MIMP brinda apoyo legal y psicológico a mujer que denunció agresión de diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú

El parlamentario fue detenido tras una denuncia por agresión física contra una mujer. El Ministerio de la Mujer informó que se está proporcionando asesoría legal y atención psicológica a la víctima. (Crédito: X/@Canal N)

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que activó sus servicios de atención para brindar acompañamiento legal, psicológico y social a una mujer que denunció haber sido víctima de violencia por parte del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui. La intervención se realizó luego de que el caso fuera reportado ante las autoridades policiales y el parlamentario quedara detenido.

A través del Programa Nacional Warmi Ñan, un equipo multidisciplinario del sector acudió a la comisaría de San Miguel para ofrecer soporte especializado a la denunciante. Según informó el MIMP, los profesionales desplegados tienen como objetivo garantizar la atención integral de la víctima y facilitar el acceso a los mecanismos de protección y orientación disponibles.

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El diputado Julián Pérez Mallqui permanece detenido en una comisaría, mientras personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Perú asiste a una víctima de violencia.

MIMP brinda atención a víctima

El Ministerio de la Mujer señaló que puso a disposición de la ciudadana profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y acompañamiento social. Estas acciones forman parte de la respuesta institucional frente a casos de violencia, con el propósito de brindar contención emocional y orientación durante el proceso correspondiente.

De acuerdo con información difundida por Canal N, la denuncia involucra al diputado Julián Pérez Mallqui, quien fue intervenido y permanece detenido en una sede policial tras ser acusado por la denunciante de presuntas agresiones físicas y verbales. El caso se encuentra bajo evaluación de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú informa sobre la activación de sus servicios de apoyo legal y psicológico a una mujer que denunció violencia. (X: @MIMP)

MIMP exige una investigación rápida

El MIMP expresó su rechazo frente a los hechos denunciados y calificó como especialmente grave que el caso involucre a una autoridad recientemente elegida. La institución señaló que ningún cargo público debe estar por encima del cumplimiento de la ley y reiteró su compromiso de brindar apoyo a las personas afectadas por situaciones de violencia.

Asimismo, el sector exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y garantizar una investigación transparente y diligente. El objetivo, indicó el ministerio, es que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes conforme al marco legal vigente.

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Autoridades definirán responsabilidades

El MIMP recordó que la intervención del Programa Nacional Warmi Ñan busca asegurar que la denunciante reciba atención profesional durante el desarrollo de las diligencias. Además, remarcó la importancia de que las instituciones involucradas actúen de manera coordinada para garantizar la protección de la víctima.

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Finalmente, la institución reiteró su llamado para que el caso sea investigado con rigurosidad y que, de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones establecidas por la normativa. La entidad sostuvo que continuará brindando los servicios necesarios para acompañar a la denunciante durante este proceso.

Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, fue detenido y llevado a la Comisaría de San Miguel tras ser acusado de agresión física.

Antecedentes de Julián Pérez

La hoja de vida de Pérez Mallqui ante el Jurado Nacional de Elecciones muestra antecedentes judiciales, incluyendo un proceso por accidente de tránsito en 2024 ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco.

A estos antecedentes se suman investigaciones por violencia familiar y otros procesos consignados en el registro correspondiente. Esta situación ha generado mayor atención sobre la figura del legislador y su historial judicial.

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Julián Pérez Mallqui, diputado electo por el Cusco, levanta el puño mientras sostiene un documento frente a la bandera de Perú.

Actualmente, la Policía Nacional realiza diligencias para determinar las circunstancias del presunto hecho de violencia, mientras el Ministerio Público evalúa las acciones que correspondan. Hasta ahora, el congresista y su bancada no han emitido ningún pronunciamiento oficial.