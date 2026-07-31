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Giovanna Valcárcel responde a críticas y se defiende tras ser señalada de retirar a Daniela Darcourt del escenario en España

La presentadora rompió su silencio tras ser señalada como responsable de la salida de Darcourt en el festival ‘Perú Salsa All Stars’ y responsabilizó a la organización por la decisión que generó controversia

Giovanna Valcárcel responde a críticas tras el retiro de Daniela Darcourt del escenario en Barcelona
Giovanna Valcárcel responde a críticas tras el retiro de Daniela Darcourt del escenario en Barcelona
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La conductora y locutora Giovanna Valcárcel respondió públicamente a las críticas tras ser señalada como responsable de que la cantante Daniela Darcourt abandonara el escenario en el festival ‘Perú Salsa All Stars’, celebrado en Barcelona. El episodio se viralizó luego de que circularan videos donde Valcárcel aparece conversando con la salsera minutos antes de que la producción interrumpiera el espectáculo, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre su papel en lo ocurrido.

La controversia surgió a raíz de un momento específico durante la presentación de Daniela Darcourt en el Olympic Arena de Badalona, en el que, mientras interpretaba el tema “Adiós amor”, la animadora se acercó para transmitirle un mensaje. Instantes después, la artista se despidió del público antes de lo previsto, lo que provocó indignación entre los asistentes y desató debates en redes sociales. Usuarios señalaron a Giovanna Valcárcel como la supuesta responsable de la interrupción y la acusaron de haber solicitado la salida de la cantante.

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Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.
Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.

Frente al revuelo, Valcárcel optó por aclarar su versión a través de un mensaje público, donde enfatizó que no tenía autoridad sobre la programación ni sobre las decisiones en torno al desarrollo del evento. “No tengo la potestad de subir ni bajar a nadie de escenario, pero tengo amigos y tengo un corazón purito de buena fe; si tengo que cuidar a mi gente lo hago”, escribió la conductora en sus redes sociales, desmarcándose de la polémica y reafirmando la admiración que siente por la intérprete de “Señor mentira”.

En su comunicado, Giovanna Valcárcel reiteró que su rol en el festival se limitó a la animación y que nunca estuvo involucrada en la organización ni en la toma de decisiones sobre el tiempo de presentación de los artistas. “La admiración que te tengo, la sabes tú y, por supuesto, quien escucha mi programa de radio, de verdad yo ya hablé una vez”, señaló en referencia a su relación de amistad con Darcourt.

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La conductora también resaltó la importancia de actuar con buena fe en contextos de alta presión y recordó que su prioridad siempre ha sido cuidar a quienes la rodean, sin importar la magnitud de los eventos. “Estoy muy agradecida con esta oportunidad y muy agradecida con la educación que me dieron en casa”, puntualizó, aludiendo a los valores personales que guían su comportamiento profesional.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman
Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

Daniela Darcourt se pronuncia

Por su parte, Daniela Darcourt responsabilizó a la organización del evento por el recorte de su show y la falta de comunicación que derivó en la abrupta interrupción. La artista manifestó su malestar en redes sociales y lanzó un mensaje contundente a sus seguidores tras lo ocurrido en España. “Ayer (27 de julio en Roma) me quedé picona y hoy (28 de julio en Barcelona) no voy a permitir que nadie me baje del escenario hasta cuando a mí me dé la gana. Se van a aguantar”, afirmó la salsera, quien también publicó una declaración en la que responsabilizó directamente a los organizadores por los cambios de último momento en la programación y la reducción del tiempo en escena.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

En otro momento, no dudó en responder a una usuaria que la señaló como responsable del hecho por no haber llegado a tiempo al escenario. “Yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”, escribió Daniela Darcourt, desmarcándose de cualquier tipo de responsabilidad personal en el incidente.

A pesar de la polémica, ambas figuras buscaron cerrar el capítulo con declaraciones orientadas a la reconciliación y la claridad. Mientras la conductora reafirmó su compromiso con el profesionalismo y la buena fe, la cantante reiteró su gratitud hacia el público y su intención de seguir adelante con sus proyectos musicales, más allá de los contratiempos vividos en el escenario de Barcelona.

Daniela Darcourt responde tras video viral en Barcelona: “Yo llegué siempre a mi hora”. TikTok
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