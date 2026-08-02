Incendio forestal en el Santuario Histórico de Machu Picchu fue extinguido, pero mantienen vigilancia por riesgo de reactivación

El incendio forestal registrado en el cerro Poques, dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, fue extinguido. Infobae

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Durante los primeros días de agosto, las autoridades intensificaron la atención frente a los incendios forestales, una emergencia que cada año coincide con la temporada de mayor riesgo en distintas regiones del país. Las condiciones climáticas previstas para los próximos meses mantienen en alerta a las instituciones encargadas de la protección de áreas naturales.

Uno de los casos recientes ocurrió dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, donde equipos especializados intervinieron tras la aparición de un incendio en una zona de difícil acceso. La respuesta movilizó personal de distintas entidades públicas con apoyo de instituciones locales.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de la coordinación entre organismos responsables de la gestión ambiental y de emergencias. Según información oficial del Ministerio del Ambiente (Minam), la rápida activación de los equipos permitió contener el avance del fuego y continuar con acciones de verificación sobre el terreno.

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Mientras las labores de vigilancia permanecen activas en el área intervenida, especialistas también advierten sobre un escenario climático que favorece la aparición y propagación de incendios forestales en varias regiones del Perú durante los próximos meses.

Brigadas controlaron el incendio registrado en el cerro Poques

El Ministerio del Ambiente informó que el incendio forestal registrado el 31 de julio en el sector del cerro Poques, dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, quedó liquidado tras la intervención liderada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

De acuerdo con la información difundida por el Minam, desde la madrugada del 1 de agosto se desplegaron dos cuadrillas de Combatientes de Incendios Forestales integradas por personal de los puestos de vigilancia y control de Chachabamba, Wiñaywayna, Machupicchu Pueblo y Qoriwayrachina. A esas acciones se sumó una cuadrilla de la Municipalidad Distrital de Machupicchu.

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El ministerio señaló que la rápida activación de la Plataforma de Defensa Civil permitió ejecutar las tareas de liquidación del incendio iniciado en el cerro Poques. También destacó el apoyo logístico brindado por Fetransa y PeruRail para facilitar el traslado del personal hacia el área afectada.

Monitoreo continúa para evitar reactivaciones

El operativo fue liderado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado con apoyo de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, Fetransa y PeruRail. Difusión

Según el Ministerio del Ambiente, este 2 de agosto una cuadrilla del Sernanp permanece en el sector afectado con labores de monitoreo y evaluación. El objetivo consiste en verificar la extinción total del incendio y prevenir posibles reactivaciones, debido a las características del terreno donde ocurrió la emergencia.

La entidad precisó que la zona intervenida presenta condiciones de difícil acceso, motivo por el cual las acciones de seguimiento permanecen activas incluso después de controlar el fuego. Estas tareas también buscan proteger el patrimonio natural existente dentro del Santuario Histórico de Machupicchu.

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Temporada crítica incrementa el riesgo de incendios

Brigadas permanecen en la zona realizando monitoreo para prevenir posibles reactivaciones debido al difícil acceso del terreno. Difusión

A partir de julio, el Perú ingresa cada año a una etapa considerada crítica para la ocurrencia de incendios forestales. El antecedente de 2024 dejó miles de hectáreas afectadas y expuso dificultades relacionadas con la definición de responsabilidades entre las entidades encargadas de responder ante este tipo de emergencias.

El escenario previsto para los próximos meses genera preocupación. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el fenómeno El Niño ya se encuentra presente y existe un 63 % de probabilidad de que alcance la categoría de evento muy fuerte entre octubre y enero.

La información disponible indica que el período de mayor incidencia de incendios forestales suele concentrarse entre agosto y noviembre, etapa en la que la ausencia prolongada de lluvias incrementa considerablemente el riesgo de propagación del fuego.

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