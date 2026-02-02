Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Felipe Chávez fue cedido por Bayern Múnich y continuará su carrera en el FC Köln. Crédito: Bayern

Felipe Chávez dará un nuevo paso en su incipiente carrera profesional. Tras debutar hace unas semanas con el primer equipo de Bayern Múnich, el mediapunta peruano emprenderá un nuevo rumbo: la directiva ‘bávara’ lo cedió a otro club de la Bundesliga para que pueda sumar continuidad y minutos de juego.

El joven volante ofensivo, de 18 años, continuará su trayecto en Alemania, pero con un nuevo destino: el FC Köln. Chávez, que hasta ahora había entrenado regularmente con el plantel de Vincent Kompany y sumado dos apariciones breves en la competición liguera, se unirá al elenco de Renania del Norte-Westfalia en calidad de préstamo, según informó el especialista en transferencias Fabrizio Romano.

‘Pippo’ había recibido ofertas de varios equipos de la segunda división alemana, pero finalmente optó por permanecer en la Bundesliga, buscando continuidad y minutos de juego en un equipo que le garantice protagonismo. El acuerdo contempla una opción de compra para su nuevo club por una cifra de medio dígito en millones de euros, mientras que Bayern Múnich conserva una cláusula de recompra que le permitirá recuperar al jugador en el futuro si su evolución lo amerita.

Fabrizio Romano dio todos los detalles sobre esta operación en sus redes sociales: “FC Köln acuerda el fichaje de Felipe Chávez desde FC Bayern, ¡ya está hecho! El jugador de la selección peruana se une en calidad de préstamo con opciones de compra para Köln y de recompra para Bayern”.

Fabrizio Romano confirmó la cesión de Felipe Chávez a Köln. Crédito: Captura X

La noticia ha generado expectativa en Perú, donde Chávez es considerado una de las grandes promesas del fútbol nacional, y los aficionados seguirán de cerca su adaptación en Alemania. Con apenas 18 años, ‘Pippo’ afronta un desafío importante: adaptarse a un nuevo equipo, demostrar su calidad y seguir acumulando experiencia en una de las ligas más exigentes del continente europeo.

Otro peruano en FC Köln

Felipe Chávez se convertirá en el segundo futbolista peruano en vestir la camiseta del FC Köln. El mediapunta de 18 años seguirá los pasos de Claudio Pizarro, quien defendió los colores de este club durante la temporada 2017/18, casi al final de su exitosa carrera en Europa. A diferencia del ‘Bombardero’, Chávez buscará consolidarse desde joven en el máximo nivel del fútbol europeo.

Una salida estratégica

El paso al FC Köln representa una oportunidad estratégica para Felipe Chávez. En un club donde se espera que tenga mayor protagonismo, podrá consolidar su juego, acumular minutos en la Bundesliga y continuar su proceso de formación a nivel europeo. Su salida temporal de Bayern Múnich no significa un retroceso, sino una plataforma para mostrar su talento y crecer en un entorno competitivo, mientras mantiene abiertas las puertas para un eventual regreso a uno de los clubes más grandes de Europa.

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

Para el fútbol peruano, ‘Pippo’ es una de las apuestas más sólidas de cara al futuro. Su participación en la liga alemana, primero con el Bayern y ahora con el FC Köln, le permitirá ganar experiencia de alto nivel y adaptarse al ritmo exigente del fútbol europeo, algo que sin duda potenciará su proyección en la selección nacional.

La cesión, además, asegura que el joven mediocampista pueda desarrollarse sin perder continuidad, un aspecto clave en los primeros años de su carrera profesional. Con este movimiento, Chávez da un paso decisivo en su carrera, consolidándose como uno de los peruanos con mayor proyección en Europa.

Actualmente, el FC Köln se encuentra en el décimo lugar de la Bundesliga, lo que le ofrece a Felipe Chávez un entorno competitivo pero propicio para adaptarse y destacarse. Sin duda alguna, será una vitrina valiosa para él en su crecimiento personal.