esos tres días se me declaró, pero me dijo así, a lo antiguo”, comentó antes de repetir las palabras del artista: “Me he dado cuenta que tú eres una chica muy linda, muy inteligente, muy bonita… me gustas y me gustaría estar contigo, pero eso sí, no te sientas comprometida con lo que te estoy diciendo”.
Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Heydi Amado asegura que nadie destruirá su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

La joven confesó que la sinceridad del cómico terminó conquistándola y que la relación se fortaleció con el tiempo. “Me gustó eso y yo también como que ya había algunos sentimientos ahí”, expresó. Además, aseguró que el cariño entre ambos ha crecido de manera natural. “Poco a poco se fue creando algo. Cuando es bonito, puro y sincero, porque mientras sea algo forzado hay incomodidad… nos queremos mutuamente y nos respetamos”, concluyó.

La historia de Heydi Amado y Pablo Villanueva refleja un recorrido inusual en el espectáculo peruano, donde la diferencia de edad y la popularidad del humorista no impidieron el desarrollo de un vínculo genuino. Amado enfatizó que el afecto entre ambos se construyó sin presiones externas y que el respeto ha sido la base principal de su convivencia.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.
Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.

Al exponer su testimonio, Amado subrayó que la autenticidad de la pareja ha sido fundamental para sobrellevar la exposición pública y los comentarios adversos. Esta historia aporta una visión distinta sobre las relaciones que desafían convenciones sociales y pone en primer plano la voz de quienes las protagonizan.

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