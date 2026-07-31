Vientos Paracas azotan Pisco y dejan daños: calles bloqueadas, vuelos desviados y alerta por polvo en Lima

Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado.

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Una intensa tormenta de arena sorprendió a propios y extraños en Pisco, región Ica, la tarde del 31 de julio. Las ráfagas, conocidas como vientos Paracas, redujeron drásticamente la visibilidad y obligaron a suspender diversas actividades en la zona.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la estación meteorológica de Pisco registró vientos de 42,6 km/h, mientras que en el aeropuerto local se reportaron ráfagas cercanas a 50 km/h. La nube de polvo, visible en imágenes difundidas por redes sociales, cubrió calles, viviendas y vías principales, complicando el tránsito y las operaciones aéreas.

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“El aeropuerto de Pisco reportó ráfagas cercanas a 50 km/h (27 nudos), acompañadas por un intenso levantamiento de polvo en los distritos de Paracas y Pisco”, informó la Asociación de Meteorología del Perú (Asismet).

De acuerdo al meteorólogo Abraham Levy, los vientos Paracas son característicos de la costa sur del Perú y se generan por el contraste de presión entre el océano Pacífico y el desierto costero. Su poder para levantar arena y polvo puede compararse con una cortina que bloquea la visión y transforma el paisaje en minutos.

Un video capturado en Pisco muestra el impacto de los vientos paracas. Se observa una carretera rodeada de terreno desértico, con estructuras a lo lejos. Una densa nube de polvo y arena cubre la zona, reduciendo significativamente la visibilidad horizontal. El fenómeno natural altera el paisaje y las condiciones ambientales en la región. Las imágenes fueron registradas por un transeúnte.

Consecuencias y daños

Los fuertes vientos Paracas provocaron una serie de daños materiales en distintos puntos de Pisco, incluyendo la caída de un árbol en el frontis del colegio República Argentina y otro incidente similar en los exteriores de Aceros Arequipa, sobre la Panamericana Sur.

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Además, un letrero publicitario en el supermercado Precio Uno quedó a punto de colapsar debido a la fuerza de las ráfagas, generando preocupación entre vecinos y autoridades por los riesgos que representa la intensa tormenta de arena para la seguridad y la infraestructura local.

Las actividades turísticas también se vieron alteradas: la Capitanía de Puerto de Pisco suspendió el zarpe de embarcaciones hacia las islas Ballestas e Isla Blanca. En Nasca, dos avionetas turísticas fueron desviadas al aeródromo de Marcona tras sobrevolar las Líneas de Nasca, debido a la baja visibilidad ocasionada por el polvo. Las operaciones aéreas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió una serie de recomendaciones para los conductores ante la presencia de vientos fuertes y polvo en suspensión.

“Reduce la velocidad para mantener el control ante la baja visibilidad, guarda suficiente espacio respecto a los demás vehículos, enciende las luces si notas que la visibilidad disminuye y maneja con extrema precaución evitando movimientos bruscos”, posteron en sus redes sociales.

Hasta el momento no se han reportado daños personales en Pisco, pero el fenómeno mantiene en alerta a toda la costa central por todo el fin de semana, de acuerdo a las autoridades pertinentes.

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Letrero a punto de colapsar en supermercado.

¿El fenómeno podría llegar hasta Lima?

Abraham Levy adelantó: que “ese polvo vendrá a Lima en forma de llovizna en la noche”. Según el Senamhi, en Lima y Callao se registraron vientos de hasta 27,8 km/h y se pronosticaron condiciones de cielo cubierto, viento moderado y probabilidad de lloviznas.

En anteriores episodios, partículas de polvo levantadas por los vientos Paracas han alcanzado la capital, especialmente cuando coinciden con humedad y lluvias ligeras.