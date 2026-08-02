Keiko Fujimori revela incidente que casi complica su juramento en el Congreso: “Sentía que no veía bien”

La mandataria contó que tuvo problemas para leer el texto del juramento debido a que sus nuevos lentes no tenían una medida intermedia

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori compartió este domingo detalles inéditos de la jornada del 28 de julio, cuando juró para el periodo 2026-2031 en el Palacio Legislativo, luego de sostener reuniones con los presidentes y delegados de los países asistentes a la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho mandatarios de América Latina.

En una transmisión en vivo a través de sus plataformas sociales —la primera realizada por un jefe de Estado para interactuar directamente con los ciudadanos—, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) recordó que, tras concluir los encuentros y ser recibida por el presidente del Senado, Miguel Torres, afrontó un imprevisto.

PUBLICIDAD

“Me había hecho mis lentes nuevecitos, pero que tenían dos medidas. No eran multifocales, sino eran medidas para leer, porque es que tengo que leer bien el discurso, y medidas para poder ver de lejos. Pero no había medida intermedia”, contó.

“Entonces, cuando empecé a leer el juramento, sentía que no veía bien. Por eso de repente ustedes ven y me saco los lentes para poder leer mejor el texto del juramento”, relató.

La presidenta contó que el problema visual la obligó a quitarse los lentes durante el juramento y calificó el episodio como una anécdota de una jornada “muy especial”

La mandataria indicó que ese episodio quedó como una anécdota de una jornada que calificó como muy especial, y recordó que durante la ceremonia dirigió varias miradas a sus hijas, Kiara y Kaori Villanela, así como a sus hermanos. “Fue para mí un momento muy emotivo”, expresó.

PUBLICIDAD

De igual modo, reveló que hizo una breve parada en el Salón Embajadores para cambiarse de calzado antes de dirigirse a Palacio de Gobierno. “Me tenía que poner zapatos más cómodos. Era imposible caminar cuatro o cinco cuadras con esos tacos”, comentó entre risas.

Asimismo, destacó el recibimiento que encontró durante el recorrido y recordó el saludo de los trabajadores de la Casa de Pizarro, entre ellos un mayordomo que también trabajó durante la década de 1990, en el régimen de su padre.

Fujimori, quien ganó la elección en su cuarto intento, lidera el regreso del movimiento fundado por el exautócrata casi veintiséis años después de que él dimitiera por fax desde Japón en medio de un gran escándalo de corrupción que involucraba también a su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

PUBLICIDAD

Fujimori recordó otros momentos personales de la ceremonia, como la emoción al mirar a sus hijas y hermanos, además del cambio de zapatos que realizó antes de dirigirse a Palacio de Gobierno

La lideresa de Fuerza Popular, derrotada en tres elecciones presidenciales y recluida cerca de un año y medio entre 2018 y 2020 por una investigación por presunto lavado de activos en sus campañas electorales, logró imponerse en los comicios de este año por una diferencia de menos de 50.000 votos frente al excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Ganó sin renunciar a sus principios y con una reivindicación total del legado de su padre, especialmente para abordar la inseguridad ciudadana ante el incremento de la actividad del crimen organizado en forma de extorsiones a la población, negocios populares y servicios públicos.

PUBLICIDAD

En rigor, ha prometido combatir a las bandas criminales de la misma manera que su padre derrotó al terrorismo de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una estrategia que logró su propósito, pero que lo llevó a que lo condenaran por violaciones a derechos humanos.