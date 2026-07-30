Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Lucciana Pérez impone condiciones en el W35 de Pergamino y firma un sólido estreno ante Marina Bulbarella

La tenista nacional venció sin despeinarse a la argentina con parciales 6-1 y 6-0. En el torneo también compite la peruana Romina Ccuno en la categoría de dobles

Lucciana Pérez derrotó a la argentina Marina Bulbarella en la primera ronda del W35 de Pergamino. Crédito: X ATPerú.
Guardar

Lucciana Pérez continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La tenista peruana tuvo un estreno impecable en el W35 de Pergamino, en Argentina, al imponerse con absoluta autoridad sobre la local Marina Bulbarella por un contundente 6-1 y 6-0, resultado que le permitió instalarse en los octavos de final del certamen sin mayores sobresaltos.

La mejor raqueta nacional del circuito femenino, ubicada actualmente en el puesto 336 del ranking WTA, necesitó poco más de una hora para resolver el compromiso. Desde los primeros juegos dejó en claro la diferencia de nivel entre ambas, dominando con la solidez de sus golpes desde el fondo de la cancha y aprovechando las oportunidades de quiebre para inclinar rápidamente el encuentro a su favor.

PUBLICIDAD

La victoria también tiene un importante valor para sus aspiraciones en el ranking mundial. Gracias a este triunfo, la peruana aseguró cuatro puntos WTA, los cuales serán contabilizados en la actualización del escalafón del próximo 10 de agosto, permitiéndole continuar su objetivo de acercarse nuevamente al Top 300.

Lucciana Pérez - Nadia Podoroska – San Gregorio – Perú – deportes – 14 junio
Lucciana Pérez debuta con victoria en el W35 de Pergamino, en Argentina. Crédito: Facebook.

Pérez llegó a Pergamino impulsada por la confianza que le dejó su sobresaliente actuación en el W75 de Vacaria, en Brasil. Allí firmó la mejor semana de su carrera profesional al alcanzar su primera final en un torneo de categoría W75, un resultado que confirmó la evolución que viene experimentando durante la presente temporada.

PUBLICIDAD

Ese rendimiento no ha sido casualidad. Tras completar una destacada etapa en el tenis universitario de Estados Unidos, la limeña ha retomado con fuerza el circuito profesional, mostrando una mayor madurez en su juego y una regularidad que empieza a reflejarse tanto en sus resultados como en su posición dentro del ranking mundial.

Partido por los cuartos de final

En busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo, Lucciana Pérez volverá a la cancha este jueves 30 de julio, cuando enfrente a la argentina Luna María Cinalli (798 WTA) por los octavos de final del W35 de Pergamino.

El encuentro está programado para las 11:00 horas de Perú.

Estos son los horarios en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
  • Chile, Paraguay, Miami y Nueva York: 13:00 horas
  • Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00 horas
  • España: 19:00 horas
Lucciana Pérez, cuarta preclasificada en Pergamino, inicia con éxito su camino en Argentina.
Lucciana Pérez, cuarta preclasificada en Pergamino, inicia con éxito su camino en Argentina. Crédito: Tenis al Máximo.

Cinalli intentará aprovechar el apoyo del público local, aunque la peruana parte con el impulso anímico de haber protagonizado un debut prácticamente perfecto y con la confianza que le brindan los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas.

El partido podrá seguirse en vivo a través del portal oficial de la ITF, que ofrece la transmisión de los encuentros del circuito femenino, así como por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, que viene realizando la cobertura del desempeño de las principales tenistas peruanas.

Romina Ccuno continúa en competencia

Mientras Lucciana Pérez sigue avanzando en el cuadro individual, Romina Ccuno mantiene viva la representación peruana en la modalidad de dobles.

La tenista arequipeña, que no pudo superar la primera ronda en individuales, encontró rápidamente revancha en la competencia por parejas. Junto a la italiana Giorgia Pedone, derrotó a las chilenas Jimar Gerald y Camila Rodero por 7-6(3) y 6-3, resultado que les permitió instalarse en los cuartos de final.

Romina Ccuno – ITF W15 Itaú Open - Julia Konishi Camargo - Perú – deportes – 28 junio
La arequipeña Romina Ccuno sigue compitiendo en Pergamino.

En la siguiente instancia tendrán un reto de mayor exigencia, ya que se medirán ante las primeras cabezas de serie del torneo: la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, una de las duplas favoritas para quedarse con el título.

De esta manera, el tenis peruano continúa teniendo presencia en el W35 de Pergamino. Mientras Lucciana Pérez buscará extender su gran momento en el cuadro individual y acercarse a los cuartos de final, Romina Ccuno intentará seguir avanzando en dobles, una modalidad en la que ha conseguido resultados importantes a lo largo de su carrera.

Temas Relacionados

Lucciana PérezTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Peruanos y brasileños se verán las caras en Sao Paulo en busca del pase a los octavos de final del certamen Conmebol. Solo vale el triunfo para ambos equipos. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal 0-0 Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Lanús EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ intentará remontar el 2-0 sufrido en Argentina con el apoyo de su hinchada en el Cusco. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Cienciano vs Lanús EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Gol de Carlos Garcés para el 1-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

El artillero ecuatoriano recorta diferencia en el marcador global contra el ‘granate’. Estuvo atento en el área para atacar un centro de Cristian Souza nada más iniciado el lance

Gol de Carlos Garcés para el 1-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Pablo Guede echa vista atrás con una dura reflexión: “Cinco meses de Alianza Lima es lo que le pasa a un entrenador en 10 años”

El estratega argentino ha atravesado un convulso recorrido en Matute que va desde una prematura eliminación en Copa Libertadores contra un oponente modesto hasta un escándalo de índole sexual que dio la vuelta al mundo

Pablo Guede echa vista atrás con una dura reflexión: “Cinco meses de Alianza Lima es lo que le pasa a un entrenador en 10 años”

Diego Otoya dejó Sporting Cristal: sin sitio en el Rímac, acordó su traslado a Monterey Bay de la USL Championship

El futbolista nunca fue una alternativa real en el aparato ofensivo del club ‘rimense’. Confirmada su salida, bajo la fórmula de préstamo, recaló en una institución que lo considera “uno de los talentos má prometedores del Perú”

Diego Otoya dejó Sporting Cristal: sin sitio en el Rímac, acordó su traslado a Monterey Bay de la USL Championship
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ministro de Energía, Guillermo Shinno, registra investigaciones por minería ilegal y daño ambiental

Ministro de Energía, Guillermo Shinno, registra investigaciones por minería ilegal y daño ambiental

Impuesto a la Renta, regímenes tributarios y comercio exterior: los cambios que Fujimori podría impulsar por decreto

Fuerzas Armadas en las cárceles: El gobierno de Keiko Fujimori busca poner al Ejército a cargo de los penales peruanos

Canciller Carlos Espá confía que el Congreso aprobará facultades que pide Keiko Fujimori: “La oposición va a votar a favor”

Keiko Fujimori busca facultades para fusionar o eliminar entidades del Estado: qué pasaría con Sunat, Sunafil y otras instituciones

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

Ricardo Mendoza responde a Kyara Villanella y le renueva la invitación a ‘Hablando Huevadas’: “Es un lugar seguro”

Nicole Zignago se robó el Vibra Perú al cantar 'La Flor de la Canela' junto a Gian Marco

Los aciertos y errores de moda en los atuendos de las senadoras y diputadas en la juramentación de Keiko Fujimori

Madre de Nicola Porcella tilda de ‘malagradecido’ a Pablo Heredia y cuenta el motivo: “Yo era la señora de la casa”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal 0-0 Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Lanús EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Gol de Carlos Garcés para el 1-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Pablo Guede echa vista atrás con una dura reflexión: “Cinco meses de Alianza Lima es lo que le pasa a un entrenador en 10 años”

Diego Otoya dejó Sporting Cristal: sin sitio en el Rímac, acordó su traslado a Monterey Bay de la USL Championship