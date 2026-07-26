Universitario vs Cienciano: día, hora y dónde ver partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 no da tregua y entra a su tercera jornada con un enfrentamiento de alto calibre en la altura. Universitario de Deportes se trasladará a la ‘Ciudad Imperial’ para medirse contra Cienciano en el histórico estadio Inca Garcilaso de la Vega. El choque, válido por la fecha 3 del segundo certamen de la temporada, pondrá a prueba la solidez del vigente líder frente a la urgencia de un cuadro local golpeado por los resultados recientes.
Universitario vs Cienciano: día, hora y dónde ver partido por fecha 3 del Torneo Clausura
El esperado compromiso entre ‘cremas’ e ‘imperiales’ se disputará este domingo 2 de agosto en las instalaciones del recinto cusqueño. La pelota rodará a partir de las 18:30 horas (hora peruana).
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Para los aficionados que sigan las acciones fuera de las fronteras nacionales, estos son los horarios para sintonizar el encuentro:
- Perú, Colombia, Ecuador: 18:30 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela, Miami (EE. UU.): 19:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 20:30 horas
- España: 01:30 horas (del lunes 3 de agosto)
La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1 MAX (disponible en Directv, Claro TV, Best Cable, entre otros cableoperadores) y vía streaming a través de L1 PLAY. Asimismo, podrás seguir la cobertura en directo mediante la página web de Infobae Perú, con el minuto a minuto, jugadas clave, goles y las declaraciones post partido.
¿Cómo llegan los equipos?
Universitario atraviesa un arranque inmejorable en el certamen con puntaje perfecto. El conjunto dirigido por Héctor Cúper sumó seis puntos de seis posibles tras imponerse como visitante por 2-1 a ADT en Tarma, gracias a las anotaciones de Álex Valera y Lisandro Alzugaray. Posteriormente, ante su hinchada en Ate, derrotó agónicamente a Cusco FC por 1-0 con una aparición decisiva de Gianluca Lapadula.
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En la vereda opuesta, Cienciano llega bajo máxima presión tras encadenar dos derrotas consecutivas. El cuadro bajo la dirección técnica de Horacio Melgarejo debutó con caída en casa ante FBC Melgar por 3-1, partido en el que Alejandro Hohberg adelantó a los locales antes de los tantos de Nicolás Quagliatta, Jefferson Cáceres y Jhonny Vidales. En la fecha posterior, tropezaron en Chongoyape por 2-0 frente a Juan Pablo II con goles de Janio Pósito y Josué Torres.
¿Cómo quedó el Universitario vs Cienciano en el Torneo Apertura?
En el antecedente inmediato de la presente temporada, durante el Torneo Apertura, el cuadro ‘merengue’ (entonces conducido por Javier Rabanal) se quedó con la victoria por 2-1 en el estadio Monumental de Ate. Aquella tarde, Álex Valera y Jairo Concha anotaron para la ‘U’, mientras que un autogol del portero Diego Romero significó el descuento para los cusqueños.
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El último Universitario vs Cienciano en Cusco
Para recordar la última visita de los de Ate a la ‘Ciudad Imperial’, hay que remitirse a la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, el duelo finalizó en empate 1-1. Álex Valera había adelantado a la visita vía penal a los 84 minutos, pero Alejandro Hohberg firmó la igualdad definitiva sobre la hora (90+5′).
Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
La tercera fecha del campeonato se jugará entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Así se disputará la jornada completa:
Viernes 31 de julio
- Los Chankas vs Comerciantes Unidos | 15:00 hrs – Estadio Los Chankas
Sábado 1 de agosto
- FC Cajamarca vs Sport Huancayo | 13:00 hrs – Estadio Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs Sport Boys | 15:30 hrs – Estadio La Matanza
- Cusco FC vs UTC | 18:00 hrs – Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Alianza Atlético | 20:30 hrs – Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 2 de agosto
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II | 11:00 hrs – Estadio Alberto Gallardo
- ADT vs Deportivo Garcilaso | 13:15 hrs – Estadio Unión Tarma
- CD Moquegua vs FBC Melgar | 15:30 hrs – Estadio 25 de Noviembre
- Cienciano vs Universitario | 18:30 hrs – Estadio Inca Garcilaso de la Vega
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