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Integrante de la producción de ‘La Manada’ le responde a Mario Irivarren: “Te lo digo con los ovarios bien puestos”

Trabajadora de la producción lanzó una frase que se viralizó: “Igual Mario te puedes ir bien a la con***”; luego, el conductor pidió disculpas al público.

El presentador reflexionó sobre lo ocurrido en el programa, asegurando que los conflictos pueden servir para mejorar el ambiente de trabajo si se abordan con diálogo y apertura. La Manada/ YouTube
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La polémica en 'La Manada’ no terminó con el intercambio tenso que se vio al aire. Al día siguiente, el programa retomó el tema con una dinámica que mezcló humor y descargo, y fue ahí donde Jatziry, integrante del equipo de producción, lanzó una frase que sorprendió a todos en el set y se viralizó en redes: “Igual Mario te puedes ir bien a la con***”.

Aunque el comentario se dijo en un contexto de broma, funcionó como una respuesta frontal a Mario Irivarren tras el enfrentamiento que ambos protagonizaron durante una transmisión en vivo.

El episodio dejó dos escenas claras: primero, la tensión en vivo que generó críticas contra Irivarren; y después, el intento del equipo por bajar el conflicto, aclarar lo ocurrido y reforzar la idea de que el problema ya fue conversado internamente.

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El arranque del programa: humor para responder a la polémica

Luego de la discusión que se viralizó, ‘La Manada’ inició su siguiente emisión con una dinámica distinta: los integrantes salieron vestidos como deportistas para “dar su versión” del episodio, como si el conflicto hubiera sido un partido. En esa puesta en escena, el programa buscó tomar distancia de la tensión, pero sin ignorar que el tema ya estaba instalado entre los seguidores.

Ese encuadre sirvió para que cada uno hablara desde su lugar, con un tono más distendido. Sin embargo, la intervención de Jatziry cambió el ritmo y se convirtió en el momento más comentado del inicio.

Integrante de la producción de ‘La Manada’ le responde a Mario Irivarren. YouTube: La Manada.
Integrante de la producción de ‘La Manada’ le responde a Mario Irivarren. YouTube: La Manada.

La respuesta de Jatziry: “Con los ovarios bien puestos”

Cuando le tocó hablar, Jatziry dijo que recibió comentarios de todo tipo tras lo ocurrido, pero remarcó que salió a dar la cara. “La verdad que ha sido un partido complicado, he recibido todo tipo de comentarios, pero aquí estamos porque siempre con los ovarios bien puestos, dando la cara. Aquí no nos achicopalamos contra nada ni nadie”, expresó.

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La frase dejó dos mensajes: que el episodio le pasó factura en redes y que, pese a eso, no se escondió ni evitó el tema. Su intervención fue celebrada en el set por el tono y por la forma en la que se apropió de la conversación.

“Estamos más unidos que nunca”: la frase que desató risas

Tras señalar que ya habían conversado internamente, Jatziry aseguró que el asunto quedó aclarado. “Las cosas ya se hablaron, vinieron los directivos, estamos más unidos que nunca”, dijo.

Pero inmediatamente remató con la frase que encendió el set: “Igual Mario te puedes ir bien a la con***”, comentario que provocó carcajadas entre los integrantes del programa y se convirtió en el clip más replicado en redes.

Aunque el insulto se lanzó como un cierre humorístico, el efecto fue doble: para algunos usuarios fue una forma de descomprimir la tensión; para otros, un “encare” que reflejó lo que muchos esperaban escuchar después del enfrentamiento en vivo.

Un día después del escándalo en vivo, Jatziry soltó una frase que nadie esperaba y el clip se volvió viral. YouTube: La Manada.
Un día después del escándalo en vivo, Jatziry soltó una frase que nadie esperaba y el clip se volvió viral. YouTube: La Manada.

Mario Irivarren ofrece disculpas públicas al público

Luego del arranque más relajado, Irivarren decidió abordar lo ocurrido con un tono formal. En ese momento ofreció disculpas a la audiencia por haber expuesto un conflicto interno.

“Se generó una situación aquí bastante tensa, primero pedir disculpas al público, son cosas que no se deben ver, disculpas por el momento incómodo que se generó”, señaló.

Con esa frase, el conductor reconoció que lo que ocurrió al aire no debía formar parte del contenido del programa y que la audiencia fue testigo de un momento que no estaba pensado para ser público.

Mario Irivarren se disculpa con trabajadora de producción de su programa tras enfrentarse en vivo un día anterior. La Manada/ YouTube
Mario Irivarren se disculpa con trabajadora de producción de su programa tras enfrentarse en vivo un día anterior. La Manada/ YouTube

“Conversamos largo y tendido”: la reunión posterior al programa

Irivarren también contó que, después de la emisión en la que se produjo el choque, se quedaron conversando para resolver los puntos pendientes. “Luego del programa nos quedamos, conversamos largo y tendido, hablamos cosas muy valiosas que no se habían dicho, que no sabíamos”, afirmó.

En su relato, esa conversación permitió que el conflicto se desinflara y que se plantearan temas internos que, según él, no habían sido expresados de manera directa antes. También dejó un mensaje que buscó trasladar la situación a una idea general sobre la convivencia laboral.

“En la vida, en tu trabajo, con tu pareja, relaciones sanas requieren conversaciones incómodas”, sostuvo, planteando que evitar ciertos temas termina acumulando tensión.

En su descargo, Irivarren también dedicó palabras positivas hacia Jatziry. “Aclaro que con Jatziry todo está bien, ayer conversamos, se aclararon los problemas. Para mí que una chica tan joven deje su hogar y luche por sus sueños, para mí es de admirar, ni siquiera a mi edad, tiene mucho potencial”, manifestó.

Con esa declaración, el conductor buscó reforzar que no existe un conflicto activo entre ambos y que, más bien, el episodio sirvió para ordenar la dinámica del equipo.

Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.
Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.

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