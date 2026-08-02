Michael Hoyos afina la puntería para el duelo con Universitario y remarca su verdadero objetivo en el Torneo Clausura 2026

El atacante valoró el tiempo que suma en Sporting Cristal, aceptó la tensión por anotar y pidió máxima concentración para la visita del viernes 7 de agosto al Estadio Monumental de Ate (X / Toquefinalpe)

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Sporting Cristal cambió el chip tras imponerse 2-0 a Juan Pablo II College por la fecha 3 del Torneo Clausura y ya giró la mirada hacia un partido que puede marcar el pulso del torneo: la visita a Universitario de Deportes.

En ese contexto, Michael Hoyos se mostró entre los primeros en dejar el festejo y poner el foco en lo que viene. El atacante habló de su momento futbolístico y físico, del rol que le toca en un esquema que utiliza a un solo “9” y de la competencia interna en ofensiva.

También subrayó el peso del siguiente compromiso, al que definió como un desafío grande por el rival y el escenario, y reiteró que el plantel tiene una meta definida: ir fecha a fecha para llegar al campeonato.

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La “ansiedad” del delantero

Michael Hoyos aseguró que aprovecha cada minuto con Sporting Cristal y admitió que la ansiedad por marcar forma parte del oficio del delantero, en un equipo que apuesta por un solo atacante. (Sporting Cristal)

Hoyos explicó que atraviesa un buen presente y que su prioridad es rentabilizar el tiempo que tiene en el campo. “Bien, obvio. Nada, aprovechando los, los minutos que me toca estar dentro de la cancha”, respondió al ser consultado por su estado futbolístico y físico.

El delantero detalló que el equipo viene actuando con un solo atacante de referencia, una decisión táctica que condiciona el reparto de oportunidades. En esa línea, remarcó el rendimiento del compañero que viene ocupando ese lugar: “Hoy estamos jugando un delantero solo, entonces creo que Hernán (Barcos) está haciendo bien”.

También se refirió a la necesidad de estar listo para cuando llegue el turno. “Entonces uno, tiene que esperar su oportunidad y aprovechar los minutos que tiene”, dijo, en una idea que repitió como concepto central de su presente.

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En el intercambio con los periodistas, además, reconoció una sensación propia de quienes viven del gol. Ante la mención de la ansiedad por convertir, Hoyos no dudó: “Sí, claro, obvio. Eso es normal, ¿no? Para un delantero que quiera hacer goles, ¿no? Pero bueno, aprovechar los minutos que a uno le toca en cancha, que, que es donde uno puede realmente hacer algo, ¿no?”.

El gol de Barcos y la competencia por un lugar en la ofensiva celeste

El delantero celeste elogió el rendimiento de Hernán Barcos y remarcó que cada atacante debe estar preparado para responder cuando el entrenador le otorgue una oportunidad en Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

El triunfo ante Juan Pablo II College dejó otro punto de conversación: el aporte de Hernán Barcos en el frente de ataque. Hoyos ponderó el momento de su compatriota y celebró que haya logrado convertir, al considerar que suma para el funcionamiento del equipo.

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“Hernán (Barcos) lo está haciendo bien, hoy gracias a dios le tocó hacer un gol y eso es importante”, sostuvo. De inmediato, enlazó ese dato con su propia situación y la lógica de la competencia interna: “Uno tiene que esperar su oportunidad y aprovechar los minutos que le pueda tocar”.

El atacante, que ingresó a los 84 minutos del encuentro ante el conjunto de Chongoyape, dejó en claro que seguirá trabajando para ganarse un espacio. En ese marco, su discurso volvió a apuntar a lo mismo: la importancia de responder cuando el cuerpo técnico lo requiera y de transformar cada participación en una señal de peso dentro del plantel.

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Sporting Cristal, por su parte, celebró un 2-0 que le permitió reaccionar luego de la caída ante Melgar en la fecha anterior. Con ese resultado, el equipo retomó el rumbo en el Clausura y reforzó el mensaje de sostener una línea de rendimiento sin dejar margen para distracciones, especialmente en semanas con partidos de alto voltaje.

Universitario, visita al Monumental y un objetivo que no se negocia

Sporting Cristal ya dejó atrás la última victoria y concentra toda su atención en Universitario. Michael Hoyos calificó el duelo como clave y reiteró que el objetivo del plantel es campeonar. (Sporting Cristal)

El siguiente paso para Cristal será fuera de casa y frente a un rival directo. Hoyos describió el choque con Universitario como una prueba exigente por el nivel del adversario y por el entorno del partido. “Por eso es un partido lindo, importante, un equipo fuerte en su cancha, con su gente. Así que nada, ahora a prepararnos, descansar y prepararnos para ese partido”, declaró.

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La programación ya está definida: el cruce entre cremas y celestes se jugará el viernes 7 de agosto, desde las 20.30 horas, en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 4 del Torneo Clausura.

En ese marco, el delantero insistió en que el plantel no pierde de vista la meta del semestre y que la hoja de ruta, al menos en el discurso, se apoya en la idea de avanzar sin mirar demasiado lejos. “Sabemos nuestro objetivo, ¿no? Eh, nosotros vamos partido a partido para, para ir hacia ello, así que hoy fue una linda muestra, lo hicimos bien, así que hay que ir partido a partido”, afirmó.

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La pregunta sobre la presión por levantar el Clausura también apareció en la zona mixta. Consultado por la posibilidad de que no lograr el título sea interpretado como un golpe duro, Hoyos volvió a encuadrar la respuesta en el objetivo planteado y en el método de afrontar cada jornada con el mismo nivel de concentración, con Universitario como el próximo examen inmediato.