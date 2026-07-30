Gian Marco, Armonía 10 y ‘La Bella Luz’ brillaron en la primera fecha de Vibra Perú

Dos escenarios, comida peruana y un cierre a puro baile: así se vivió el primer día de Vibra Perú en la Costa Verde.

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‘Vibra Perú’ celebró por todo lo alto el aniversario patrio con una primera jornada multitudinaria que convirtió la Costa Verde en un punto de encuentro para miles de asistentes. Desde temprano, el festival funcionó como una ciudad-festival: música en vivo en dos escenarios, un distrito gastronómico con propuestas de distintas regiones y presentaciones culturales que reforzaron el espíritu del 28 de julio.

La programación empezó desde la 1:00 p.m. y avanzó sin pausas, con una grilla que mezcló rock, cumbia, pop, música andina y fusiones contemporáneas. En ese mapa diverso, tres nombres marcaron el pulso del cierre y del pico emocional: Gian Marco, Armonía 10 y 'La Bella Luz’, que “brillaron” en la primera fecha y se convirtieron en el imán principal para un público que buscó celebrar Fiestas Patrias con música y tradición.

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Dos escenarios y una grilla sin pausas desde la 1:00 p.m.

El festival se desplegó en dos espacios principales. En el Escenario BCP se presentaron Éxtasis de Amor, TK, 6 Voltios, Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Armonía 10, Gian Marco y La Bella Luz. Fue el escenario con el recorrido más transversal, donde convivieron propuestas de distintas generaciones hasta el tramo final de la noche.

En paralelo, el Escenario Movistar recibió a Los Perrockers, Los Kipus, Dave Hurtts, Tourista, Dúo Ayacucho, Son del Duke, Diana Salas y Raíces de Jauja, además de una participación especial de Susy Díaz. La propuesta reforzó la idea de festival familiar y de celebración amplia, con actos que aportaron desde lo nostálgico hasta lo emergente.

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La dinámica de dos escenarios permitió que el público rotara entre espacios y construyera su propia ruta de conciertos, con una oferta continua durante toda la tarde y la noche.

Armonía 10: cumbia en modo festival y un público en clave de baile

En el Escenario BCP, Armonía 10 sostuvo uno de los momentos de mayor energía de la jornada. Su participación se sintió como un punto de quiebre hacia el tramo más festivo del día: un show de cumbia pensado para un formato masivo, con un público dispuesto a bailar y a acompañar el repertorio.

En una fecha como Fiestas Patrias, la cumbia suele funcionar como un lenguaje común, y el set de Armonía 10 conectó con esa necesidad de celebración colectiva que el festival puso en el centro desde el inicio. La banda reforzó la idea de que Vibra Perú no era solo una cartelera de conciertos, sino una experiencia de encuentro.

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'Armonía 10', el 28 de julio en Vibra Perú. IG

Gian Marco: un show emotivo con Nicole Zignago y Mauricio Mesones como invitados

La noche alcanzó uno de sus picos más emotivos con el espectáculo especialmente preparado por Gian Marco para conmemorar las Fiestas Patrias. El cantautor presentó un repertorio diseñado para la ocasión y lo sostuvo con una producción audiovisual que acompañó el tono del evento: un concierto pensado para conectar con miles de personas desde la emoción y la memoria.

Uno de los instantes más especiales llegó cuando compartió el escenario con su hija, Nicole Zignago, en una interpretación que fue recibida con una ovación del público. Más adelante, Mauricio Mesones se sumó como invitado para interpretar junto a Gian Marco canciones que celebraron la identidad y el orgullo de ser peruanos, cerrando una presentación marcada por el vínculo familiar, el mensaje festivo y el clima de celebración nacional.

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Su show funcionó como un bloque central dentro del festival: un momento de pausa emocional dentro de una jornada de ritmo alto, y una apuesta por una narrativa de Fiestas Patrias más allá del baile.

En una noche inolvidable en el festival Vibra Perú, el cantautor Gian Marco comparte el escenario con su talentosa hija, Nicole Zignago, para interpretar clásicos de la música peruana y emocionar a todo el público. Video: Instagram Nicole Zignago

‘La Bella Luz’ cerró la jornada con baile y un final arriba

La energía regresó con fuerza hacia el cierre con la esperada presentación de La Bella Luz, que puso a bailar a miles de asistentes y culminó la primera jornada en modo fiesta. Su show cerró el día con la lógica más clara del festival: terminar con un set bailable que dejara a la multitud en alto y con la sensación de haber vivido una jornada completa.

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El cierre con cumbia reforzó el eje del evento: una celebración patriótica que combinó tradición, diversión y una grilla diseñada para audiencias muy distintas. La Bella Luz, en ese sentido, aportó el remate final a una fecha que ya venía marcada por la emoción del show de Gian Marco y la fuerza de Armonía 10.

'La Bella Luz' el 28 de julio en Vibra Perú

Gastronomía, danzas y cultura: el festival también se vivió fuera del escenario

Uno de los atractivos permanentes fue el Distrito Gastronómico, con decenas de stands y una oferta que mezcló comida criolla, amazónica, andina, marina, postres tradicionales y propuestas contemporáneas. La gastronomía funcionó como un segundo “escenario”: un recorrido que sostuvo al público durante horas y que convirtió el festival en una experiencia integral, no solo musical.

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Además, el recinto incluyó espectáculos de danzas típicas y presentaciones culturales, que aportaron identidad y tradición a distintos espacios del evento. Ese componente reforzó la idea de “homenaje al Perú” desde varios frentes: música, comida y cultura en un solo recorrido.

A.chal el 28 de julio en Vibra Perú. IG