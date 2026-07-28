Fixture de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: partidos, horarios y canales TV del torneo preparatorio en Lima

La selección peruana femenina Sub 17 tendrá un importante examen antes de disputar el Mundial de Chile 2026. El combinado ‘blanquirrojo’ afrontará la Copa Federación de Vóley, torneo preparatorio en el que se medirá ante España, Corea del Sur y República Dominicana, tres selecciones también clasificadas a la cita mundialista.
La competencia se desarrollará en el coliseo Eduardo Dibos y será una de las últimas pruebas de alto nivel para las dirigidas por Marcelo Bencardino, quien aprovechará estos encuentros para evaluar el rendimiento de sus jugadoras, ajustar detalles tácticos y llegar con mayor preparación al torneo internacional que comenzará el próximo 6 de agosto en territorio chileno.
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Además de la selección peruana, la Copa Federación reunirá a tres escuadras de distintos continentes que también estarán presentes en el Mundial Sub 17. El torneo será una prueba de alto nivel para el equipo nacional, lo que permitirá medir el verdadero nivel del conjunto nacional frente a rivales de distintas escuelas de voleibol.
Fixture completo de la Copa Federación Sub 17 de Vóley
El torneo se desarrollará durante tres jornadas, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con una programación de dos encuentros por día en el Coliseo Eduardo Dibós. A continuación te compartimos el fixture completo de la Copa Federación Sub 17 de Vóley:
Viernes 31 de julio
- 15:45 horas: España vs Corea del Sur
- 17:45 horas: Perú vs República Dominicana
Sábado 1 de agosto
- 16:45 horas: República Dominicana vs Corea del Sur
- 18:45 horas: Perú vs España
Domingo 2 de agosto
- 14:45 horas: República Dominicana vs España
- 16:45 horas: Perú vs Corea del Sur
¿Dónde ver los partidos de la Copa Federación Sub 17?
Los aficionados podrán seguir todos los encuentros del torneo a través de la transmisión oficial de Latina Televisión, canal que tendrá la emisión exclusiva de la competencia.
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Los partidos estarán disponibles mediante la señal abierta de Latina, además de sus plataformas digitales, como el aplicativo y la página web oficial del canal. De esta manera, los seguidores del voleibol peruano podrán acompañar a la selección Sub 17 en una de sus últimas presentaciones antes del Mundial.
Perú Sub 17 enfrentará a potencias antes del Mundial
La Copa Federación representa una oportunidad clave para la generación peruana Sub 17, que buscará llegar con confianza al campeonato mundial. El equipo nacional tendrá enfrente a selecciones con estilos de juego diferentes: Corea del Sur, conocida por su velocidad y disciplina táctica; España, con una propuesta europea basada en la técnica y el orden colectivo; y República Dominicana, una potencia caribeña con tradición en el voleibol.
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Para el comando técnico de Bencardino, estos partidos serán fundamentales para identificar fortalezas y aspectos por mejorar antes del debut mundialista. La exigencia del torneo permitirá que las jóvenes voleibolistas sumen experiencia internacional y compitan ante equipos que también tienen como objetivo llegar en óptimas condiciones a Chile.
Último examen para la selección peruana antes de Chile 2026
La Copa Federación llega en un momento determinante para Perú, que busca cerrar su preparación con una competencia de alto nivel antes de afrontar el reto mundialista. El equipo nacional tendrá la posibilidad de medir su evolución y ganar confianza frente a rivales que también estarán presentes en la máxima cita de la categoría.
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Con el apoyo del público en el coliseo Eduardo Dibos, la selección peruana intentará aprovechar esta oportunidad para afinar su juego y llegar fortalecida al Mundial Sub 17 de Chile, donde buscará representar al país de la mejor manera.
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