Kayra, la perrita rescatista que salvó una vida en Venezuela, fue ovacionada durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

Kayra fue una de las figuras más aplaudidas durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Composición: Infobae

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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 reunió a las principales instituciones del país en una jornada que también permitió reconocer el trabajo de quienes participan en labores de emergencia y protección de la población. Entre las delegaciones presentes, una integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibió una respuesta especial del público.

Los asistentes concentraron su atención en Kayra, una can de búsqueda y rescate que forma parte del Grupo USAR Perú. Su participación despertó aplausos debido a la reciente intervención que cumplió fuera del territorio nacional en una operación destinada a atender las consecuencias de un desastre natural.

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La presencia de la perrita representó el reconocimiento público al trabajo que desarrollan los equipos especializados en rescates urbanos. Su labor forma parte de una preparación técnica que permite apoyar operaciones complejas cuando personas permanecen atrapadas entre estructuras colapsadas.

El recorrido de la unidad de bomberos durante el desfile también permitió visibilizar el trabajo permanente del programa canino de la institución, cuyos integrantes participan en emergencias dentro y fuera del Perú cuando las autoridades requieren personal especializado.

Kayra recibió el reconocimiento del público durante el desfile

Kayra desfiló junto a la delegación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Su aparición se produjo pocas semanas después de integrar una misión humanitaria desarrollada en Venezuela, motivo por el cual numerosos asistentes respondieron con aplausos a su paso.

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La can adquirió notoriedad tras participar en las labores de búsqueda efectuadas luego del terremoto registrado en junio de este año en Venezuela. Como integrante del Grupo USAR Perú, formó parte del contingente de 40 bomberos peruanos desplazado para colaborar con las operaciones de rescate en ese país.

Participación en la misión de rescate en Venezuela

Un contingente de 40 bomberos peruanos y la perrita rescatista "Kayra" (también conocida como "Kiara") partirán rumbo a Venezuela. (Captura de pantalla: ATV)

Durante la operación internacional, Kayra fue la única representante del equipo de rescate canino peruano. Su entrenamiento permitió ubicar a Belkys Barreto, una mujer de 60 años que permanecía atrapada desde hacía tres días bajo los restos de un edificio de 15 pisos colapsado en la región de La Guaira.

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La localización de la sobreviviente facilitó el trabajo del personal de rescate. Después de identificar el punto donde permanecía la víctima, los bomberos efectuaron perforaciones durante más de diez horas hasta conseguir su extracción con vida.

Tras esa intervención, Kayra recibió la Medalla al Mérito del Servicio Canino y un diploma como reconocimiento por la labor cumplida durante la misión humanitaria.

La preparación que requiere un perro de búsqueda y rescate

La perrita participó en el rescate de Belkys Barreto, quien permaneció tres días atrapada bajo un edificio colapsado. Composición: Infobae / USAR Perú

Kayra tiene casi cuatro años y pertenece al programa de búsqueda con canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La formación de un perro destinado a este tipo de operaciones requiere cerca de tres años de preparación antes de intervenir en emergencias reales.

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El proceso comprende etapas de entrenamiento básico, intermedio, avanzado y operativo. Cada fase permite desarrollar capacidades orientadas a la localización de personas en escenarios afectados por derrumbes y otros desastres donde el acceso para los rescatistas resulta complejo.

La preparación también incluye ejercicios constantes para mantener las habilidades necesarias frente a distintos tipos de emergencias, con el objetivo de responder cuando las autoridades solicitan apoyo especializado.

Programa canino del Cuerpo General de Bomberos

El programa canino del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuenta actualmente con seis perros operativos y otros cinco en etapa de entrenamiento. Estos equipos participan en intervenciones relacionadas con desastres naturales, colapsos de estructuras y otras situaciones que requieren localizar personas atrapadas.

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Las unidades caninas trabajan junto a especialistas del Grupo USAR Perú, organización dedicada a las operaciones de búsqueda y rescate urbano. Su intervención permite reducir el tiempo necesario para identificar posibles sobrevivientes bajo los escombros y orientar las acciones del personal de emergencia.

La participación de Kayra durante el Desfile Cívico Militar 2026 permitió destacar nuevamente la labor que cumplen estos equipos especializados, tanto en operaciones desarrolladas dentro del país como en misiones internacionales de apoyo humanitario.