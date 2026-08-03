Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Perú experimentó un nuevo movimiento sísmico la noche del 2 de agosto, lo que volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias naturales. El país, ubicado en una de las zonas más activas del mundo en términos de sismicidad, enfrenta desafíos constantes relacionados con la seguridad, la educación y la infraestructura ante estos fenómenos.

La actividad sísmica frecuente obliga a las autoridades y ciudadanos a mantenerse informados y preparados. La cultura de prevención, junto con la actualización de protocolos y la concientización pública, resulta fundamental para reducir los riesgos y proteger vidas.