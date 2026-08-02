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Mr. Peet no se guardó nada tras grosero error de Alejandro Duarte en triunfo de Alianza Lima en Matute: “Tienes que mejorar”

El reconocido periodista puso la lupa en una secuencia puntual del primer tiempo y en cómo esa jugada alteró el partido ante Alianza Atlético, más allá de lo que reflejó el marcador

Revive el emocionante gol del empate para Alianza Atlético de Sullana. Tras un potente tiro libre de Penilla, Ingratti aprovecha el rebote del arquero para marcar el 1-1 y desatar la alegría de su equipo. - Liga 1
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Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Alejandro Villanueva, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que combinó un inicio intenso con un episodio inesperado bajo los tres palos.

El foco, esta vez, no quedó sólo en el resultado ni en el arranque goleador blanquiazul, sino en la jugada del empate visitante tras un tiro libre y un rebote del arquero Alejandro Duarte.

En su programa Madrugol, Mr. Peet puso el acento en ese error, pero también en la reacción posterior del guardameta y en un dato que consideró inquietante: la cantidad de ocasiones que concedió el equipo, incluida la del 1-1. Para el periodista deportivo, el cuadro íntimo debe marcar con claridad qué corregir incluso en jornadas de triunfo.

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El empate nació de un rebote tras un tiro libre en Matute

Alianza Lima – Peter Arévalo – Mr. Peet – Alejandro Duarte – Liga 1 – Perú – deportes - 2 agosto
Alianza Lima dominaba el inicio del partido en Matute, pero un rebote de Alejandro Duarte tras un tiro libre permitió el empate de José Ingratti y cambió el desarrollo del duelo frente a Alianza Atlético. (YouTube / Madrugol)

El encuentro se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y tuvo un comienzo atractivo. Alianza Lima se adelantó con un gol de Eryc Castillo, pero la igualdad llegó cuando el equipo aún celebraba el 1-0 y buscaba reordenarse en el campo.

A los 27 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó un tiro libre para la visita. Cristian Penilla tomó la pelota y ejecutó un remate potente que fue contenido en primera instancia por Alejandro Duarte. Sin embargo, el arquero dejó el balón suelto en el área y José Ingratti aprovechó el rebote: conectó de primera y venció al guardameta para establecer el 1-1.

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El tanto fue descrito como un “mazazo” en el Alejandro Villanueva, por producirse en un tramo en el que el local parecía tener el control emocional del partido. En otra reconstrucción de la acción, se indicó que el disparo se ejecutó desde unos 30 metros y que un rebote previo en el remate complicó la respuesta del portero, antes de que el balón quedara servido para la definición de Ingratti.

Mr. Peet marcó el punto: ganar no tapa lo que “tienes que mejorar”

Alianza Lima – Peter Arévalo – Mr. Peet – Alejandro Duarte – Liga 1 – Perú – deportes - 2 agosto
Aunque Alianza Lima ganó 3-1, Mr. Peet advirtió que el resultado no debe ocultar las cuatro ocasiones generadas por Alianza Atlético y pidió corregir los aspectos defensivos de cara al Clausura 2026. (Alianza Lima)

En una edición reciente de Madrugol, Mr. Peet retomó el 3-1 sobre Alianza Atlético y colocó el error de Duarte dentro de un análisis más amplio sobre el funcionamiento defensivo. En su lectura, el cuadro blanquiazul no venía permitiendo tantas aproximaciones en comparación con lo que ocurrió durante el Torneo Apertura.

En momentos en los que estás en ganador, es importante resaltar y puntualizar lo que tienes que mejorar. Vuelvo y repito, hoy Sullana tiene la de Lupu después de un lateral que le tira a quemarropa a Duarte y ataja bien. Luego tiene la del mismo Lupu, después de un cabezazo de Larios que le queda debajo del arco, y Lupu la tira fuera”, sostuvo el narrador, al enumerar situaciones previas y posteriores al empate.

Para Mr. Peet, el partido dejó la imagen de un arquero más exigido de lo habitual, y ese contexto, según remarcó, debe atenderse más allá del marcador final. “Estamos hablando de estas tres situaciones, más el gol que recibe Alianza. Estamos hablando de cuatro situaciones que tuvo Alianza Atlético de Sullana, cosa que en el Apertura a Alianza no le generaban, no le llegaban”, afirmó.

En la misma línea, reforzó su idea con una valoración sobre la participación de Duarte durante el encuentro: “Hoy, Duarte debe haber tenido el partido en el que más ha intervenido, porque en el segundo tiempo también participa. Entonces, esas cosas, esos detalles que terminan influyendo en un resultado, Alianza tiene que mejorarlos, tiene que recuperarlos”, concluyó.

La ‘palomita’ de Duarte

Alianza Lima – Peter Arévalo – Mr. Peet – Alejandro Duarte – Liga 1 – Perú – deportes - 2 agosto
Tras su error en el empate, Alejandro Duarte respondió con una salida decisiva para evitar el segundo gol de Alianza Atlético. Mr. Peet destacó el riesgo asumido y elogió la reacción del arquero. (Alianza Lima)

El análisis del periodista deportivo no se agotó en el rebote del 1-1. También incluyó una escena posterior en la que, a su entender, el arquero logró compensar el impacto del error con una acción arriesgada y determinante.

En el partido, se registró una salvada de Duarte para impedir el segundo tanto de Alianza Atlético. Cerca de los 38 minutos del primer tiempo, Larios recibió un pase en profundidad y atacó el espacio, pero el portero salió con una “palomita” para desviar el balón, en una acción que fue presentada como una respuesta inmediata tras la jugada del empate.

Mr. Peet se detuvo en esa intervención y en el tipo de decisión que tomó el guardameta al ir a disputar la pelota. “También tiene la de Larios, en la que Duarte sale y, la verdad, así como tiene responsabilidad en el gol, en esa jugada se jugó la vida, viejo. Se jugó la vida porque, si Duarte iba a buscar la pelota con los pies o con el pecho, Larios le ganaba. Duarte toma una decisión suicida, jugándose la cabeza, la cara y todo, como tiene que ser”, señaló.

El narrador insistió en el componente mental de esa acción, al relacionarla con lo ocurrido minutos antes. “Porque, claro, en ese momento, las cosas que deben haber pasado por la cabeza de Duarte luego de haber tenido responsabilidad en el gol... y el tipo se jugó la vida”, agregó, al subrayar la manera en que el arquero afrontó el tramo siguiente del partido.

En ese marco, el 3-1 de Alianza Lima quedó atravesado por un doble registro: el resultado favorable y el llamado de atención por las ocasiones concedidas y el rebote que cambió el curso emocional del juego, además de una reacción del portero que, para Mr. Peet, también formó parte del balance de la noche en Matute.

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