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Perú entre los países con mayor diversidad de primates del mundo: Serfor reúne a expertos para proteger sus 47 especies

El III Congreso Peruano de Primatología reúne al Estado, científicos y organizaciones de conservación para impulsar estrategias de protección de los primates y sus hábitats

Mono de Amazonas en peligro de extinción.
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Perú alberga 47 especies de primates distribuidas en ecosistemas amazónicos, andinos y costeros, una riqueza biológica que coloca al país entre los territorios con mayor diversidad de estos mamíferos a nivel mundial. Para impulsar su protección, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reúne a investigadores, autoridades, estudiantes y organizaciones de conservación durante el III Congreso Peruano de Primatología, que se desarrolla en Lima.

El encuentro, inició el 30 de julio y durará hasta el 2 de agosto en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), busca fortalecer la investigación científica y promover estrategias conjuntas para la conservación de los primates y sus hábitats.

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Cinco personas en un escenario con un podio, tres banderas y una pantalla de proyección con texto 'III Congreso Peruano de Primatología Lima, 2026'
Cinco participantes posan en el escenario del III Congreso Peruano de Primatología que se desarrolla en la UNMSM de Lima. (Foto: Serfor)

Bajo el lema “Todos somos primatólogos”, el evento plantea que la protección de estas especies requiere la participación de distintos actores: desde científicos y entidades del Estado hasta comunidades locales, guardaparques y organizaciones que trabajan directamente en los territorios donde habitan los primates.

Perú figura entre los países con mayor riqueza de especies de primates

La diversidad de primates en Perú representa uno de los principales indicadores de la riqueza natural del país. Sus 47 especies registradas se distribuyen principalmente en la Amazonía, aunque también existen poblaciones asociadas a otros ecosistemas nacionales.

Campaña Achórate por el mono choro
El hábitat exclusivo del mono choro de cola amarilla se encuentra en los bosques de neblina del país, y esta especie se encuentra ilustrada en una moneda de un sol. Foto: Perú por la naturaleza.

A nivel global, Brasil lidera la lista de países con mayor diversidad de primates, con alrededor de 154 especies, seguido por Madagascar, que cuenta con aproximadamente 112 especies, principalmente lémures. En Sudamérica, Perú destaca junto con Colombia, que registra cerca de 40 especies, según las clasificaciones taxonómicas utilizadas.

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El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo, explicó que los primates cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas, como la dispersión de semillas, la regeneración natural de los bosques y otros procesos que permiten mantener el equilibrio ambiental.

Desde los días de Alexander von Humboldt hasta la expedición liderada por Russel Mittermeier, la saga del mono choro de cola amarilla es un testimonio de perseverancia científica y ambiental. (Gob)
Desde los días de Alexander von Humboldt hasta la expedición liderada por Russel Mittermeier, la saga del mono choro de cola amarilla es un testimonio de perseverancia científica y ambiental. (Gob)

“Este congreso demuestra que la articulación entre ciencia y gestión es clave para convertir el conocimiento en acciones concretas de conservación”, señaló el representante del Serfor durante la presentación del encuentro.

Estado y academia unen esfuerzos para proteger a los primates y sus hábitats

El III Congreso Peruano de Primatología reúne a cerca de 150 participantes vinculados con la investigación, conservación y educación ambiental. El programa incluye conferencias magistrales, simposios, exposiciones científicas, talleres, cursos y espacios de intercambio entre especialistas nacionales e internacionales.

El Serfor, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), participa como coorganizador del evento y presenta las políticas y avances desarrollados para la protección de estas especies, entre ellos el Plan Nacional de Conservación de Primates Amenazados 2019-2029.
Imagen de archivo de un ejemplar de mono "choro" cerca de Iquitos (Perú). EFE/Ernesto Arias
Imagen de archivo de un ejemplar de mono "choro" cerca de Iquitos (Perú). EFE/Ernesto Arias

La iniciativa también cuenta con la participación del Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. Además, el comité organizador está integrado por la Asociación Peruana de Primatología, Yunkawasi, Proyecto Mono Tocón y Kawsay Biological Station.

Fernando Carcelén Cáceres, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, destacó que la investigación científica y la cooperación institucional resultan fundamentales frente a los desafíos que enfrentan los primates y otras especies de fauna silvestre.

¿Cuáles son las amenazas que enfrentan los primates del Perú?

Los especialistas reunidos en Lima analizan los principales retos para la supervivencia de los primates, entre ellos la pérdida de hábitats, la fragmentación de los bosques y las actividades ilegales que afectan a la fauna silvestre.

mono machin
mono machin

Durante el congreso también se presentan experiencias de monitoreo y conservación desarrolladas en siete áreas naturales protegidas administradas por el Sernanp, con el objetivo de compartir herramientas que permitan mejorar la protección de las poblaciones de primates en el país.

Fanny Cornejo, presidenta del Comité Organizador y directora ejecutiva de Yunkawasi, resaltó que la conservación requiere conectar la investigación científica con el trabajo que realizan comunidades, especialistas y organizaciones en campo.

“Todos los actores que comparten el compromiso de protegerlos deben formar parte de este esfuerzo”, señaló Cornejo durante el encuentro.

El evento cuenta además con el respaldo de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales como Primate Conservation, Inc., Re:wild, el Grupo de Especialistas en Primates de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), CIVEFAS, el Parque de las Leyendas, Atiycuy Perú, Investigación de Medio Ambiente (IMA) y el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA).

Monos en peligro quedan huérfanos.
Foto:

La reunión busca consolidar una agenda común para que la conservación de los primates del Perú avance con base en evidencia científica, políticas públicas y el trabajo conjunto entre quienes protegen estos ecosistemas.

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