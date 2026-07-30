Alejandro Hohberg lanzó punzante mensaje tras clasificación de Cienciano: “Esto es para la gente que puso en duda”

Alejandro Hohberg lanzó punzante mensaje tras clasificación de Cienciano ante Lanús en Copa Sudamericana 2026.

Guardar

La noche del miércoles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega marcó un capítulo inolvidable en la historia del fútbol peruano. Cienciano, con una actuación arrolladora, consiguió una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 4-0 a Lanús de Argentina. El resultado desató la euforia de los hinchas cusqueños y significó darle vuelta al 2-0 sufrido en la ida, una hazaña que quedará grabada en la memoria colectiva del club.

Alejandro Hohberg, uno de los protagonistas de la noche, no ocultó su alegría y orgullo por el grupo. “Contento. Una noche bella que uno siempre sueña tener”, confesó en zona mixta. El atacante insistió en que el ‘papá’ mantuvo la confianza incluso después de las derrotas recientes en Liga 1, Copa de la Liga y Sudamericana, subrayando que “estamos con mucha confianza de que hoy íbamos a volver a ser el equipo que somos”.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el ‘Enano’ fue enfático: “Para aquella gente que lo puso en duda, ahí tiene”. El mensaje estuvo dirigido a quienes pusieron en tela de juicio la capacidad del equipo después de caer en Argentina y de sumar una seguidilla de derrotas locales.

En las palabras de Hohberg, quedó clara la importancia de este logro: “No es normal que un equipo peruano revierta una serie así contra el último campeón de la Sudamericana, de la Recopa y más un equipo argentino con jugadores que han jugado en Mundiales, en Boca Juniors, en todos lados. Así que ojalá que se dé el valor que tiene”.

PUBLICIDAD

El 'Enano' habló sobre la clasificación histórica del 'papá' en Copa Sudamericana 2026. (Video: Picante.x)

Y es que la noche en Cusco se vivió con intensidad desde el inicio. Apenas a los siete minutos, Carlos Garcés abrió el marcador, encendiendo las esperanzas del público local. A los 40 minutos, un remate de media distancia de Alejandro Hohberg puso el 2-0. El tercer tanto llegó antes del cierre del primer tiempo, gracias a un cabezazo del delantero ecuatoriano tras centro de Cristian Souza. Ya en tiempo añadido, Hohberg cerró la cuenta con su segundo gol personal, sellando la remontada y el pase a la siguiente ronda.

Los millones que se llevó Cienciano con la clasificación en Copa Sudamericana 2026

El pase a los octavos de final no solo tiene valor deportivo. Cienciano recibió un premio de 600 mil dólares por acceder a esta instancia de la Copa Sudamericana 2026. La cifra corresponde a la suma determinada por Conmebol para los equipos que logran avanzar a esta instancia.

PUBLICIDAD

El club cusqueño ha visto incrementados sus ingresos a lo largo del certamen. Por su participación en la fase previa, obtuvo 225 mil dólares; en la fase de grupos, sumó 300 mil dólares, y por dos victorias en esa etapa, otros 250 mil dólares. El avance a los ‘playoffs’ le otorgó 500 mil dólares adicionales. Así, el saldo total acumulado por la entidad ‘imperial’ en esta campaña alcanza 1 millón 875 mil dólares, un monto que representa un impulso económico fundamental para la institución.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Este ingreso extraordinario permite a la directiva proyectar inversiones para reforzar el plantel y sostener la competitividad, así como afrontar los compromisos deportivos y financieros de la segunda mitad del año. Además, el hecho de ser el único club peruano en carrera tras la eliminación de Sporting Cristal acentúa el mérito y la proyección internacional de la campaña cusqueña.

PUBLICIDAD

Próximo rival de Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La clasificación a octavos coloca a Cienciano ante un nuevo reto de gran envergadura: Botafogo de Brasil será su adversario en la siguiente fase. El conjunto brasileño accedió directamente a octavos tras liderar su grupo con puntaje ideal, dejando atrás a equipos como Racing Club de Argentina, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia.

Se prevé que el partido de ida se dispute en el estadio Inca Garcilaso de la Vega entre el 11 y el 13 de agosto. La revancha se jugará una semana después, entre el 18 y el 20, en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. La programación definitiva será confirmada por la Conmebol en los próximos días.

PUBLICIDAD