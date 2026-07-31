Descubren nuevas especies en la Antártida: Investigadores peruanos revelan efectos del cambio climático en la vida marina

Estación Científica Antártica “Machu Picchu” (ECAMP). (Dirección Hidrográfica Nacional)

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La Antártida, considerada uno de los grandes reguladores climáticos de la Tierra, guarda bajo sus aguas una biodiversidad que todavía permanece poco explorada. Investigadores peruanos estudian estos ecosistemas extremos para revelar la presencia de organismos pequeños en tamaño, pero fundamentales para el equilibrio del océano y la captura de carbono.

Los estudios fueron desarrollados por especialistas de la Universidad Científica del Sur, quienes participaron en expediciones aprobadas por la Dirección de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores a bordo del BAP Carrasco, buque científico de la Marina de Guerra del Perú, y del rompehielos ruso RV Akademik Tryoshnikov. Las investigaciones reúnen resultados preliminares de nueve años de trabajo en el continente blanco.

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Una científica de laboratorio, con guantes azules, manipula un paquete de muestras en un entorno equipado con diversos instrumentos.

Los hallazgos permiten conocer mejor la diversidad marina antártica y establecer una línea base para evaluar los efectos del cambio climático sobre uno de los ambientes más sensibles del planeta. El análisis incluye estudios sobre esponjas, briozoarios y fitoplancton, organismos que cumplen funciones esenciales dentro del océano.

“Estos hallazgos son el resultado de un trabajo sostenido y riguroso de nuestros investigadores en uno de los lugares más extremos del planeta. Cada especie identificada y cada dato recolectado nos acerca más a comprender cómo el cambio climático está transformando los ecosistemas antárticos”, señaló Marie Anne Gálvez, decana de la carrera de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur.

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FOTO DE ARCHIVO: Un pingüino emperador solitario, en busca de alimento, se desliza sobre su vientre por el mar de Ross congelado, con el volcán activo Monte Erebus al fondo, frente a la isla Ross, Antártida, 9 de diciembre de 2006. REUTERS/Deborah Zabarenko/File Photo

Investigadores peruanos hallan 12 especies de esponjas desconocidas

Uno de los principales descubrimientos ocurrió durante las expediciones ANTAR XXVI y XXVII, realizadas en 2019 y 2020 en la Bahía Almirantazgo, ubicada en la Isla Rey Jorge. En esta zona, los investigadores recolectaron núcleos de sedimento del fondo marino para estudiar la presencia histórica de organismos.

El equipo científico analizó las espículas, pequeñas estructuras minerales que forman parte del esqueleto de las esponjas marinas. Gracias a estos restos, identificaron 27 grupos diferentes de esponjas, pero solo siete contaban con registros previos en la bahía. Ocho correspondían a zonas cercanas y 12 especies resultaron nuevas para esta localidad y sus alrededores.

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El estudio de estos microesqueletos permite reconstruir los cambios ocurridos en las comunidades marinas a través del tiempo. Esta información ayuda a comprender cómo factores como el retroceso del hielo, el calentamiento del océano, la disminución del oxígeno y las alteraciones ambientales influyen sobre la biodiversidad antártica.

Una foca y un pingüino se posan sobre un bloque de hielo en la Bahía Almirantazgo, un ecosistema del polo sur monitoreado por el impacto climático.

El rol de pequeños organismos marinos frente al cambio climático en la Antártida

Otro de los hallazgos destacados corresponde a los briozoarios, organismos marinos que viven adheridos al fondo del océano y cumplen una función importante dentro de la cadena ecológica. Los investigadores identificaron 36 especies en la Ensenada Mackellar, ubicada cerca de la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP).

Aunque son organismos pequeños, los briozoarios funcionan como estructuras de soporte para otras especies, al crear espacios que sirven de refugio para distintos organismos marinos. Su presencia permite conocer mejor cómo está conformado el ecosistema del fondo oceánico antártico.

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Además, estos organismos participan en procesos vinculados al carbono azul, debido a su capacidad de contribuir al almacenamiento de carbono en ambientes marinos. Contar con un registro actualizado permitirá comparar futuros cambios en sus poblaciones y evaluar posibles impactos asociados al calentamiento global.

Estación Científica Antártica “Machu Picchu” (ECAMP). (Dirección Hidrográfica Nacional)

Primera medición peruana de clorofila-a revela cambios en la productividad marina antártica

Durante la Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica (ICCE), desarrollada en el verano austral 2024-2025, científicos peruanos realizaron la primera medición alrededor del continente de clorofila-a, un indicador utilizado para estimar la presencia de fitoplancton.

Los mayores niveles registrados, entre 2.5 y 3.5 mg m⁻³, se encontraron en zonas costeras y plataformas continentales, donde el deshielo incorpora nutrientes que favorecen el desarrollo de estas microalgas. El fitoplancton representa la base de la cadena alimentaria marina y cumple un papel importante en la absorción de dióxido de carbono.

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La variación de estos organismos depende de factores como la extensión del hielo marino, la disponibilidad de luz y los patrones de viento, condiciones que cambian con el avance del cambio climático. Por ello, esta primera medición peruana permitirá comparar futuras transformaciones en la productividad del océano antártico.

Estación Científica Antártica Machu Picchu. (Foto: Agencia Andina)

Los resultados fueron compartidos en el Seminario Internacional “La Antártida como centinela del cambio climático”, organizado por la Dirección de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la carrera de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur, con respaldo de la International Association of Cryospheric Sciences (IACS).

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La investigación peruana aporta nuevas piezas para comprender un continente que aún guarda numerosos secretos científicos. Cada registro obtenido ayuda a conocer cómo la biodiversidad antártica responde a los cambios ambientales y cuál podría ser su impacto en el futuro del planeta.