Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario: la drástica sanción para 4 árbitros por perjudicar y beneficiar a equipos

Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario.

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Las polémicas en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 sumó un nuevo capítulo tras la intervención de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), que admitió errores críticos en la dirección de dos partidos relevantes. Estas situaciones derivaron en sanciones inmediatas para los árbitros involucrados.

Luego de revisar las jugadas más debatidas del fin de semana, el organismo arbitral concluyó que Alianza Lima debió recibir un penal en su duelo frente a Comerciantes Unidos. Además, se reconoció que el segundo gol de Universitario de Deportes contra Cusco FC estuvo precedido por una falta que el equipo arbitral pasó por alto.

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En respuesta a estos fallos, la CONAR dispuso la suspensión de Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López, quienes quedarán fuera de la próxima fecha del campeonato como parte de una sanción disciplinaria. Estos jueces no serán designados mientras dure la medida, según el informe difundido por el ente regulador.

Información de la drástica sanción de la Conar sobre polémicas de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Penal no cobrado en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo sigue dando de qué hablar debido a una acción polémica en el área. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) analizó la jugada en la que Alexis Cossio impactó con el codo el rostro de Jairo Vélez, y concluyó que sí existió infracción. De acuerdo con el informe, Augusto Menéndez debió sancionar penal a favor del equipo blanquiazul.

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La controversia tomó fuerza rápidamente entre los seguidores y especialistas, quienes manifestaron descontento por la decisión arbitral. El fin de semana estuvo marcado por críticas y protestas de figuras vinculadas al club victoriano, como Franco Navarro y Fernando Gaibor, quienes expresaron públicamente su inconformidad con lo sucedido en Cutervo.

A raíz del incidente, un grupo de socios de Alianza Lima decidió llevar el reclamo más allá del ámbito deportivo. Presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, buscando que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas sobre el accionar arbitral.

El atacante ecuatoriano-peruano habló del penal no cobrado en Cutervo. (Video: Jax Latin Media)

Polémico gol de Gianluca Lapadula en Universitario vs Cusco FC

El partido entre Universitario y Cusco FC, jugado en el Estadio Monumental, quedó bajo la lupa tras la revisión técnica de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El organismo evaluó el desarrollo de la jugada que culminó en el segundo gol de Gianluca Lapadula en los minutos finales, acción que definió el 2-1 a favor del conjunto crema.

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De acuerdo con el informe, existió una infracción previa cometida sobre Miguel Silva antes de la anotación de Lapadula. La comisión concluyó que el árbitro debió sancionar la falta antes de que se produjera el gol, por lo que la jugada no debió validarse.

Las conclusiones de CONAR refuerzan la polémica generada tras el desenlace del encuentro, ya que el tanto en cuestión fue decisivo para el resultado final. El análisis arbitral apunta a que un correcto procedimiento habría modificado el marcador y posiblemente el desenlace del partido.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.