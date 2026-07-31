Alfonso López Chau denuncia que a Mirtha Vásquez le asignaron una oficina en condiciones "insultantes" en el Senado

El senador Alfonso López-Chau ofrece declaraciones a medios de comunicación desde el Congreso. En la entrevista, el legislador aborda la situación de las oficinas parlamentarias, refiriéndose específicamente a las condiciones del espacio asignado a Mirtha Vásquez. Además, el senador emite su opinión respecto a la anulación de la condena de 15 años contra Ollanta Humala por parte del Tribunal Constitucional, un tema destacado en la cobertura noticiosa. El formato corresponde a una conferencia de prensa o entrevista individual.

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El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, denunció que la senadora Mirtha Vásquez recibió una oficina en condiciones inadecuadas dentro del Senado. Según el legislador, el espacio asignado resulta “insultante” para la dignidad del cargo y no se ajusta al respeto que merece la parlamentaria. Afirmó que “parece un chiquero” y carece de baño propio, por lo que presentará su reclamo ante la Oficialía Mayor.

La polémica surgió durante una entrevista en la que López Chau abordó temas de disciplina partidaria, sanciones internas y el accionar de la Comisión de Ética del Senado. Sin embargo, el foco se desplazó al estado de las oficinas cuando el senador hizo público el reclamo de Vásquez. El parlamentario explicó que recibió fotografías del espacio y describió la situación como inaceptable.

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Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau speaks a press conference following his closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El senador sostuvo que aún debe consultar formalmente a la Oficialía Mayor, aunque ya anticipó su intención de exigir una pronta solución. “La senadora Mirtha Vásquez no tiene oficina y le han dado una oficina que es insultante a su condición de dama. Voy a hablar con Oficialía Mayor para que le den una oficina”, afirmó. El legislador enfatizó que la situación representa un agravio no solo hacia Vásquez, sino también hacia la función parlamentaria.

Reacciones tras el reclamo

El incidente sobre las oficinas se produjo en el contexto de debates internos sobre la ética y la disciplina dentro de los partidos políticos. López Chau señaló que, en su agrupación, las sanciones por conductas inapropiadas se aplican con rapidez, mientras que otras fuerzas políticas mantienen procedimientos distintos. A pesar de esto, reiteró su decisión de no intervenir directamente en la gestión interna de partidos ajenos.

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Consultado sobre la respuesta institucional ante el reclamo por la oficina asignada a Vásquez, López Chau explicó que aguardará información oficial antes de emitir una opinión definitiva, aunque insistió en la urgencia de revisar la asignación de espacios. “Recién voy a preguntar por eso mismo”, manifestó.

Alfonso Lopez Chau Créditos: ANGELA PONCE

El senador consideró que la oficina otorgada a Vásquez no corresponde a la jerarquía de su cargo y describió las condiciones como impropias para una representante del Senado. La denuncia de López Chau agrega presión sobre la Oficialía Mayor y podría abrir un debate sobre los criterios de asignación de oficinas en la institución.

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La denuncia en contexto

La controversia por el espacio destinado a Mirtha Vásquez se suma a otras preocupaciones expresadas por legisladores sobre el funcionamiento del Senado. Durante la misma conversación, López Chau fue consultado sobre la posible liberación del expresidente Ollanta Humala y sobre las prioridades de las comisiones parlamentarias, aunque el eje de su declaración se centró en la situación de las oficinas.

El reclamo destaca la importancia de condiciones dignas para el ejercicio parlamentario. “Es bien feo que te tomen entregándole a alguien, a una mujer, de eso se refiere, ¿no?”, expresó el senador, subrayando el impacto de la situación sobre la dignidad de la senadora Vásquez.

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López Chau concluyó que insistirá ante la Oficialía Mayor para que revise el caso, y remarcó que la asignación de oficinas debe estar a la altura de las responsabilidades institucionales. La denuncia pone en primer plano el debate sobre la equidad y el respeto en el entorno parlamentario.