Alianza Lima confirma reclamo ante CONAR y deslinda de la denuncia penal presentada por socios del club contra árbitros

Alianza Lima respalda su reclamo ante la CONAR y toma distancia de la denuncia penal contra los árbitros. Crédito: X Alianza Lima.

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Alianza Lima emitió un comunicado oficial para fijar su posición tras la controversia arbitral que marcó su empate frente a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El club confirmó que presentó un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), pero al mismo tiempo dejó en claro que no tiene relación con la denuncia penal que un grupo de socios interpuso contra árbitros y autoridades de la Federación Peruana de Fútbol.

El pronunciamiento fue difundido a través de las redes sociales de la institución, en respuesta a la polémica originada por la actuación del árbitro Augusto Menéndez durante el compromiso disputado en Cutervo. La principal queja de Alianza Lima gira en torno a un penal no sancionado sobre Jairo Vélez, una acción que generó fuertes reclamos por parte del plantel, el comando técnico y la dirigencia.

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“Ante las graves irregularidades en el arbitraje del partido del domingo 26 de julio de 2026, Alianza Lima presentó el día de ayer, lunes 27, un reclamo formal ante la CONAR siguiendo los canales que establece la justicia deportiva, que es el camino correcto dentro del sistema deportivo”, señaló la institución.

Alianza Lima y su firme comunicado tras la actuación del árbitro Augusto Menéndez en el duelo ante Comerciantes Unidos. Crédito: X Alianza Lima.

Asimismo, el cuadro íntimo recordó que conoce y respeta la normativa de la FIFA respecto a la resolución de controversias deportivas, motivo por el cual descartó cualquier participación en acciones que busquen trasladar este tipo de conflictos a la justicia ordinaria.

“Alianza Lima conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembros para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia”, añadió.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el deslinde respecto a la denuncia penal presentada por el ciudadano y socio Julio Alonso Lozano Hernández ante el 5.º Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis.

El recurso penal promovido por socios de Alianza Lima incluye a once personas entre árbitros, responsables del VAR y dirigentes federativos. La Fiscalía deberá evaluar el alcance de la denuncia. (Comisaría de La Victoria)

En dicho documento, los denunciantes atribuyen presuntos delitos relacionados con una supuesta manipulación dolosa de una competencia deportiva, además de corrupción en el ámbito privado y actuación concertada, en un proceso dirigido contra árbitros, autoridades de la CONAR y de la Federación Peruana de Fútbol.

Sin embargo, Alianza Lima fue enfático al precisar que dicha iniciativa fue realizada a título estrictamente personal y que no representa la postura institucional del club.

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Finalmente, la institución reiteró que continuará defendiendo sus intereses dentro de los mecanismos previstos por el reglamento, aunque insistió en expresar su preocupación por los reiterados errores arbitrales que, a su juicio, afectan la credibilidad del campeonato.

Las sanciones de CONAR

La controversia arbitral no tardó en tener consecuencias. Horas después de la jornada, la Comisión Nacional de Árbitros reconoció errores importantes en el desarrollo de dos encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y anunció sanciones para los jueces involucrados.

Conar reconoció errores en duelos de Alianza Lima y Universitario.

La CONAR decidió suspender a Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López, quienes no serán considerados para la siguiente jornada del campeonato mientras cumplen la medida disciplinaria impuesta por el organismo.

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Menéndez fue uno de los árbitros más cuestionados tras no sancionar el penal reclamado por Alianza Lima en el duelo frente a Comerciantes Unidos, una decisión que terminó condicionando el desarrollo del encuentro y motivó el reclamo formal del club victoriano.

Por su parte, Edwin Ordóñez también quedó bajo observación por su actuación en el partido entre Universitario y Cusco FC, al no advertir una presunta infracción previa en la jugada que derivó en el gol agónico del conjunto crema. Ambos episodios volvieron a instalar el debate sobre el nivel del arbitraje peruano y llevaron a la CONAR a tomar medidas disciplinarias inmediatas.

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