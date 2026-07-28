Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario: la drástica sanción para 4 árbitros por perjudicar y beneficiar a equipos

Las polémicas en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 sumó un nuevo capítulo tras la intervención de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), que admitió errores críticos en la dirección de dos partidos relevantes. Estas situaciones derivaron en sanciones inmediatas para los árbitros involucrados.
Luego de revisar las jugadas más debatidas del fin de semana, el organismo arbitral concluyó que Alianza Lima debió recibir un penal en su duelo frente a Comerciantes Unidos. Además, se reconoció que el segundo gol de Universitario de Deportes contra Cusco FC estuvo precedido por una falta que el equipo arbitral pasó por alto.
PUBLICIDAD
En respuesta a estos fallos, la CONAR dispuso la suspensión de Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López, quienes quedarán fuera de la próxima fecha del campeonato como parte de una sanción disciplinaria. Estos jueces no serán designados mientras dure la medida, según el informe difundido por el ente regulador.
Penal no cobrado en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo sigue dando de qué hablar debido a una acción polémica en el área. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) analizó la jugada en la que Alexis Cossio impactó con el codo el rostro de Jairo Vélez, y concluyó que sí existió infracción. De acuerdo con el informe, Augusto Menéndez debió sancionar penal a favor del equipo blanquiazul.
PUBLICIDAD
La controversia tomó fuerza rápidamente entre los seguidores y especialistas, quienes manifestaron descontento por la decisión arbitral. El fin de semana estuvo marcado por críticas y protestas de figuras vinculadas al club victoriano, como Franco Navarro y Fernando Gaibor, quienes expresaron públicamente su inconformidad con lo sucedido en Cutervo.
A raíz del incidente, un grupo de socios de Alianza Lima decidió llevar el reclamo más allá del ámbito deportivo. Presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, buscando que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas sobre el accionar arbitral.
Polémico gol de Gianluca Lapadula en Universitario vs Cusco FC
El partido entre Universitario y Cusco FC, jugado en el Estadio Monumental, quedó bajo la lupa tras la revisión técnica de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El organismo evaluó el desarrollo de la jugada que culminó en el segundo gol de Gianluca Lapadula en los minutos finales, acción que definió el 2-1 a favor del conjunto crema.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el informe, existió una infracción previa cometida sobre Miguel Silva antes de la anotación de Lapadula. La comisión concluyó que el árbitro debió sancionar la falta antes de que se produjera el gol, por lo que la jugada no debió validarse.
Las conclusiones de CONAR refuerzan la polémica generada tras el desenlace del encuentro, ya que el tanto en cuestión fue decisivo para el resultado final. El análisis arbitral apunta a que un correcto procedimiento habría modificado el marcador y posiblemente el desenlace del partido.
Más Noticias
Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”
El presidente de la Federación Peruana de Vóley expresó que le habría gustado dialogar con las jugadoras que le dijeron que no a la convocatoria, pero no se produjo un acercamiento por parte de ellas
Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
El equipo de Pablo Guede quiere volver al triunfo en su duelo ante los ‘churres’ en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles de este encuentro
Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV
Se viene la tercera jornada con duelo decisivos: Alianza Lima recibe Alianza Atlético en Matute, Universitario hará lo suyo con Cienciano en Cusco, Sporting Cristal chocará con Juan Pablo II, y mucho más
A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026
El ‘Papá’ llega presionado por el resultado de la ida y buscará una remontada en la altura del Cusco, con un plan que pasa por mejorar su producción ofensiva frente a un ‘Granate’ que viaja con ventaja
A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026
Los ‘celestes’, que en el plano local atraviesan una crisis fuerte de resultados, viajan hacia Brasil con la única idea de ganarle al ‘braga’ para así continuar en su travesía internacional. Conoce los horarios de la revancha
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD