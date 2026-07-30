Lucciana Pérez impone condiciones en el W35 de Pergamino y firma un sólido estreno ante Marina Bulbarella

Lucciana Pérez derrotó a la argentina Marina Bulbarella en la primera ronda del W35 de Pergamino. Crédito: X ATPerú.

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Lucciana Pérez continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La tenista peruana tuvo un estreno impecable en el W35 de Pergamino, en Argentina, al imponerse con absoluta autoridad sobre la local Marina Bulbarella por un contundente 6-1 y 6-0, resultado que le permitió instalarse en los octavos de final del certamen sin mayores sobresaltos.

La mejor raqueta nacional del circuito femenino, ubicada actualmente en el puesto 336 del ranking WTA, necesitó poco más de una hora para resolver el compromiso. Desde los primeros juegos dejó en claro la diferencia de nivel entre ambas, dominando con la solidez de sus golpes desde el fondo de la cancha y aprovechando las oportunidades de quiebre para inclinar rápidamente el encuentro a su favor.

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La victoria también tiene un importante valor para sus aspiraciones en el ranking mundial. Gracias a este triunfo, la peruana aseguró cuatro puntos WTA, los cuales serán contabilizados en la actualización del escalafón del próximo 10 de agosto, permitiéndole continuar su objetivo de acercarse nuevamente al Top 300.

Lucciana Pérez debuta con victoria en el W35 de Pergamino, en Argentina. Crédito: Facebook.

Pérez llegó a Pergamino impulsada por la confianza que le dejó su sobresaliente actuación en el W75 de Vacaria, en Brasil. Allí firmó la mejor semana de su carrera profesional al alcanzar su primera final en un torneo de categoría W75, un resultado que confirmó la evolución que viene experimentando durante la presente temporada.

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Ese rendimiento no ha sido casualidad. Tras completar una destacada etapa en el tenis universitario de Estados Unidos, la limeña ha retomado con fuerza el circuito profesional, mostrando una mayor madurez en su juego y una regularidad que empieza a reflejarse tanto en sus resultados como en su posición dentro del ranking mundial.

Partido por los cuartos de final

En busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo, Lucciana Pérez volverá a la cancha este jueves 30 de julio, cuando enfrente a la argentina Luna María Cinalli (798 WTA) por los octavos de final del W35 de Pergamino.

El encuentro está programado para las 11:00 horas de Perú.

Estos son los horarios en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

Bolivia y Venezuela: 12:00 horas

Chile, Paraguay, Miami y Nueva York: 13:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

España: 19:00 horas

Lucciana Pérez, cuarta preclasificada en Pergamino, inicia con éxito su camino en Argentina. Crédito: Tenis al Máximo.

Cinalli intentará aprovechar el apoyo del público local, aunque la peruana parte con el impulso anímico de haber protagonizado un debut prácticamente perfecto y con la confianza que le brindan los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas.

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El partido podrá seguirse en vivo a través del portal oficial de la ITF, que ofrece la transmisión de los encuentros del circuito femenino, así como por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, que viene realizando la cobertura del desempeño de las principales tenistas peruanas.

Romina Ccuno continúa en competencia

Mientras Lucciana Pérez sigue avanzando en el cuadro individual, Romina Ccuno mantiene viva la representación peruana en la modalidad de dobles.

La tenista arequipeña, que no pudo superar la primera ronda en individuales, encontró rápidamente revancha en la competencia por parejas. Junto a la italiana Giorgia Pedone, derrotó a las chilenas Jimar Gerald y Camila Rodero por 7-6(3) y 6-3, resultado que les permitió instalarse en los cuartos de final.

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La arequipeña Romina Ccuno sigue compitiendo en Pergamino.

En la siguiente instancia tendrán un reto de mayor exigencia, ya que se medirán ante las primeras cabezas de serie del torneo: la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, una de las duplas favoritas para quedarse con el título.

De esta manera, el tenis peruano continúa teniendo presencia en el W35 de Pergamino. Mientras Lucciana Pérez buscará extender su gran momento en el cuadro individual y acercarse a los cuartos de final, Romina Ccuno intentará seguir avanzando en dobles, una modalidad en la que ha conseguido resultados importantes a lo largo de su carrera.