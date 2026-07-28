Perú Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario: la drástica sanción para 4 árbitros por perjudicar y beneficiar a equipos

La Comisión Nacional de Árbitros del Perú identificó que hubo penal contra Jairo Vélez y falta previa en el gol de Gianluca Lapadula. Conoce los detalles de las sanciones a los jueces

Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario.
Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario.
Guardar

Las polémicas en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 sumó un nuevo capítulo tras la intervención de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), que admitió errores críticos en la dirección de dos partidos relevantes. Estas situaciones derivaron en sanciones inmediatas para los árbitros involucrados.

Luego de revisar las jugadas más debatidas del fin de semana, el organismo arbitral concluyó que Alianza Lima debió recibir un penal en su duelo frente a Comerciantes Unidos. Además, se reconoció que el segundo gol de Universitario de Deportes contra Cusco FC estuvo precedido por una falta que el equipo arbitral pasó por alto.

PUBLICIDAD

En respuesta a estos fallos, la CONAR dispuso la suspensión de Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López, quienes quedarán fuera de la próxima fecha del campeonato como parte de una sanción disciplinaria. Estos jueces no serán designados mientras dure la medida, según el informe difundido por el ente regulador.

Información de la drástica sanción de la Conar sobre polémicas de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.
Información de la drástica sanción de la Conar sobre polémicas de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Penal no cobrado en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo sigue dando de qué hablar debido a una acción polémica en el área. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) analizó la jugada en la que Alexis Cossio impactó con el codo el rostro de Jairo Vélez, y concluyó que sí existió infracción. De acuerdo con el informe, Augusto Menéndez debió sancionar penal a favor del equipo blanquiazul.

PUBLICIDAD

La controversia tomó fuerza rápidamente entre los seguidores y especialistas, quienes manifestaron descontento por la decisión arbitral. El fin de semana estuvo marcado por críticas y protestas de figuras vinculadas al club victoriano, como Franco Navarro y Fernando Gaibor, quienes expresaron públicamente su inconformidad con lo sucedido en Cutervo.

A raíz del incidente, un grupo de socios de Alianza Lima decidió llevar el reclamo más allá del ámbito deportivo. Presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, buscando que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas sobre el accionar arbitral.

El atacante ecuatoriano-peruano habló del penal no cobrado en Cutervo. (Video: Jax Latin Media)

Polémico gol de Gianluca Lapadula en Universitario vs Cusco FC

El partido entre Universitario y Cusco FC, jugado en el Estadio Monumental, quedó bajo la lupa tras la revisión técnica de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El organismo evaluó el desarrollo de la jugada que culminó en el segundo gol de Gianluca Lapadula en los minutos finales, acción que definió el 2-1 a favor del conjunto crema.

De acuerdo con el informe, existió una infracción previa cometida sobre Miguel Silva antes de la anotación de Lapadula. La comisión concluyó que el árbitro debió sancionar la falta antes de que se produjera el gol, por lo que la jugada no debió validarse.

Las conclusiones de CONAR refuerzan la polémica generada tras el desenlace del encuentro, ya que el tanto en cuestión fue decisivo para el resultado final. El análisis arbitral apunta a que un correcto procedimiento habría modificado el marcador y posiblemente el desenlace del partido.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

Temas Relacionados

ConarAlianza LimaUniversitario de DeportesJairo VélezGianluca LapadulaLiga 1Comerciantes UnidosCusco FCperu-deportes

Más Noticias

Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley expresó que le habría gustado dialogar con las jugadoras que le dijeron que no a la convocatoria, pero no se produjo un acercamiento por parte de ellas

Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

El equipo de Pablo Guede quiere volver al triunfo en su duelo ante los ‘churres’ en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles de este encuentro

Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se viene la tercera jornada con duelo decisivos: Alianza Lima recibe Alianza Atlético en Matute, Universitario hará lo suyo con Cienciano en Cusco, Sporting Cristal chocará con Juan Pablo II, y mucho más

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ llega presionado por el resultado de la ida y buscará una remontada en la altura del Cusco, con un plan que pasa por mejorar su producción ofensiva frente a un ‘Granate’ que viaja con ventaja

A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Los ‘celestes’, que en el plano local atraviesan una crisis fuerte de resultados, viajan hacia Brasil con la única idea de ganarle al ‘braga’ para así continuar en su travesía internacional. Conoce los horarios de la revancha

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Agenda oficial de hoy 28 de julio: Misa y Te Deum, actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias 2026

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

¿Betssy Chávez se va a México?: Gobierno de Keiko Fujimori decidirá si le otorga salvoconducto

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel y su emotiva reflexión por 28 de julio: “¡Que viva el Perú!"

Gisela Valcárcel y su emotiva reflexión por 28 de julio: “¡Que viva el Perú!"

Expectativa por los looks de Keiko Fujimori en Fiestas Patrias: diseño de Yirko Sivirich se lucirá en la Parada Militar, no este 28

Bruno Pinasco reveló la condición que le puso a América TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador