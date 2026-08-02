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Gianella Chanca muestra su fortaleza mental tras la grave lesión que sufrió: “No voy a dejar de entrenar por nada del mundo”

La joven voleibolista de 16 años atraviesa una dura etapa tras la lesión de rodilla que la llevará a una operación y la mantendrá varios meses fuera de las canchas

Gianella Chanca muestra su fortaleza mental tras la grave lesión que sufrió en la Copa Latina.
Gianella Chanca muestra su fortaleza mental tras la grave lesión que sufrió en la Copa Latina.
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Gianella Chanca atraviesa uno de los momentos más complicados de su joven carrera deportiva, pero su determinación permanece intacta. La voleibolista de 16 años sufrió una grave lesión en la rodilla representando a la sub 19 de Perú durante la Copa Latina y se prepara para una operación que marcará el inicio de un largo proceso de recuperación. Sin embargo, la atacante tiene claro que este desafío no cambiará su objetivo: volver más fuerte a las canchas.

La jugadora de Rebaza Acosta visitó a su equipo durante una jornada de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) Sub 19 y recibió el respaldo de sus compañeras. En diálogo con los canales oficiales de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gianella contó cómo vive esta etapa y aseguró que mantiene la mente enfocada en su regreso.

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“Estoy muy bien, ya recuperándome, fortaleciendo para entrar a la operación. Yo tengo la mente muy clara. Yo no voy a dejar de entrenar por nada del mundo”, afirmó la joven voleibolista.

Aunque la lesión la obligará a alejarse temporalmente de la competencia, Gianella Chanca aseguró que nunca pensó en detener su preparación. La deportista explicó que después de la cirugía tendrá que adaptarse a nuevas rutinas, pero que continuará entrenando porque el vóley representa una parte fundamental de su vida.

“La verdad, el vóley es mi vida y obviamente que voy a entrenar diferente después de mi operación, pero voy a seguir entrenando”, señaló.

La atacante también considera que este periodo puede convertirse en una oportunidad para mejorar aspectos técnicos y físicos de su juego. Su objetivo es regresar con mayores herramientas y aprovechar la experiencia para evolucionar como deportista.

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“Me he planteado muchas cosas y este año creo que me va a servir mucho para especificar lo que tengo que aprender más adelante para ya regresar en el año recibiendo mejor, atacando mejor. Estoy en eso”, comentó.

La mentalidad que la ayuda a superar el difícil momento

Para Gianella Chanca, la fortaleza mental ha sido clave para afrontar la lesión. La jugadora explicó que durante sus años dentro del vóley aprendió que tener objetivos claros permite mantenerse enfocada incluso en los momentos más difíciles.

“He aprendido en estos cuatro años que he estado aquí que siempre tienes que tener un propósito para lo que quieres lograr. Y la verdad que hasta ahorita me ha funcionado y siempre tengo la cabeza fría, pensando claro en lo que quiero y poder lograrlo”, expresó.

La voleibolista entiende que la recuperación será un proceso exigente, pero confía en su disciplina y en el trabajo que realizará para volver en las mejores condiciones. Mientras espera la intervención quirúrgica, la jugadora ya piensa en los objetivos que tendrá cuando pueda volver a competir.

Gianella Chanca es una de las grandes figuras de la selección peruana sub 19 de vóley.
Gianella Chanca es una de las grandes figuras de la selección peruana sub 19 de vóley. Crédito: FPV

Gianella Chanca apunta a regresar más fuerte

Gianella aseguró que tiene una preparación mental enfocada en mejorar y regresar con más potencia dentro de la cancha. “La verdad que estoy con un entrenamiento en la cabeza fuerte. Pienso después de esto saltar mucho mejor y hacer todo lo que hoy día me planteé y que nada esté en juego”, sostuvo.

La FPV informó que viene acompañando el proceso médico de la deportista y que cubrirá los gastos relacionados con su operación y rehabilitación. En medio de esta etapa, Gianella también agradeció el apoyo recibido por parte de las personas que han estado pendientes de su evolución.

“Quiero agradecer a la gente que sé que ha estado preocupada y escribiéndome”, manifestó.

Con una mentalidad firme y el respaldo de su entorno, Gianella Chanca enfrenta este desafío con una convicción clara: la lesión es solo una pausa en su camino, no el final de su historia en el vóley.

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