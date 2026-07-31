La obra peruana Ser Hamlet se convierte en película y se estrena en Lima el 7 de agosto

Una actriz de la producción teatral peruana ‘Ser Hamlet’ sonríe mientras posa con una espada escénica, rodeada de vestuario y un pizarrón con detalles de la obra que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Lima. (Difusión)

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La obra peruana Ser Hamlet, protagonizada por actores neurodivergentes, se transforma en película y tendrá su estreno mundial el 7 de agosto en el 30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. El filme, dirigido por Chela De Ferrari, documenta el proceso de creación de la versión local del clásico de William Shakespeare, una puesta en escena que ya fue aplaudida en escenarios de más de 50 países.

Según la información brindada por la producción, Ser Hamlet sigue los ensayos y el desarrollo actoral de ocho intérpretes con síndrome de Down, bajo la dirección de De Ferrari, fundadora del Teatro La Plaza. Desde su estreno en Lima en octubre de 2019, la obra ha ganado notoriedad internacional por su enfoque inclusivo y su propuesta artística, participando en festivales de referencia como el Edinburgh International Festival y el GREC de Barcelona. Infobae confirmó que las presentaciones continuarán en nuevos escenarios hasta 2027, con una nueva obra en preparación para 2028.

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El equipo de producción de la película peruana "Ser Hamlet" se reúne durante una sesión de preparación para su estreno en el Festival Internacional de Cine de Lima. (Difusión)

Del escenario al cine: el proceso creativo de Ser Hamlet

El documental acompaña durante un año a los actores Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo. Cada uno explora y reinterpreta personajes icónicos del texto original, como Hamlet, Gertrudis o Polonio. El equipo de dirección, compuesto por profesionales neurotípicos como Jonathan Oliveros, Claudia Tangoa y Luis Alberto León, acompaña el desarrollo de la puesta.

La película muestra la intimidad de los ensayos y cómo los intérpretes combinan su personalidad y sus vivencias con los dilemas existenciales de la obra. Chela De Ferrari relata: “Nos embarcamos en este montaje porque siempre supe que estábamos creando algo importante. Esto nos demuestra que la obra no solo es valiosa por su dimensión social, sino también por su propuesta artística”, declaró la directora a medios locales.

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Jaime Cruz, uno de los protagonistas, sostiene: “Siempre quise ser actor y cuando Chela me invitó a montar la obra, supe que esta era mi oportunidad. Nuestros sueños se cruzaron y con orgullo estoy representando a las personas con síndrome de Down”. El trabajo del elenco ha sido reconocido en festivales teatrales de Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, España, Hong Kong y Polonia.

Integrantes del equipo de producción de la película peruana Ser Hamlet filman una escena con una actriz en un set, mientras se preparan para su estreno en el Festival Internacional de Cine de Lima. (Difusión)

Una apuesta por la diversidad y el arte inclusivo

Ser Hamlet es el primer proyecto de una línea de trabajo que De Ferrari ha impulsado en los últimos años, centrada en la diversidad de cuerpos, voces y perspectivas dentro del arte escénico. La versión teatral coloca en el centro la pregunta shakespeariana “¿ser o no ser?”, abriendo una reflexión sobre el poder del arte cuando se integra a personas tradicionalmente excluidas.

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Desde el lanzamiento de la obra, la propuesta ha generado debates sobre inclusión y ha visibilizado el talento de actores con discapacidad intelectual. De acuerdo a lo reportado por Infobae, la pieza se ha presentado en teatros emblemáticos como el Lincoln Center de Nueva York, el Centro Dramático Nacional de España, La Villette en París y espacios en Asia y Europa del Este. La gira internacional continuará hasta 2027 y se prepara una nueva producción con el mismo elenco para 2028.

Estreno mundial y proyecciones futuras

El debut internacional del documental tendrá lugar el 7 de agosto en el Teatro NOS de la PUCP, dentro de la sección Latinoamérica Fuera de Competencia del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP 2026. La segunda función está programada para el sábado 15 de agosto a las 15:00 en la Sala Roja del mismo teatro.

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La producción informó que Ser Hamlet llegará próximamente a salas comerciales en Perú y España. El proyecto cuenta con una estrategia transmedia y la información actualizada sobre funciones y giras está disponible en www.serhamlet.pe.

Actores y equipo de la producción teatral "Ser Hamlet" se reúnen en un círculo durante un ensayo en Perú, preparando la versión que se estrena en el Festival de Cine de Lima. (Difusión)

El perfil de Chela De Ferrari y los próximos proyectos

Chela De Ferrari, dramaturga y directora peruana, fundó el Teatro La Plaza en 2003 y dirigió su programación artística hasta 2021. En 2013, creó el programa Sala de Parto, considerado un semillero para la nueva dramaturgia nacional. En 2019, expandió su campo de acción al cine con la fundación de La Plaza Media, y Ser Hamlet marca su debut cinematográfico, con la colaboración de Nicolé H. Céspedes en la edición, Javier Corcuera como asesor, Núria Frigola Torrent en la producción, Mathew Orzel en la dirección de fotografía y Rosa María Oliart en el diseño sonoro.

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Actualmente, De Ferrari dirige los ensayos de Noche de Reyes, también de Shakespeare, junto al elenco de Hamlet. En noviembre de 2026, estrenará la obra Magda en el Teatro María Guerrero de Madrid, una coproducción del Centro Dramático Nacional de España y el Teatro Nacional de Bruselas.