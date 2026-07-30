El actor Luis Baca rechaza las Fiestas Patrias y afirma: "Lo siento, a mí no me da para celebrar el triunfo de la impunidad"

Luis Baca publicó un video la noche del 27 de julio para rechazar las Fiestas Patrias antes de la juramentación de Keiko Fujimori en Perú.

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El actor peruano Luis Baca publicó un video en sus redes sociales la noche del 27 de julio en el que expresó su rechazo a celebrar las Fiestas Patrias, a horas de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. El mensaje, acompañado de la leyenda “Nada que celebrar este 28”, generó una ola de reacciones divididas entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

En el clip, grabado en lo que parece ser el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Baca aparece con gesto de desesperanza mirando hacia el cielo. El video no tardó en circular y encender el debate en redes sociales, donde las opiniones oscilaron entre el respaldo y la crítica abierta al artista.

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El mensaje que desató la polémica

“Lo siento, a mí no me da para celebrar el triunfo de la impunidad y el descaro del grupo de poder que nos gobernará los próximos años", se lee en el texto que acompaña al video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Baca añadió la etiqueta “Nada que celebrar este 28” y, en el comentario de la propia publicación, resumió su estado de ánimo con dos palabras: “Desesperanzadoras fiestas patrias”.

La publicación llegó en un momento de alta tensión política: el 28 de julio, fecha central de la celebración de la independencia peruana, coincidió con la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori Higuchi, quien asumió la Presidencia tras ganar las elecciones generales. Baca había sido, durante la campaña electoral, uno de los pocos artistas del medio local que manifestó públicamente su oposición al fujimorismo.

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Diego Lombardi respondió a Luis Baca que las Fiestas Patrias están por encima de los políticos, y el actor replicó que el país está a merced de ellos.

Uno de los primeros en responderle fue el también actor Diego Lombardi, quien buscó marcar distancia entre la política y la festividad nacional. “Se celebra otra cosa hoy. Este país está por encima de los políticos”, sostuvo Lombardi en los comentarios. Baca le respondió de forma directa: “Creo que es más bien a merced de sus políticos. Yo en lo particular creo que cualquier motivo en estos momentos se ve opacado.”

La actriz Mónica Sánchez habría respaldado la publicación con una reacción de “me encanta” en el video, aunque no emitió declaraciones escritas al respecto. Los comentarios de los usuarios reflejaron el clima polarizado.

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Algunos apoyaron la postura del actor: “Me duele que me toque vivir mi joven adultez en las manos de una criminal que no ha ganado nada en su vida justamente”, escribió un seguidor. Otros lo cuestionaron con ironía: “Venezuela o Cuba te espera”, “No se preocupen, está actuando, igual celebrará fuera de las redes sociales”, “Lágrimas frescas de resentidos sociales”, fueron algunas de las respuestas más repetidas.

Un artista con trayectoria y voz pública

Luis Enrique Martín Baca Quevedo, nacido el 5 de diciembre de 1989 en Chiclayo, acumula más de quince años de carrera en el medio artístico peruano. Se hizo conocido a nivel nacional en 2009 al participar en el reality ‘El show de los sueños’, conducido por Gisela Valcárcel, donde obtuvo el primer puesto en la edición ‘Reyes del show’. Años después consolidó su presencia en televisión con el rol protagónico de Sergio Chávez en la serie ‘Ven, baila, quinceañera’, producción en la que participó entre 2015 y 2018.

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El actor peruano, Luis Baca, compartió su sentir en Fiestas Patrias, expresando su descontento con la situación política del país. En lugar de celebrar, encuentra un rayo de esperanza al ver a cientos de personas visitando el Lugar de la Memoria (LUM). Video: Instagram Luis Baca

Su carrera se ha extendido al teatro, la conducción televisiva y la docencia en actuación. Desde hace dos años conduce el programa educativo ‘Que gane el mejor’ en TV Perú, y en 2026 retomó el trabajo actoral con un rol principal en la telenovela ‘Señora del destino’. Fuera de los escenarios, Baca se ha mostrado activo en redes sociales con pronunciamientos sobre temas políticos y sociales, una postura que en esta oportunidad volvió a ponerlo en el centro del debate público.

El LUM, el único motivo de esperanza que encontró Baca en el 28 de julio

Al día siguiente, el propio 28 de julio, Baca publicó un segundo video desde el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el museo del Ministerio de Cultura ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima. Las imágenes mostraban una gran afluencia de visitantes frente al edificio, y el texto que acompañaba el clip era contundente: “Lo único que este 28 de julio me hizo sentir algo de esperanza”.

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Junto a ello, el actor invitó a sus seguidores a visitar el espacio: “Ver el LUM repleto hoy fue lo mejor del día. Visítenlo, es gratis y está abierto de martes a domingo de 10 am a 6 pm.”, respondió.

El LUM fue inaugurado en diciembre de 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala. Gestionado por el Ministerio de Cultura, el museo conmemora el periodo de violencia interna que vivió el Perú entre 1980 y 2000, un conflicto que dejó más de 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Su proyecto fue lanzado en 2010 por una comisión de alto nivel presidida por el escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa, con el objetivo de crear un espacio para la reconciliación nacional y la promoción de la cultura democrática.

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La publicación de Luis Baca, difundida desde un lugar que parece ser la UNMSM, abrió un debate en redes sociales entre apoyos y críticas.

Esta segunda publicación también generó reacciones encontradas, aunque con un tono distinto al del video anterior. Varios usuarios celebraron tanto la concurrencia al museo como la postura del actor: “Qué agradable es ver artistas con consciencia social”, “Ahí están los que sí tienen memoria y dignidad”, y “Dignidad, aún hay esperanza para nuestro país”, fueron algunos de los mensajes de respaldo.

Otros, en cambio, cuestionaron la narrativa del lugar: “Cuando quiten toda la narrativa izmierdosa, seré el primero en ir”, escribió un usuario, mientras que otros rechazaron la idea de reconciliación con los grupos terroristas que protagonizaron el conflicto armado interno.

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Un comentario de un seguidor sintetizó el debate de fondo que rodea al LUM: “Un país con un conflicto interno armado que dejó tantas víctimas civiles debe proteger este lugar como el mayor tesoro. Las instituciones se deben a los ciudadanos, los gobiernos y toda la infraestructura.”