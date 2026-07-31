Vientos Paracas en Ica: tormenta de arena sorprende a Pisco y especialista advierte posible efecto en Lima y Callao

Un video capturado en Pisco muestra el impacto de los vientos paracas. Se observa una carretera rodeada de terreno desértico, con estructuras a lo lejos. Una densa nube de polvo y arena cubre la zona, reduciendo significativamente la visibilidad horizontal. El fenómeno natural altera el paisaje y las condiciones ambientales en la región. Las imágenes fueron registradas por un transeúnte.

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Una intensa tormenta de arena redujo drásticamente la visibilidad este viernes 31 de julio en la provincia de Pisco, en la región Ica, como consecuencia del incremento de los conocidos 'vientos Paracas’, un fenómeno meteorológico característico de la costa sur del Perú. Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa nube de polvo avanzando sobre la ciudad, cubriendo calles, viviendas y vías de circulación.

De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este 31 de julio las estaciones meteorológicas registraron vientos de 42,6 km/h en Pisco, mientras que en Lima alcanzaron los 27,8 km/h y en Talara los 29,6 km/h, en línea con el pronóstico emitido para la costa peruana.

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Por su parte, la Asociación de Meteorología del Perú (Asismet) informó que el aeropuerto de Pisco reportó ráfagas cercanas a 50 km/h (27 nudos), acompañadas por un intenso levantamiento de polvo —conocido también como 'paraca’— en los distritos de Paracas y Pisco, por lo que advirtió sobre la reducción de la visibilidad para conductores y la población.

El meteorólogo Abraham Levy también alertó sobre la intensidad del fenómeno. “La Paraca es muy intensa en la ciudad de Pisco, que a la 1 p.m. reporta vientos de 50 km/h y 25 °C. Todo lleno de polvo y casi nula visibilidad “, señaló a través de sus redes sociales.

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¿Qué son los vientos Paracas y por qué ocurren?

Los vientos Paracas, conocidos en la zona simplemente como la paraca, constituyen un fenómeno atmosférico propio de la costa sur del Perú, especialmente de la región Ica y la península de Paracas.

Fuertes vientos levantan polvo y arena, dinsminuyendo visibilidad en carretera Panamericana Sur. (Foto: Composicion Infobae)

Su nombre proviene del quechua: “para” (lluvia) y “aco” (arena), una referencia a la intensa cantidad de polvo y arena que levantan, generando una especie de “lluvia de arena” que puede reducir considerablemente la visibilidad.

Según explica el Senamhi, estos vientos se originan por el contraste de presión entre el océano Pacífico y el desierto costero, lo que produce corrientes de aire intensas capaces de movilizar grandes cantidades de arena y polvo. Aunque pueden presentarse durante todo el año, su frecuencia e intensidad suelen incrementarse entre agosto y octubre, coincidiendo con el invierno y el inicio de la primavera.

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Entre sus principales efectos figuran la disminución de la visibilidad, el levantamiento de partículas en suspensión y posibles dificultades para el tránsito terrestre y las operaciones en zonas costeras.

¿El polvo podría llegar a Lima?

El incremento de los vientos en la costa peruana mantiene la atención sobre el posible desplazamiento del polvo levantado por la paraca hacia otros sectores del litoral. El meteorólogo Abraham Levy advirtió que parte de este material podría llegar a Lima y Callao, donde también se registraron vientos durante la jornada.

“Ese polvo vendrá a Lima. Puede hacerlo en forma de llovizna en la noche”, señaló Levy, quien reportó que en Pisco los vientos alcanzaron los 50 km/h, mientras que en Lima-Callao se registraron velocidades menores.

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En anteriores episodios de vientos Paracas se han observado condiciones similares, con el desplazamiento de partículas de polvo hacia la capital, especialmente cuando estas se combinan con la humedad presente en el ambiente y la ocurrencia de lloviznas durante la noche o madrugada.

Para este 31 de julio, el Senamhi pronosticó en Lima y Callao condiciones de cielo cubierto a nublado, viento moderado y probabilidad de lloviznas durante la jornada, en un contexto de presencia de vientos fuertes a lo largo de la costa peruana.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales asociados al fenómeno en Pisco. Sin embargo, la reducción de la visibilidad puede representar un riesgo para conductores y peatones, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Senamhi.

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