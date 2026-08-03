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Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Recientes temblores reavivan la atención sobre la alta actividad sísmica del país y la importancia de la prevención. Especialistas y autoridades insisten en fortalecer la preparación ciudadana, revisar protocolos y mantener la vigilancia ante posibles escenarios de emergencia

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Perú experimentó un nuevo movimiento sísmico la noche del 2 de agosto, lo que volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias naturales. El país, ubicado en una de las zonas más activas del mundo en términos de sismicidad, enfrenta desafíos constantes relacionados con la seguridad, la educación y la infraestructura ante estos fenómenos.

La actividad sísmica frecuente obliga a las autoridades y ciudadanos a mantenerse informados y preparados. La cultura de prevención, junto con la actualización de protocolos y la concientización pública, resulta fundamental para reducir los riesgos y proteger vidas.

12:07 hsHoy

Temblor en San Martín

Un sismo de magnitud 3.6 se registró el 3 de agosto de 2026 a las 05:11:43 hora local, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 18 kilómetros al sureste de Tarapoto, en la región San Martín, con una profundidad de 14 km. Las coordenadas del evento fueron latitud -6.63 y longitud -76.28.

La intensidad sísmica en Tarapoto fue calificada como III en la escala de Mercalli, lo que indica un movimiento leve percibido por algunos habitantes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales. Se mantiene el monitoreo en la zona y se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales en caso de nuevas réplicas o actividad sísmica en San Martín.

11:51 hsHoy

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 3.5 se registró el 3 de agosto de 2026 a las 00:36:13 hora local, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento tuvo una profundidad de 15 km y su epicentro se ubicó a 8 kilómetros al sureste de Vitor, en la región Arequipa. Las coordenadas geográficas fueron latitud -16.51 y longitud -71.88.

La intensidad sísmica en Vitor fue de III en la escala de Mercalli, considerada leve por los especialistas. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales en la zona afectada. Las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan a la población estar atenta a los comunicados oficiales ante cualquier réplica o nueva actividad sísmica en Arequipa.

11:50 hsHoy

El impacto del Cinturón de Fuego del Pacífico

Octubre - temblores - mitos - Perú - noticias - 30 septiembre
Lima y Callao afrontan un riesgo mayor por la expansión urbana y las construcciones precarias. Un sismo como el de 1974 tendría hoy consecuencias devastadoras por la densidad poblacional. (Andina)

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja sísmica y volcánica que rodea el océano Pacífico. Esta ubicación geográfica expone al país a una elevada frecuencia de movimientos telúricos de distintas magnitudes.

El constante roce de la placa de Nazca con la Sudamericana genera acumulación y liberación de energía, lo que explica la alta incidencia de temblores y terremotos en el territorio nacional.

11:50 hsHoy

Frecuencia sísmica en Perú

Conoce cuantos temblores se reportaron en lo que va del año en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Conoce cuantos temblores se reportaron en lo que va del año en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), cada día se registran varios sismos en diferentes regiones del país. Durante los últimos 30 días, se detectaron más de 30 movimientos de mediana y baja intensidad.

Los grandes terremotos, con magnitudes superiores a 8, ocurren en promedio cada 17 años, lo que obliga a no bajar la guardia y mantener actualizados los protocolos de respuesta.

11:50 hsHoy

El fenómeno del silencio sísmico en Lima

Silencio sísmico en Perú podría ser mortal y catastrófico para Lima
Silencio sísmico en Perú podría ser mortal y catastrófico para Lima

Expertos han advertido sobre el llamado silencio sísmico en Lima, donde no se ha producido un gran terremoto en décadas. Esta situación genera preocupación, ya que la acumulación de energía podría desembocar en un evento de gran magnitud en el futuro.

Las autoridades y científicos insisten en la necesidad de fortalecer la prevención y la preparación en la capital, una de las ciudades más expuestas y vulnerables del país.

11:50 hsHoy

Prevención sísmica: clave para la seguridad

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae

La prevención ante sismos es un pilar fundamental para la seguridad ciudadana. Las campañas de sensibilización y educación buscan enseñar a la población a identificar zonas seguras, evacuar correctamente y mantener la calma durante un movimiento telúrico.

La participación activa de la comunidad, sumada a la información oficial, fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias.

11:49 hsHoy

Importancia de la mochila de emergencia

Octubre - temblores - mitos - Perú - noticias - 30 septiembre
La preparación ciudadana es clave para reducir riesgos. Aunque el Estado difunde mensajes de prevención, la apatía y el desinterés social siguen siendo obstáculos frente a un futuro terremoto. (Andina)

El IGP recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y botiquín. Este recurso facilita la evacuación y la atención básica después de un sismo.

Tener la mochila lista en casa, la escuela o el lugar de trabajo puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

11:49 hsHoy

Simulacros y cultura de prevención

Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima este viernes 26 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú)
Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima este viernes 26 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú)

Los simulacros periódicos son herramientas clave para fortalecer la cultura de prevención. Participar en ejercicios de evacuación permite identificar debilidades y mejorar los tiempos de respuesta.

Las autoridades promueven la realización de simulacros en colegios, empresas y comunidades para que la reacción ante un sismo sea automática y efectiva.

11:49 hsHoy

Monitoreo sísmico en tiempo real

Sismo de magnitud 4,1 se registró frente a las costas de Chiclayo la tarde del viernes, sin reportarse daños ni víctimas. Foto: Composición Infobae Perú
Sismo de magnitud 4,1 se registró frente a las costas de Chiclayo la tarde del viernes, sin reportarse daños ni víctimas. Foto: Composición Infobae Perú

El Instituto Geofísico del Perú cuenta con una red de estaciones que monitorean en tiempo real la actividad sísmica en el país. Esta tecnología permite emitir alertas rápidas y recopilar datos esenciales para el análisis de riesgos.

Las salas de control del IGP procesan información las 24 horas, lo que agiliza la respuesta ante cualquier evento significativo.

11:49 hsHoy

Zonas de mayor riesgo sísmico en el país

Temblor de magnitud 4,0 remece Arequipa a las 14:44: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú
Temblor de magnitud 4,0 remece Arequipa a las 14:44: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú

La costa y la sierra central concentran la mayor cantidad de epicentros, aunque la Amazonía también ha presentado sismos importantes en los últimos meses. Regiones como Ica, Cusco y Ucayali figuran entre las más activas.

La frecuencia y la intensidad de los movimientos varían según la profundidad y la ubicación, influyendo en el nivel de impacto sobre la población.

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