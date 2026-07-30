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A metros de un colegio en el Callao: sicarios en moto disparan cuatro veces contra joven y lo dejan grave

El ataque ocurrió durante la noche en la urbanización Previ, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones

Una balacera alertó a vecinos de la urbanización Previ, en el Callao. Un joven fue atacado por sujetos a bordo de una motocicleta y quedó gravemente herido tras recibir cuatro impactos de bala. Las autoridades investigan el caso.
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Un joven de 18 años fue atacado a balazos por presuntos sicarios en motocicleta durante la noche del miércoles en la urbanización Previ, en el Callao. La víctima recibió cuatro impactos de bala y quedó herida en plena vía pública, en una zona ubicada a pocos metros de la institución educativa Carlos Phillips y otra escuela cercana.

Según informó Latina Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos en las inmediaciones del óvalo Previ. La rápida intervención policial permitió ubicar al joven herido y trasladarlo a un centro médico para recibir atención especializada.

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De acuerdo con información difundida por Exitosa, el agraviado fue identificado como Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, quien permanece internado en el hospital Negreiros con diagnóstico reservado. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que el móvil del ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas debido a la forma en que fue ejecutado el atentado.

Hombre de espaldas caminando en calle oscura, con poste de luz. Motocicleta con dos personas que usan cascos y chaquetas; una porta un arma.
Un hombre camina de espaldas por una calle oscura del Callao bajo la luz de un poste mientras dos personas en una motocicleta, una de ellas con un arma, se aproximan. (Imagen referencial Ilustrativa Infobae)

Joven recibió cuatro impactos de bala tras ataque en la urbanización Previ

De acuerdo con la información policial recogida por el medio radial, el joven recibió cuatro disparos durante el ataque armado. Dos proyectiles impactaron en la zona del pecho, uno en el brazo izquierdo y otro en la mano derecha.

Tras escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso a las autoridades, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Los agentes realizaron un plan cerco y encontraron al joven herido en la calle Las Avellanas, donde fue auxiliado antes de ser trasladado en un patrullero de la comisaría de Bocanegra.

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La víctima fue llevada de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, donde los médicos evalúan su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables ni sobre la identidad de los atacantes.

El hecho generó preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió en una zona con presencia de instituciones educativas. El ataque se registró cerca del colegio Carlos Phillips, ubicado en la urbanización Previ, en el primer puerto.

SMP Perú - 15 de abril
El joven herido tras el ataque en la loza deportiva de SMP recibe atención médica en el Hospital Luis Negreiros, donde su estado de salud es reservado. Foto: Defensoria

Cámaras de videovigilancia ayudarán a identificar a los sicarios

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán una pieza clave para la investigación del ataque contra el joven. Estos registros permitirán conocer con mayor precisión cómo ocurrió el atentado, identificar el punto exacto donde inició y establecer la ruta que siguieron los responsables.

Los investigadores buscan determinar si los atacantes llegaron directamente hasta la zona para disparar contra la víctima o si previamente realizaron algún seguimiento. Las imágenes también podrían ayudar a identificar la motocicleta utilizada durante la fuga.

El caso quedó en manos de la Depincri Bellavista, unidad policial que continuará con las diligencias correspondientes. Entre las acciones previstas figuran la recopilación de testimonios de vecinos, revisión de cámaras y búsqueda de información que permita establecer el móvil del ataque.

El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa

Policía evalúa presunto ajuste de cuentas tras ataque armado

La Policía Nacional mantiene como una de las hipótesis principales un posible ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque. Los agentes analizan si el joven tenía algún antecedente o vínculo que pueda explicar el atentado; sin embargo, esta versión todavía permanece en investigación.

El ataque se suma a la preocupación por el aumento de hechos violentos registrados en la provincia constitucional del Callao. Este caso forma parte de los más de 50 homicidios reportados en la jurisdicción de acuerdo con estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en un contexto marcado por el estado de emergencia.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del ataque ocurrido en la urbanización Previ. La revisión de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en la zona serán determinantes para esclarecer el caso y conocer qué motivó el atentado contra el joven de 18 años.

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