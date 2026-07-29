Entradas de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del cuadrangular en Lima

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La Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 se disputará en Lima con la presencia de cuatro selecciones que ultiman detalles para el Mundial de la categoría. El torneo reunirá a Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana en el Coliseo Eduardo Dibós, donde los aficionados podrán acompañar a las jóvenes promesas del voleibol nacional en su última etapa de preparación.

La competencia representará el último gran examen para la selección peruana antes de su participación en la justa mundialista. Por ello, los seguidores de la ‘bicolor’ tendrán la oportunidad de ver en acción al equipo dirigido por Marcello Bencardino frente a rivales de alto nivel internacional.

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¿Dónde comprar las entradas para la Copa Federación Sub 17?

Los hinchas que quieran asistir al torneo podrán adquirir sus boletos mediante Joinnus, plataforma habilitada para la venta de entradas de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026. Los tickets ya se encuentran disponibles para las tres jornadas de competencia.

La entrada correspondiente a cada fecha permitirá el acceso a todos los partidos programados durante ese día en el Coliseo Eduardo Dibós. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar no solo de los encuentros de la selección peruana, sino también del resto de compromisos incluidos en la programación del cuadrangular internacional.

Precio de las entradas para ver a Perú en la Copa Federación

Los precios oficiales de las entradas para cada jornada de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 ya fueron confirmados y son los siguientes:

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General: S/ 25

Preferente Norte: S/ 40

Preferente Sur: S/ 40

Preferente Oriente: S/ 50

Preferente Occidente: S/ 50

Estos valores corresponden al ingreso por una fecha de competencia y permitirán a los aficionados acceder a todos los partidos programados durante esa jornada en el Coliseo Eduardo Dibós. Así, el público podrá acompañar a la ‘bicolor’ en su preparación rumbo al Mundial Sub 17 y también presenciar los enfrentamientos entre las otras selecciones participantes.

Las entradas de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 ya están disponibles en Joinnus.

Fixture de Perú en la Copa Federación Sub 17 de Vóley

La selección peruana disputará tres partidos durante el torneo preparatorio rumbo al Mundial. El equipo nacional debutará ante República Dominicana, luego enfrentará a España y cerrará su participación frente a Corea del Sur. Este es el fixture completo del cuadrangular:

Viernes 31 de julio

15:45 horas: España vs Corea del Sur

17:45 horas: Perú vs República Dominicana

Sábado 1 de agosto

16:45 horas: República Dominicana vs Corea del Sur

18:45 horas: Perú vs España

Domingo 2 de agosto

14:45 horas: República Dominicana vs España

16:45 horas: Perú vs Corea del Sur

Los partidos de la ‘bicolor’ estarán incluidos dentro de jornadas dobles durante el torneo. Por ello, los aficionados que adquieran sus entradas podrán disfrutar también del encuentro previo programado en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

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Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Última prueba antes del Mundial Sub 17

La Copa Federación que se desarrollará en Lima será el último examen de Perú antes del gran objetivo de la temporada: el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, que se disputará en Chile del 6 al 16 de agosto. El equipo nacional buscará aprovechar estos encuentros para afinar detalles, corregir aspectos de juego y llegar con mayor ritmo competitivo a la cita internacional.

Con una base de jugadoras que ya disputó torneos como la Copa del Pacífico y la Copa Panamericana Sub 17, la selección peruana afrontará este cuadrangular ante rivales que también estarán en la competencia mundialista, como parte de la etapa final de su preparación.

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