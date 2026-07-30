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Mark Vito se pronuncia tras asistir a la Parada Militar en el mandato de Keiko Fujimori: “Vale la pena celebrar aquello que nos une”

El exesposo de la presidenta del Perú sorprendió con su presencia en el evento por Fiestas Patrias y no dudó en referirse al tema

Díptico. Izquierda: Mark Vito con una mujer en evento exterior con bandera peruana. Derecha: Mark Vito con Keiko Fujimori
Una composición muestra a Mark Vito junto a una mujer en la Parada Militar y también con Keiko Fujimori en otra aparición pública.
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Mark Vito Villanella y su novia Leslie Echavarría fueron vistos por el público en el estrado principal de la Parada Militar durante las celebraciones por las Fiestas Patrias en Lima. Este espacio, reservado para invitados especiales, le otorgó un lugar de privilegio para presenciar el evento, lo que despertó la curiosidad de los asistentes y generó comentarios en redes por tratarse del padre de las hijas de la presidenta Keiko Fujimori.

La presencia de Vito en un acto oficial se produce en un contexto particular, ya que se encuentra separado de la mandataria y mantiene una relación con Leslie Echavarría. Pese a la distancia sentimental, ambos han demostrado mantener un vínculo respetuoso y estable en lo familiar. Tras compartir en sus historias de Instagram una fotografía junto a su actual pareja en el desfile, Vito publicó un mensaje que fue bien recibido por sus seguidores.

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Con una foto al lado de Echavarría y otra en compañía de los padres de ella, el empresario estadounidense escribió: “Hay días que nos recuerdan que siempre vale la pena celebrar aquello que nos une”.
Hombre y mujer sonrientes en primer plano con cintas rojas en las solapas. El hombre sostiene una bandera de Perú. Detrás, multitud y edificios
Mark Vito y Leslie Echevarria, con la bandera de Perú, participan en la Parada Militar, un evento de Fiestas Patrias que celebra la unidad nacional.

En la misma publicación agregó: “Agradecido por estas fiestas patrias y por los momentos compartidos en este hermoso país que amo con todo mi corazón”. El texto finalizó con un llamado a la unidad nacional: “Que el orgullo por nuestro país nos inspire siempre a mirar hacia adelante con esperanza y siempre unidos. ¡Felices Fiestas Patrias!”.

La reacción del público fue mayoritariamente positiva. Diversos usuarios destacaron la buena relación parental entre Vito y Fujimori, así como la madurez con la que enfrentan la exposición pública y la convivencia en espacios familiares. Aunque el empresario no ofreció detalles sobre los motivos de su presencia, sus palabras reafirmaron su aprecio por el Perú y su disposición a integrarse a celebraciones patrias relevantes.

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Cuatro personas sonríen. Dos hombres en traje, dos mujeres con vestidos rojos y pines de cinta. Un hombre sostiene bandera peruana. Fondo rojo liso
Mark Vito asiste a un evento oficial junto a varias personas durante la Parada Militar en Perú.

Mark Vito y Leslie Echavarría en las primeras actividades oficiales de Keiko Fujimori

El 28 de julio inició el mandato de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en medio de la atención de medios nacionales e internacionales. Uno de los hechos que más comentarios generó durante los actos protocolares fue la participación de Mark Vito Villanella, exesposo de la mandataria, junto a su actual pareja Leslie Echavarría.

Ambos acudieron a la cena de gala celebrada en el Palacio de Gobierno y a la Parada Cívico Militar, eventos centrales en el arranque de la gestión presidencial. Durante la ceremonia, la llegada de Vito y Echavarría resaltó tanto por el atuendo formal —él con terno oscuro y ella con vestido azul en la gala, y rojo en la parada— como por la cordialidad que proyectaron. La convivencia y el respeto entre los miembros de la familia presidencial quedaron reflejados en las imágenes compartidas y en la actitud mostrada ante los presentes.

Hombre sonriente de traje azul y mujer sonriente de vestido largo azul posan. Fondo con personas, columnas doradas, lámparas y un cuadro
Mark Vito y Leslie Echavarría posan sonrientes en el salón de una cena de gala, él con traje azul y ella con un vestido largo del mismo color.

En el estrado de invitados, un espacio reservado para allegados y familiares de la presidenta, Echavarría compartió una fotografía junto a Vito, evidenciando la integración en los actos oficiales y la importancia de la familia ampliada en este nuevo periodo de gobierno. La pareja mantuvo una actitud relajada y cercana con otros asistentes, lo que fue apreciado en redes sociales y por analistas políticos.

La aparición de Vito y Echavarría en actividades públicas junto a la presidenta fue interpretada como una señal de armonía y estabilidad en el entorno familiar, un aspecto que adquiere relevancia dada la exposición mediática que rodea a la figura presidencial en el país.

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